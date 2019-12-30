Парадоксы науки складываются в единую картину. С. Сипаров, Д. Перетолчин

Как складывается научный консенсус и что такое общепринятая картина мира. Почему часто не совпадают картины определенного явления в физике и в математике. Что происходит с некоторыми утвержденными теориями при смене научного подхода и почему. Об этом и многом другом беседуют ведущий Дмитрий Перетолчин и доктор физико-математических наук, профессор Сергей Сипаров.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hdV_O2H1Cqc