Какой ШАР – ЗЕМЛЯ, если ваш космос на высоте 10 километров и тени не меняются?!
23:46. 30 декабря 2019 156 просмотров Один комментарий Опубликовал: Ликвидатор
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Ноя
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
По моему мнению, стойкому человеку никакое несчастье не может дать повода прервать исполнение какой бы то ни было из его обязанностей.
Хе хе,афтур очередной плоскоблохер.)Наверняка есть много фейковых фоток,но утверждение что размеры за фотографируемым объектом не меняются,мягко говоря не верно.- https://ic.pics.livejournal.com/zelenyikot/65139567/907534/907534_original.gif