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Как Жрец строит своё будущее? Алексей Орлов и Михаил Ять

17:43. 30 декабря 2019 101 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Есть такая пословица: знал бы где упадёшь – соломки бы подстелил.

Алексей Орлов и Михаил Ять

Но что будет, если у человека появится возможность видеть своё будущее и будущее других людей?
Будет ли он заранее подкладывать себе и другим в тех местах, где можно упасть, соломку?
Имеет ли он возможность изменять будущее или нет?
И как он это делает?
Да, и вообще: чем такой человек отличается от других людей?
Есть какие-то внешние отличия, по которым легко вычислить такого предсказателя?

Чтобы ответить на эти вопросы подробней, мы решили записать эту передачу…
Что в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fZzD3ekZIz4

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