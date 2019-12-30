Новости Украины и Новороссии 30 декабря 2019
- 09:43 Сплетни Украины.
- 09:00 Киев: есть ещё 300 украинцев, которых предстоит найти в России и обменять.
- 08:00 Стало известно, кто убеждал Трампа не замораживать военную помощь Киеву.
- 05:41 Итоги года. Цены ДНР и Украины.
- 04:26 Нападение на журналиста Шария: нацисту Регору вынесли странный приговор.
- 01:31 Возвращение героя.
- Вчера 20:04 Как правильно унизить семью Зеленского.
Сплетни Украины
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Киев: есть ещё 300 украинцев, которых предстоит найти в России и обменять
Окрылённый успехом вчерашнего обмена пленными Владимир Зеленский заявил, что приложит все усилия, чтобы освободить украинских граждан, которых «удерживают на территории аннексированного Крыма и самой Российской Федерации».
Об этом он заявил, встречая освобожденных в результате обмена в аэропорту Борисполя.
«Мы освобождаем всех подтвержденных на всех подтвержденных, поэтому другие люди пока еще не подтверждены. У нас есть информация, что их немало: украинцев, которые находятся на временно оккупированной территории, и в России, и в Крыму. И мы работаем над этим», — сказал он.
Бывший омбудсмен Украины Валерия Лутковская рассказала, что Украина располагает информацией о 100 гражданах. Еще про около 200 человек информации нет.
«У нас есть около 100 человек, по которым есть подтверждение, их родственники приносили документы. И еще около 200 человек, по которым пока нет точного подтверждения. То есть еще по где-то 300 людям нам предстоит работа», — подчеркнула она.
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Стало известно, кто убеждал Трампа не замораживать военную помощь Киеву
Госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер пытались повлиять на американского президента Дональда Трампа, чтобы тот не замораживал военную помощь Украине. Об этом в своем расследовании по Украине пишет газета New York Times.
На основании проведенных десятков интервью журналисты газеты отметили, позиция против решения Трампа о заморозке помощи Украине была «гораздо более сильной, чем об этом было известно ранее».
Помпео и Эспер встретились с Трампом в овальном кабинете Белого дома в конце августа. Их попытки убедить американского лидера отказаться от решения о заморозке военной помощи Киеву оказались тщетными. Сотрудники администрации считали, что «оказание помощи было в интересах Соединенных Штатов». Также на встрече присутствовал советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.
Напомним, согласно опубликованной электронной переписке представителей администрации США и Министерства обороны, Белый дом попросил Пентагон спустя 91 минуту после телефонного разговора Трампа и Зеленского заморозить выплату 300 млн долларов Украине.
Именно этот разговор двух президентов и последующая заморозка выплат стала формальной причиной импичмента Дональда Трампа.
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Итоги года. Цены ДНР и Украины
Как живут жители ДНР и Украины, растёт ли между ними финансовая разница и как будут отмечать Новый год и Рождество бывшие соотечественники, я попытаюсь узнать в сегодняшнем сравнении, которое провожу в конце каждого года.
Итак, разбор этого года будет отличаться тем, что я не стану сравнивать Донецк и Мариуполь, а попытаюсь охватить ДНР и Донецкую область, подконтрольную Киеву. Более того, некоторые показатели будут взяты из отдалённых частей Украины.
Это обозрение отличается от результатов социологии тем, что я не буду обращаться за цифрами в интернет и центры занятости, а всё просто узнаю из первых рук от реальных людей.
Все подсчёты будут вестись по курсу ЦРБ ДНР — 2.65 рубля за 1 гривну.
Новогодний стол
Снова не буду изобретать велосипед и пройдусь по классике жанра на две персоны. Фрукты, спиртное, «Оливье», «Селёдка под шубой» и картошка с запечённой курицей. Дёшево и сердито.
Закупка велась одновременно в мариупольском «АТБ» и нашем «Векторе», который в миру до сих пор именуют «АТБэшкой».
