Недоскорость Сатурнов-V

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Страна: Россия Год: 2010 ? Жанр: выступление Докладчик: Сергей Апин Формат: mp4 Время: 1:16:28 Размер: 135 мб Описание: Большая часть изложенной информацииотличается от ОБЩЕпризнанной -конец света (электричества) -2012 год -возникновение планет и ...
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