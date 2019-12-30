Новости Украины и Новороссии 30 декабря 2019

Как живут жители ДНР и Украины, растёт ли между ними финансовая разница и как будут отмечать Новый год и Рождество бывшие соотечественники, я попытаюсь узнать в сегодняшнем сравнении, которое провожу в конце каждого года.

Итак, разбор этого года будет отличаться тем, что я не стану сравнивать Донецк и Мариуполь, а попытаюсь охватить ДНР и Донецкую область, подконтрольную Киеву. Более того, некоторые показатели будут взяты из отдалённых частей Украины.

Это обозрение отличается от результатов социологии тем, что я не буду обращаться за цифрами в интернет и центры занятости, а всё просто узнаю из первых рук от реальных людей.

Все подсчёты будут вестись по курсу ЦРБ ДНР — 2.65 рубля за 1 гривну.

Новогодний стол

Снова не буду изобретать велосипед и пройдусь по классике жанра на две персоны. Фрукты, спиртное, «Оливье», «Селёдка под шубой» и картошка с запечённой курицей. Дёшево и сердито.

Закупка велась одновременно в мариупольском «АТБ» и нашем «Векторе», который в миру до сих пор именуют «АТБэшкой».

Картошка, 1 кг: 18 руб. — 15.20 грн, морковь, 1 кг: 19 руб. — 5.50 грн, свёкла, 1 кг: 20 руб. — 6.90 грн, лук, 1 кг: 20 руб. — 11.50 грн, горошек ж/б, 200 г.: 31 руб. — 28.60 грн, яйца, с 1, 10 шт.: 69 руб. — 27.40 грн, майонез, 390 мл, 67%: 45 руб. — 21.20 грн, колбаса «Докторская», 0.5 кг (± 10 г.): 102 руб. — 92.30 грн, селёдка, 0.25 кг (± 10 г.): 42 руб. — 25.40 грн, четверть куриная, 1 кг: 125 руб. — 52.60 грн, мандарины, 1 кг: 80 руб. — 37.90 грн, бананы, 1 кг: 80 руб. — 35.20 грн, водка, 0.5 л, «Зубровка»: 135 руб. — «Хлебный дар» 94.50 грн, шампанское, 0.7 л: «Рошель» 156 руб. — «Артёмовское» 124 грн.

В итоге продукты, купленные в ДНР, стоили 942 руб. На Украине те же самые продукты обошлись в 578.2 грн (1532 руб.), что на 590 рублей дороже, чем в Донецке. В прошлом году разница была с отрывом 255 рублей в пользу ДНР.

Ну и, конечно же, что за Новый год без ёлки… Полутораметровая сосна, как и в прошлом году, что у нас, что у них стоят одинаково. Но не совсем. 400 руб. в ДНР и 400 грн в Мариуполе. Разница 660 руб. в пользу Донецка.

Прочие продукты первой необходимости целофанированные

Рис: 52 руб. — 24.50 грн, гречка: 54 руб. — 28.50 грн, крупа кукурузная: 22 руб. — 12.40 грн, крупа пшеничная: 19 руб. — 11.20 грн, макароны: 34 руб. — 17.10 грн, сахар: 32 руб. — 16.30 грн, мука: 36 руб. — 14.70 грн, масло растит., 0.9 л: 57 руб. — 34.40 грн, масло слив., 73%, 200 г: 60 руб. — 38.80 грн, молоко, 2,5%, 0.9 л: 36 руб. — 28.40 грн.

Итого: 402 рубля в Донецке и 226.3 грн (599 руб.) на Украине. Разница — 197 рублей. По сравнению с прошлым годом, в этом показателе разрыв увеличился всего на 60 рублей.

Хлеб

Так как хлеб мы покупаем каждый день, то и подсчитывать стоит по одной буханке (600-650 граммов) в день. В Донецке около 18 рублей и в Украине 15.50 гривен. За 30 дней, покупая по одной буханке в день, мы потратим 540 рублей в Донецке и 465 гривен (1232 руб.) на Украине. Разница составила 692 рубля.

Сигареты

По просьбам курильщиков, я снова сравню разницу в этом показателе. Не знаю, насколько корректно сравнивать украинские сигареты и их аналоги в Донецке, но — что имеем… Украинские «Прилуки» стоят 39.20 грн, а донецкая «Хортица» — ровно 30 руб. В Донецке тоже производят «Прилуки», но, говорят, их сравнивать не стоит.

Итак, в Донецке за месяц, выкуривая по пачке в день, можно потратить 900 руб. и на Украине 1176 грн (3116 руб.). Разница — 2216 рублей в месяц. Даже если сравнить самые дорогие сигареты, продаваемые в Донецке, с самыми дешёвыми на Украине, то и здесь разница будет на добрую тысячу.