Картошка, 1 кг: 18 руб. — 15.20 грн, морковь, 1 кг: 19 руб. — 5.50 грн, свёкла, 1 кг: 20 руб. — 6.90 грн, лук, 1 кг: 20 руб. — 11.50 грн, горошек ж/б, 200 г.: 31 руб. — 28.60 грн, яйца, с 1, 10 шт.: 69 руб. — 27.40 грн, майонез, 390 мл, 67%: 45 руб. — 21.20 грн, колбаса «Докторская», 0.5 кг (± 10 г.): 102 руб. — 92.30 грн, селёдка, 0.25 кг (± 10 г.): 42 руб. — 25.40 грн, четверть куриная, 1 кг: 125 руб. — 52.60 грн, мандарины, 1 кг: 80 руб. — 37.90 грн, бананы, 1 кг: 80 руб. — 35.20 грн, водка, 0.5 л, «Зубровка»: 135 руб. — «Хлебный дар» 94.50 грн, шампанское, 0.7 л: «Рошель» 156 руб. — «Артёмовское» 124 грн.
В итоге продукты, купленные в ДНР, стоили 942 руб. На Украине те же самые продукты обошлись в 578.2 грн (1532 руб.), что на 590 рублей дороже, чем в Донецке. В прошлом году разница была с отрывом 255 рублей в пользу ДНР.
Ну и, конечно же, что за Новый год без ёлки… Полутораметровая сосна, как и в прошлом году, что у нас, что у них стоят одинаково. Но не совсем. 400 руб. в ДНР и 400 грн в Мариуполе. Разница 660 руб. в пользу Донецка.
Прочие продукты первой необходимости целофанированные
Рис: 52 руб. — 24.50 грн, гречка: 54 руб. — 28.50 грн, крупа кукурузная: 22 руб. — 12.40 грн, крупа пшеничная: 19 руб. — 11.20 грн, макароны: 34 руб. — 17.10 грн, сахар: 32 руб. — 16.30 грн, мука: 36 руб. — 14.70 грн, масло растит., 0.9 л: 57 руб. — 34.40 грн, масло слив., 73%, 200 г: 60 руб. — 38.80 грн, молоко, 2,5%, 0.9 л: 36 руб. — 28.40 грн.
Итого: 402 рубля в Донецке и 226.3 грн (599 руб.) на Украине. Разница — 197 рублей. По сравнению с прошлым годом, в этом показателе разрыв увеличился всего на 60 рублей.
Хлеб
Так как хлеб мы покупаем каждый день, то и подсчитывать стоит по одной буханке (600-650 граммов) в день. В Донецке около 18 рублей и в Украине 15.50 гривен. За 30 дней, покупая по одной буханке в день, мы потратим 540 рублей в Донецке и 465 гривен (1232 руб.) на Украине. Разница составила 692 рубля.
Сигареты
По просьбам курильщиков, я снова сравню разницу в этом показателе. Не знаю, насколько корректно сравнивать украинские сигареты и их аналоги в Донецке, но — что имеем… Украинские «Прилуки» стоят 39.20 грн, а донецкая «Хортица» — ровно 30 руб. В Донецке тоже производят «Прилуки», но, говорят, их сравнивать не стоит.
Итак, в Донецке за месяц, выкуривая по пачке в день, можно потратить 900 руб. и на Украине 1176 грн (3116 руб.). Разница — 2216 рублей в месяц. Даже если сравнить самые дорогие сигареты, продаваемые в Донецке, с самыми дешёвыми на Украине, то и здесь разница будет на добрую тысячу.
Здоровье
Для того, чтобы сравнить цены на медикаменты, я обратился в «Народную» социальную аптеку в Донецке и в украинскую «Здравицу».
