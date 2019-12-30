СССР спас мир от гибели от бактериологического оружия самураев

70 лет назад в Хабаровске с 25 по 30 декабря 1949 года состоялся судебный процесс над бывшими военнослужащими японской Квантунской армии, обвиненными в создании и применении бактериологического оружия в нарушение Женевского протокола 1925 года, запрещавшего такое оружие.

Обвиняемым вменялось в вину создание в нацеленной против Советского Союза Квантунской армии (группа армий) специальных подразделений, занятых разработкой бактериологического оружия. В частности, разведением бактерий чумы, холеры, сибирской язвы и других тяжёлых заболеваний, проведением экспериментов над людьми (в том числе советскими военнопленными) по заражению их этими заболеваниями, использованием бактериологического оружия против Китая.

Обвинение было предъявлено по пункту 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников», предусматривавшему ответственность в виде смертной казни через повешение.

Вина всех обвиняемых была доказана в ходе процесса, и всем им, с учётом степени виновности, были назначены наказания в виде различных сроков лишения свободы.

Из речи государственного обвинителя — государственного советника юстиции 3-го класса Л. Н. Смирнова 29 декабря 1949 года:

«Ваш приговор должен не только сурово и справедливо покарать преданных суду преступников и заклеймить злодеяния японских агрессоров.

Этот приговор должен прозвучать как грозное предостережение для поджигателей новой мировой войны, таких же безжалостных и жестоких человеконенавистников, как и те, преступления которых будут осуждены вами.

Пусть помнят все замышляющие новые злодеяния против человечества и готовящие новые средства массового человекоистребления, что мир не забыл уроков Второй мировой войны.

На страже мира и безопасности стоят миллионы простых людей, могучий фронт демократических сил, возглавляемый великим Советским Союзом.

Это могучая и всепобеждающая сила, которая сумеет остановить и сурово покарать любых поджигателей новой войны.

Грозным напоминанием об этом пусть прозвучит ваш приговор, товарищи судьи! »

Ниже приводится выдержка из приговора Хабаровского военного трибунала:

К смертной казни не был приговорён никто, поскольку смертная казнь в СССР была отменена указом Президиума ВС СССР от 26 мая 1947 года.

Нынешним японским фальсификаторам истории Второй мировой войны, пытающимся утверждать, что вступление в войну СССР было «вероломным» и ненужным и якобы преследовало лишь цели «захвата японских территорий», следовало бы помнить признания японских генералов. Так, бывший командующий Квантунской армией генерал Ямада Отодзо перед собранными неопровержимыми доказательствами вынужден был признать на процессе:

«Только вступление Советского Союза в войну против Японии и стремительное продвижение Красной армии лишило нас возможности применять бактериологическое оружие против Советского Союза и других стран».

А отвечая на вопрос: «В чем конкретно вы признаете себя виновным? », он ответил: «Я признаю себя виновным в том, что я осуществлял непосредственное руководство подготовкой бактериологической войны против СССР, Китая, Монгольской Народной Республики, Англии, США и других стран. Я также должен признать, что в основном эта подготовка была направлена против Советского Союза. Именно этим и объясняется, что бактериологические отряды № 731 и № 100 и их филиалы были расположены поблизости от границы с Советским Союзом».

Однако нынешние правящие круги японского государства не любят вспоминать о чудовищных преступлениях японского милитаризма. Немало в Стране восходящего солнца и тех, кто не признает решения Токийского и Хабаровского процессов, называя их «неправедным судом победителей». И уже давно «объясняют» участие Японии во Второй мировой войне как «вынужденное», якобы спровоцированное другими странами, в том числе Советским Союзом. И в этом они даже превосходят тех своих западных «коллег», которые, развязав информационную войну, стремятся грубо и бесцеремонно исказить историю мировой войны, обвинить в ее развязывании нашу страну. В наступающем году 75-летия Победы над коалицией человеконенавистнических сил, в которую наряду с нацистской Германией, фашистской Италией входила и милитаристская Япония, предстоит особо сложная и напряженная борьба с объединенными силами западного мира, поставившими перед собой задачу развенчать Великую Победу советского народа, представить руководство нашей страны накануне войны не борцами с коричневой чумой XX века, а чуть ли не пособниками Гитлера и его союзников, помышлявшими, как и они, лишь об агрессии и закабалении других народов. Однако эти усилия тщетны, ибо люди Земли помнят, кто создавал «фабрики смерти» Освенцим и Майданек, кто выращивал в «отряде № 731» чумных блох для распространения по миру.

Источник: https://nstarikov.ru/sssr-spas-mir-ot-gibeli-ot-bakteriologicheskogo-oruzhija-samuraev-111885