Здоровье

Для того, чтобы сравнить цены на медикаменты, я обратился в «Народную» социальную аптеку в Донецке и в украинскую «Здравицу».

«Нурофен», № 10: 84 руб. — 66.50 грн, «Парацетамол», № 10: 3 руб. — 6.90 грн, «Анальгин», № 10: 6 руб. — 4.75 грн, «Цитрамон», № 10: 4 руб. — 4.60 грн, «Но-шпа», № 24: 112 руб. — 61.10 грн, «Глицин», № 50: 30 руб. — 36.60 грн, «Цетрин», № 20: 79 руб. — 62.20 грн, «Доктор МОМ», пастилки № 4: 26 руб. — 8.60 грн, «Нафтизин», 0,1%, 10 мл: 6 руб. — 12.90 грн, «Норфлоксацин», № 10: 36 руб. — 29.10 грн, «Трихопол», № 20: 86 руб. — 104.60 грн, валерианы настойка, 25 мл: 8 руб. — 5.60 грн, перекись водорода: 10 руб. — 3.50 грн, йод: 12 руб. — 9.50 грн, зеленка: 8 руб. — 4.50 грн, спирт этиловый: 32 руб. — 26.50 грн, бинт стерильный, 5×10: 11 руб. — 4.50 грн, вата, 25 г: 12 руб. — 3 грн.

В донецкой «Народной» аптеке получилось 565 руб., а в украинской «Здравице» — 454.95 грн (1205 руб.). Разница составила 640 руб. в пользу Донецка.

Случайно выдалась возможность сравнить и стоимость медицинских услуг. Недавно знакомый оперировался по поводу брюшной грыжи, за что в Макеевке взяли 3000 рублей + дополнительные затраты (не более 500 рублей). На Украине, по некоторым сведениям медиков, такая операция стоит в тех же пределах 3000, но со знаком «грн» в конце. В итоге данная медицинская услуга на Украине стоит на 4000 рублей дороже.

Собственно, довольно много сравнений сводится к одинаковым цифрам. К примеру, интернет в среднем стоит 200 руб. в Донецке и 200 грн на Украине. Стоимость билета в кинотеатр, проезд в такси и т. д. тоже примерно с одинаковым ценником. В пересчёте на рубли, по соотношению зарплат и стоимости предоставления услуг, на Украине всё гораздо дороже.

Мобильник на месяц — 100 рублей «Феникс» и 90 гривен «Vodafone». Стрижка в ДНР — 120 руб. мужская и 160 женская. На Украине 90 грн женская и 85 мужская. Даже проезд на автобусе…

Проезд

В ДНР стоимость проезда в муниципальном транспорте составляет не более 3 руб. и 10-11 руб. за проезд в маршрутном такси. За 20 рабочих дней проезд в оба конца обойдется в 120 руб. на троллейбусе и 440 руб. на автобусе. Если кататься двумя маршрутами в оба конца ежедневно, то это уже 560 рублей в месяц. В Мариуполе стоимость проезда колеблется в пределах 8 грн в автобусе и 7 грн в троллейбусе. За 20 дней можно потратить 600 грн (1590 руб.) в два конца. Разница составила 1030 руб. в пользу Донецка.

Бензин

На заправках ДНР стоимость топлива составила 43 руб. за 1 л. 92-го. В Мариуполе 92-й бензин стоит 26.5 грн. За канистру бензина у нас нужно заплатить 860 руб., на Украине — 530 грн (1404 руб.). Разница 544 рублей.

Сжиженный газ в ДНР обойдётся в 1080 руб. за баллон, в Украине — 480 грн (1272 руб.). Ну хоть в чём-то Украина сравнялась с ДНР. Разница почти 200 рублей.

Уголь

Говорят, что в Украине можно купить дешёвый угольный чек за 9500 гривен, но и в ДНР это также возможно, поэтому буду исходить из цен, указанных за тонну.

В Донецке уголь можно купить по 2400 руб. за тонну. В Мариуполе, по сравнению с прошлым годом, уголь ничуть не подешевел, и его нынешняя цена составляет те же 4200 грн (11130 руб.), что и в прошлом году. На отопительный сезон необходимо минимум 3 тонны, поэтому буду исходить из этого количества. В Донецке за отопительный сезон мы потратим 7200 руб., в Мариуполе — 12600 грн (33390 руб.). Разница составила 26190 руб.

Если же распределить 3 тонны угля на год, то в Донецке 1 раз в месяц нужно откладывать 600 руб., а в Мариуполе — 1050 грн.

Тарифы ЖКХ

Каждый год я уделяю этому показателю особое внимание, но все и без того наслышаны, поэтому вкратце. Несмотря на частичное повышение цен в ДНР, за отопительный месяц я плачу, как и раньше, около 1000 рублей. Имею квартиру 45.5 м², но в указанную сумму не входит стоимость газа и горячей воды.

