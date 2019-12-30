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Киев категорически настаивает: Россия — не агрессор, на Украине идёт гражданская война.

10:46. 30 декабря 2019 102 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Донбасс-1

 

Гражданская война есть острая стадия разрешения внутренних противоречий посредством вооружённого противостояния с целью изменения политики государства. 

 

Гражданские войны явление весьма частое и сопровождает всю историю стран, независимо от географии. В этом смысле, ничего уникального в происходящем на Украине нет, тем более, что повод достаточно прозрачный — государственный переворот в Киеве, ориентированный на Запад, с которым, что совершенно естественно, просто обязаны были не согласиться большие юго-восточные регионы страны, ориентированные на Россию.

 

Также совершенно естественно, что в век доминирования информационных технологий, окраска внутриукраинского конфликта приобрела ярко выраженный (в том числе, виртуальный) оттенок внешнего иностранного вмешательства. Излишне напоминать, как раздавались американские печеньки, сколько миллиардов долларов они стоили и кто совершал вояжи на майдан из наших высокопоставленных западных «партнёров». Тут пусть каждый расставляет акценты сам, тем более, что на каждую упомянутую дорогую печеньку немедленно следует иронично-саркастичное #ихтамнет#, сопровождаемое ворохом фото-видео доказательств, которые, впрочем, можно клепать не выходя из кабинета. 

 

Что-то доказывать и разоблачать здесь бессмысленно, кому надо и так всё знает. Поэтому позволим себе просто посмотреть со стороны, как наши визави раз за разом занимаются саморазоблачением, даже не понимая, как это всё трактуется с точки зрения обычного здравого смысла.

 

Напомню: 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами в количестве 35 на 35. То есть, произошёл обмен вовсе не пленных украинских военных, захваченных ЛДНР в ходе боёв, на пленных российских кадровых военных, якобы воюющих на стороне мятежных республик и захваченных ВСУ. Это была, так называемая, гуманитарная акция по договорённости двух президентов, что можно было, при желании, трактовать и так: раз Зеленский об обмене договаривался с Путиным, значит Россия и есть участник войны.

 

Однако не тут-то было: Киеву возвратили 35 человек — большинство из которых — это украинские военные (включая 24 военных моряка, захваченные в ходе Керченской провокации). В обратную же сторону были выданы 35 человек, из которых ни одного российского военнного, хотя и были 12 человек — граждане России, некоторые из которых, кстати, бывшие граждане Украины. Все остальные (23 человека или 66%) — это граждане Украины, обвинённые либо в шпионаже и госизмене, либо в участии в боевых действиях на стороне ЛДНР, что и является самым весомым доказательством того, что на Украине идёт самая настоящая гражданская война. 

 

Кроме того, хочу напомнить президенту Зеленскому и его политкварталу команде, которые в силу предыдущих профессий совершенно естественно не владеют элементарной политической культурой: 

 

Ст. 25 Конституции Украины гласит: 

 

Гражданин Украины не может быть выдворен за пределы Украины либо выдан другому государству.

 

Не иначе в мире существует острый запрос на невежество и политическую безграмотность, раз такие элементарные вещи демонстративно остаются без публичного внимания и должной оценки. 

 

И теперь самое главное: сегодня, 29 декабря 2019 года, в соответствии с требованиями Минских соглашений, состоялся обмен пленными.

 

Поскольку трактовка войны Киевом требует предъявления миру весомых доказательств участия российской армии в войне против Украины, следует ожидать, что таковые будут предъявлены в виде пленных россиян. Также, поскольку на данный момент полные списки пока ещё не предъявлены, подождём их публикации и уже позже рассмотрим на предмет:

 

- характера войны на Донбассе;

- соответствия ст. 25 Конституции Украины.

 

Предварительный (согласованный) количественный состав выглядит так:

 

Киев передаёт 141 человека — ЛДНР 80 человек.

 

Посмотрим позже, что будет по факту и насколько верны наши предположения о продолжающемся саморазоблачении киевской власти.

 

***

 

Итак, как я и обещал, рассмотрим списки обмена пленными с точки зрения:

 

- характера войны на Донбассе;

- соответствия ст. 25 Конституции Украины.

 

1. ЛДНР передали на Украину 76 человек, из которых 12 — военные и 64 — гражданские лица. Все — граждане Украины, полный список можно посмотреть здесь или здесь. Четверо пожелали остаться на Донбассе. Список полностью открыт властями ЛДНР и не является никакой тайной. 

 

2. Киев передал 127 человек. Из всего списка нет ни одного человека, имеющего отношение к российской армии. По предварительным данным (полный список пока нигде не опубликован) 80%, переданных Киевом, не имеют отношения к ЛДНР, то есть являются гражданами Украины с территорий, подконтрольных Киеву. Лишь у некоторых в списке есть имена и подробности, типа жители Мариуполя или экс-беркутовцы, но пока не более того.

 

Комментарий украинского читателя на ресурсе 112.ua:

 

 

P.S.: уверен, что публикация списка лиц с подробностями и гражданством, переданных Киевом в ЛДНР, ничего принципиально не изменит. 

 

Киев вновь категорически настаивает: Россия не является агрессором, на Украине идёт настоящая классическая гражданская война, продолжение которой в настоящее время полностью на совести Зеленского, грубо и бесцеремонно попирающего Конституцию страны.

 

Источник: http://alex-o-mire.blogspot.com/2019/12/blog-post_29.html

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