«Нурофен», № 10: 84 руб. — 66.50 грн, «Парацетамол», № 10: 3 руб. — 6.90 грн, «Анальгин», № 10: 6 руб. — 4.75 грн, «Цитрамон», № 10: 4 руб. — 4.60 грн, «Но-шпа», № 24: 112 руб. — 61.10 грн, «Глицин», № 50: 30 руб. — 36.60 грн, «Цетрин», № 20: 79 руб. — 62.20 грн, «Доктор МОМ», пастилки № 4: 26 руб. — 8.60 грн, «Нафтизин», 0,1%, 10 мл: 6 руб. — 12.90 грн, «Норфлоксацин», № 10: 36 руб. — 29.10 грн, «Трихопол», № 20: 86 руб. — 104.60 грн, валерианы настойка, 25 мл: 8 руб. — 5.60 грн, перекись водорода: 10 руб. — 3.50 грн, йод: 12 руб. — 9.50 грн, зеленка: 8 руб. — 4.50 грн, спирт этиловый: 32 руб. — 26.50 грн, бинт стерильный, 5×10: 11 руб. — 4.50 грн, вата, 25 г: 12 руб. — 3 грн.
В донецкой «Народной» аптеке получилось 565 руб., а в украинской «Здравице» — 454.95 грн (1205 руб.). Разница составила 640 руб. в пользу Донецка.
Случайно выдалась возможность сравнить и стоимость медицинских услуг. Недавно знакомый оперировался по поводу брюшной грыжи, за что в Макеевке взяли 3000 рублей + дополнительные затраты (не более 500 рублей). На Украине, по некоторым сведениям медиков, такая операция стоит в тех же пределах 3000, но со знаком «грн» в конце. В итоге данная медицинская услуга на Украине стоит на 4000 рублей дороже.
Собственно, довольно много сравнений сводится к одинаковым цифрам. К примеру, интернет в среднем стоит 200 руб. в Донецке и 200 грн на Украине. Стоимость билета в кинотеатр, проезд в такси и т. д. тоже примерно с одинаковым ценником. В пересчёте на рубли, по соотношению зарплат и стоимости предоставления услуг, на Украине всё гораздо дороже.
Мобильник на месяц — 100 рублей «Феникс» и 90 гривен «Vodafone». Стрижка в ДНР — 120 руб. мужская и 160 женская. На Украине 90 грн женская и 85 мужская. Даже проезд на автобусе…
Проезд
В ДНР стоимость проезда в муниципальном транспорте составляет не более 3 руб. и 10-11 руб. за проезд в маршрутном такси. За 20 рабочих дней проезд в оба конца обойдется в 120 руб. на троллейбусе и 440 руб. на автобусе. Если кататься двумя маршрутами в оба конца ежедневно, то это уже 560 рублей в месяц. В Мариуполе стоимость проезда колеблется в пределах 8 грн в автобусе и 7 грн в троллейбусе. За 20 дней можно потратить 600 грн (1590 руб.) в два конца. Разница составила 1030 руб. в пользу Донецка.
Бензин
На заправках ДНР стоимость топлива составила 43 руб. за 1 л. 92-го. В Мариуполе 92-й бензин стоит 26.5 грн. За канистру бензина у нас нужно заплатить 860 руб., на Украине — 530 грн (1404 руб.). Разница 544 рублей.
Сжиженный газ в ДНР обойдётся в 1080 руб. за баллон, в Украине — 480 грн (1272 руб.). Ну хоть в чём-то Украина сравнялась с ДНР. Разница почти 200 рублей.
Уголь
Говорят, что в Украине можно купить дешёвый угольный чек за 9500 гривен, но и в ДНР это также возможно, поэтому буду исходить из цен, указанных за тонну.
В Донецке уголь можно купить по 2400 руб. за тонну. В Мариуполе, по сравнению с прошлым годом, уголь ничуть не подешевел, и его нынешняя цена составляет те же 4200 грн (11130 руб.), что и в прошлом году. На отопительный сезон необходимо минимум 3 тонны, поэтому буду исходить из этого количества. В Донецке за отопительный сезон мы потратим 7200 руб., в Мариуполе — 12600 грн (33390 руб.). Разница составила 26190 руб.
Если же распределить 3 тонны угля на год, то в Донецке 1 раз в месяц нужно откладывать 600 руб., а в Мариуполе — 1050 грн.
