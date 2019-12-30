Главная » История, Наука, Творчество

Недоскорость Сатурнов-V

20:50. 30 декабря 2019 98 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
(Лунная афЁра) Недоскорость Сатурнов-V, аварии, катастрофы ракет-носителей.




***

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4813390.html

Метки: NASA, американцы, колмогоров, луна, США, технологии, фальсификация, физика

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
У РОССИИ ШАНСОВ НЕТ? Видео
Георгий Малинецкий. Доклад о перспективах РФ «Страна входит в критическое десятилетие» – убежден заместитель директора Института прикладной математики имени М.В.Келдыша РАН Георгий Малинецкий. Альтернативой ускоренному инновационному развитию страны может ...
Конец электричества 2012
Страна: Россия Год: 2010 ? Жанр: выступление Докладчик: Сергей Апин Формат: mp4 Время: 1:16:28 Размер: 135 мб Описание: Большая часть изложенной информацииотличается от ОБЩЕпризнанной -конец света (электричества) -2012 год -возникновение планет и ...
Фото Нибиру.
Источник http://via-midgard.info/
Война против Путина
Источник http://via-midgard.info/
Позволено ли РУСУ, думать своей головой?
Против меня началась очерняющая пропаганда. Это после того, как я заинтересовался Прошлым и начал его исследовать. Ну добыть фото этого сетевого маркетолога-лоха было просто! ©пупсики ВОПРОС: Стал бы человек выкладывать видео, в котором не хочет показывать...
2. Мы все – пришельцы на этой планете
«Когда кто-то пытается вонзить тебе в спину нож, ты, конечно, мо- жешь просто закрыть на опасность глаза, но тебя это не спасёт...» Терри Гудкайнд «Четвёртое правило волшебника» Причины колонизации Мидгард-Земли четырьмя родами людей Белой Расы. Большой ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)