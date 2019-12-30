Как Жрец строит своё будущее? Алексей Орлов и Михаил Ять

Есть такая пословица: знал бы где упадёшь – соломки бы подстелил.



Алексей Орлов и Михаил Ять



Но что будет, если у человека появится возможность видеть своё будущее и будущее других людей?

Будет ли он заранее подкладывать себе и другим в тех местах, где можно упасть, соломку?

Имеет ли он возможность изменять будущее или нет?

И как он это делает?

Да, и вообще: чем такой человек отличается от других людей?

Есть какие-то внешние отличия, по которым легко вычислить такого предсказателя?



Чтобы ответить на эти вопросы подробней, мы решили записать эту передачу…

Что в итоге из этого вышло, решать Вам, наши уважаемые слушатели и зрители!



Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fZzD3ekZIz4