Тарифы ЖКХ
Каждый год я уделяю этому показателю особое внимание, но все и без того наслышаны, поэтому вкратце. Несмотря на частичное повышение цен в ДНР, за отопительный месяц я плачу, как и раньше, около 1000 рублей. Имею квартиру 45.5 м², но в указанную сумму не входит стоимость газа и горячей воды.
Если полагаться на информацию от моих очевидцев из Мариуполя, Угледара, Запорожья и Николаева, то аналогичная квартира на Украине обходится около 2500 грн и выше. В пересчёте на рубли выходит 6625 руб. в месяц. У нас за весь отопительный сезон столько же выходит.
Зарплаты
Вся информация собрана только у тех, кого я лично знаю по обе стороны фронта. Никаких центров занятости и сайтов с объявлениями не посещал. Уж, извините, кто не согласен, но друзей с нужными вам зарплатами не выбирают. Что вышло, то вышло.
Зарплаты в ДНР «чистыми»
Дежурный — 4700 руб., сторож — 5100 руб., реализатор — 6900 руб., кассир — 8000 руб., мл. медсестра — 8000 руб., сварщик — 8000 руб., охранник — 9000 руб., машинист — 10000 руб., оператор котельной — 9500 руб., слесарь — 9500 руб., резчик — 11000 руб., медсестра — 9500 руб., учитель (10 лет стажа) — 11000 руб., шахтёр — 18000 руб.
Минимальная зарплата в ДНР составляет 4800 руб., поэтому, кроме вышеперечисленных заработков, в подсчётах среднего арифметического буду использовать ещё 2 минималки. С учётом одной самой низкой зарплаты из списка, думаю, примерно такой же процент населения зарабатывает минималку. В итоге средняя заработная плата вышла 8612 рублей.
Зарплата на Украине «чистыми»
Медсестра — 4200 грн, продавец — 5100 грн, разнорабочий «Азовстали» — 6000 грн, грузчик — 6400 грн, оператор ПК — 7000 грн, сварщик — 7200 грн, тракторист — 7900 грн, пекарь — 8400 грн, кассир — 7000 грн, бухгалтер — 10000 грн, столяр — 10000 грн, электрик — 10000 грн, портовый сварщик — 13000 грн.
На Украине минимальная зарплата с вычетами составляет 3421 грн, поэтому по принципу ДНР включу в средний вычет две таких минималки. Итого: средняя зарплата в Украине составила 7346 грн. (почти 19500 рублей).
В общем и целом, что на Украине, что в ДНР средняя зарплата составляет ровно столько, сколько нужно для того, чтобы выжить, но не хватило на побег.
Общий итог
Что можно купить на такую зарплату, многие только бесконечно спрашивают.
Стол: 942 руб. — 578 грн, ёлка: 400 руб. — 400 грн, стрижка: 120 руб. — 80 грн, продукты (п.н.): 402 руб. — 226 грн, хлеб: 540 руб. — 465 грн, сигареты: 900 руб. — 1176 грн, проезд: 560 руб. — 600 грн, бензин: 860 руб. — 530 грн, уголь (разброс на год): 600 руб. — 1050 грн, ЖКХ: 1000 руб. — 2500 грн, аптечка: 565 руб. — 455 грн, мобильник: 100 руб. — 90 грн, интернет: 200 руб. — 200 грн.
В общем, можно купить продуктов первой необходимости, ёлку (если нужна), хлеб на месяц, затарить с нуля аптечку, оплатить месяц проезда на работу и запасти канистру бензина, подстричься, в конце концов, пополнить мобильник, оплатить интернет, а если курите, то купить 3 блока сигарет. Потом подсчитать всё это и оплатить коммуналку. Если результат вас устроит, то можете отметить с супругом/ой праздник и отложить немного денег на уголь. Всё это нам обойдётся в 7189 руб. в ДНР и 8355 грн на Украине.
В ДНР при зарплате 8612 рублей у нас останется ещё 1423 рубля на рождественский стол и даже на какой-нибудь подарок для детей или внуков. В Украине мы потратим все 7346 грн зарплаты подчистую и ещё останемся должны 1009 грн. И никакого Рождества отметить не сможем. Внуки останутся без подарков, а мы, наверное, подумаем свалить куда-нибудь в Польшу.
