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Какой ШАР – ЗЕМЛЯ, если ваш космос на высоте 10 километров и тени не меняются?!

23:46. 30 декабря 2019 156 просмотров Один комментарий Опубликовал:

ASTRO SHMASTRO

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=pmiriqcU6lg

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