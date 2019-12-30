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Специалисты ВЦИОМ узнали, что россияне хотят получить от Деда Мороза

09:42. 30 декабря 2019 50 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Россияне рассказали, что хотели бы попросить у Деда Мороза в качестве подарка. Большинство пожелало здоровья себе и близким, выяснили специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ФБА «Экономика сегодня»

В результате проведенного опроса стало известно, что здоровья себе, близким и всем людям у Деда Мороза хотели бы попросить 34 процента респондентов. Информацией об этом поделился ТАСС.

Деньги в качестве новогоднего подарка хотели бы получить девять процентов опрошенных. Каждый двадцатый попросил бы счастья себе и родным. Еще шесть процентов высказались за мир во всем мире. При этом пяти процентам опрошенных не помешала бы квартира, дача или автомобиль.

Известно, что опрос был проведен методом телефонного интервью 17 декабря. Участие в нем приняли 1,6 тысячи жителей России старше 18 лет.

Денис Давыдов

Источник: http://voicesevas.ru/news/49122-specialisty-vciom-uznali-chto-rossiyane-hotyat-poluchit-ot-deda-moroza.html

Метки: новости / россия

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