Впрочем, на украинскую зарплату можно подумать о том, чтобы вычеркнуть Новый год с ёлкой из списков.
Итак, зарплата на Донбассе вывела нас в хороший плюс, в то время когда на Украине мы вышли в неслабый минус. Можно, конечно, всё списать на мою предвзятость и подтасовку с зарплатами, но если в этот список включить услуги хирургов или стоматологов, то только при средней украинской зарплате в 11000 грн можно говорить о равных показателях.
Но спросите своих знакомых из Украины про их реальную зарплату. Вот тогда вы точно поймёте всю глубину финансовой пропасти между ДНР и Украиной.
Вспоминая свою жизнь при Украине, жители Донбасса создают для себя миф о светлой жизни по ту сторону фронта. Поверьте, украинцы так же ностальгируют по старой «преступной» власти.
В общем, хорошо там, где нас нет.
С Новым годом, земляки!
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Алексей Гумилёв, специально для «Русской Весны»
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Нападение на журналиста Шария: нацисту Регору вынесли странный приговор
В Соломенском районном суде Киева вынесли приговор нацисту и боевику батальона «ОУН»* Виталию Регору. Ему инкриминировали нападение на журналиста портала Анатолия Шария с бутылкой мочи.
К началу судебного заседания к зданию начали стягиваться сторонники подсудимого, а также сочувствующие потерпевшему. Группу поддержки нациста возглавила жена известного нациста Дмитрия Корчинского, в прошлом депутат Рады — Оксана Корчинская.
Сторона защиты настаивала, что Регор — инвалид войны, у него большие проблемы со здоровьем — пробито лёгкое, деформация кисти. Сам же подсудимый был весьма доволен жизнью, хихикал. Однако чуть позже, когда речь дошла до его собственных слов в отношении здоровья, он демонстративно начал жевать таблетки и жаловаться на давление.
Свою вину он признать отказался, заявив, что ни на кого не нападал, а уж тем более с бутылкой мочи. Касательно незаконного ношения огромного ножа, также инкриминируемого подсудимому, он отметил, что «тесак» нужен для самообороны. Судя по всему, от диких хищников.
В результате, киевский суд «приговорил» Виталия Регора к ночному домашнему аресту. Нацисту запрещено покидать стены жилища в период с 20.00 вечера и до 7.00 утра до 25 февраля.
Стоит отметить, что ранее Регор, облаченный в гитлеровскую символику, успел «засветиться» в нападении на девочку с георгиевской лентой. Инцидент произошёл во время парада на 9 мая. Более того, он травил девочку и всю ее семью в течение длительного периода. Дело кончилось тем, что семья была вынуждена переехать в Крым.
Вот такое правосудие, а точнее сказать, бездействие киевских властей. Их не интересует откровенный нацизм, пропагандируемый «ветераном». Суду скорее не понравился нож, факт наличия которого был доказан, именно за это он и получил столь «суровое» наказание. При этом идеологический и политический подтекст остались вне фокуса украинского правосудия. Яркая иллюстрация украинской повестки сегодня.
Справка
На днях было совершено нападение на журналиста во время судебного процесса над подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко. Нацисты напали на журналиста портала известного блогера Анатолия Шария. Группа боевиков с ножами и баллончиками, обливала Дмитрия Кучера мочой, била кулаками и ногами.
«Один из напавших на нашего журналиста — дегенерат, бегавший с бутылкой мочи по суду — Регор. Тот самый, что две недели назад напал на наших активистов. Но не сел. Тот самый, что уже находится под судом за нападение с ножом и гуляет под личное обязательство. Тот, что нападал уже на нашу журналистку, но уже год не привлечен по тому делу вообще ни к какой ответственности», — на минувшей неделе написал сам Шарий на своих страницах в соцсетях.
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Андрей Васильев, специально для «Русской Весны»
*запрещенная в РФ экстремистская организация
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Возвращение героя
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Как правильно унизить семью Зеленского
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