Если полагаться на информацию от моих очевидцев из Мариуполя, Угледара, Запорожья и Николаева, то аналогичная квартира на Украине обходится около 2500 грн и выше. В пересчёте на рубли выходит 6625 руб. в месяц. У нас за весь отопительный сезон столько же выходит.

Зарплаты

Вся информация собрана только у тех, кого я лично знаю по обе стороны фронта. Никаких центров занятости и сайтов с объявлениями не посещал. Уж, извините, кто не согласен, но друзей с нужными вам зарплатами не выбирают. Что вышло, то вышло.

Зарплаты в ДНР «чистыми»

Дежурный — 4700 руб., сторож — 5100 руб., реализатор — 6900 руб., кассир — 8000 руб., мл. медсестра — 8000 руб., сварщик — 8000 руб., охранник — 9000 руб., машинист — 10000 руб., оператор котельной — 9500 руб., слесарь — 9500 руб., резчик — 11000 руб., медсестра — 9500 руб., учитель (10 лет стажа) — 11000 руб., шахтёр — 18000 руб.

Минимальная зарплата в ДНР составляет 4800 руб., поэтому, кроме вышеперечисленных заработков, в подсчётах среднего арифметического буду использовать ещё 2 минималки. С учётом одной самой низкой зарплаты из списка, думаю, примерно такой же процент населения зарабатывает минималку. В итоге средняя заработная плата вышла 8612 рублей.

Зарплата на Украине «чистыми»

Медсестра — 4200 грн, продавец — 5100 грн, разнорабочий «Азовстали» — 6000 грн, грузчик — 6400 грн, оператор ПК — 7000 грн, сварщик — 7200 грн, тракторист — 7900 грн, пекарь — 8400 грн, кассир — 7000 грн, бухгалтер — 10000 грн, столяр — 10000 грн, электрик — 10000 грн, портовый сварщик — 13000 грн.

На Украине минимальная зарплата с вычетами составляет 3421 грн, поэтому по принципу ДНР включу в средний вычет две таких минималки. Итого: средняя зарплата в Украине составила 7346 грн. (почти 19500 рублей).

В общем и целом, что на Украине, что в ДНР средняя зарплата составляет ровно столько, сколько нужно для того, чтобы выжить, но не хватило на побег.

Общий итог

Что можно купить на такую зарплату, многие только бесконечно спрашивают.

Стол: 942 руб. — 578 грн, ёлка: 400 руб. — 400 грн, стрижка: 120 руб. — 80 грн, продукты (п.н.): 402 руб. — 226 грн, хлеб: 540 руб. — 465 грн, сигареты: 900 руб. — 1176 грн, проезд: 560 руб. — 600 грн, бензин: 860 руб. — 530 грн, уголь (разброс на год): 600 руб. — 1050 грн, ЖКХ: 1000 руб. — 2500 грн, аптечка: 565 руб. — 455 грн, мобильник: 100 руб. — 90 грн, интернет: 200 руб. — 200 грн.

В общем, можно купить продуктов первой необходимости, ёлку (если нужна), хлеб на месяц, затарить с нуля аптечку, оплатить месяц проезда на работу и запасти канистру бензина, подстричься, в конце концов, пополнить мобильник, оплатить интернет, а если курите, то купить 3 блока сигарет. Потом подсчитать всё это и оплатить коммуналку. Если результат вас устроит, то можете отметить с супругом/ой праздник и отложить немного денег на уголь. Всё это нам обойдётся в 7189 руб. в ДНР и 8355 грн на Украине.

В ДНР при зарплате 8612 рублей у нас останется ещё 1423 рубля на рождественский стол и даже на какой-нибудь подарок для детей или внуков. В Украине мы потратим все 7346 грн зарплаты подчистую и ещё останемся должны 1009 грн. И никакого Рождества отметить не сможем. Внуки останутся без подарков, а мы, наверное, подумаем свалить куда-нибудь в Польшу.

Впрочем, на украинскую зарплату можно подумать о том, чтобы вычеркнуть Новый год с ёлкой из списков.

Итак, зарплата на Донбассе вывела нас в хороший плюс, в то время когда на Украине мы вышли в неслабый минус. Можно, конечно, всё списать на мою предвзятость и подтасовку с зарплатами, но если в этот список включить услуги хирургов или стоматологов, то только при средней украинской зарплате в 11000 грн можно говорить о равных показателях.

Но спросите своих знакомых из Украины про их реальную зарплату. Вот тогда вы точно поймёте всю глубину финансовой пропасти между ДНР и Украиной.

Вспоминая свою жизнь при Украине, жители Донбасса создают для себя миф о светлой жизни по ту сторону фронта. Поверьте, украинцы так же ностальгируют по старой «преступной» власти.

В общем, хорошо там, где нас нет.

С Новым годом, земляки!

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Алексей Гумилёв, специально для «Русской Весны»