Интервью НОД 30.12.2019

Интервью Борису Южанину, представителю Молодёжного штаба НОД.

Какой вы видите национальную идею России?

Вопрос сложный. Я вообще не уверен, что национальная идея в обозримом будущем сформируется, как нечто внятное. Поскольку национальная идея появляется, когда есть общее направление деятельности у большей части народа. А сейчас мы к сожалению изрядно разрознены. Лично мне представляется сейчас наилучшей национальной идеей – идея воссоединения России. Я действительно хочу, чтобы статья Конституции утверждающая, что термины Россия и Российская Федерация равнозначны, стала истинной. С моей точки зрения Россия – это всё, что называлось Советский союз в эпоху моей молодости. Правда я знаю, что многие включают в понятие Россия ещё и Финляндию и Польшу. По крайней мере восток Польши то, что принадлежало когда-то Российской Империи. Но с моей точки зрения, это всё таки не Россия. Это вполне самостоятельные государства и самостоятельные народы, что подчёркивается кстати их статусом в Российской Империи. В отличии от большинства других частей страны, они входили в государство на правах личной унии. То есть глава государства был один и тот же, но законы действовали совершенно другие.

Так что, как только император Николай Александрович Романов отрёкся от престола, а его брат заявил, что примет престол только на основании решения Учредительного собрания, Польша и Финляндия автоматически оказались отделены от России. Сейчас, я знаю, многие возмущаются тем, что Владимир Ильич Ульянов став главой правительства дал той же Финляндии независимость. На самом деле, он не дал независимость, а только признал уже состоявшийся факт. И как юрист по образованию он просто не имел другого выхода. А вот то, что было Советским союзом начиная с 1946 года и по 1989 год, это безусловно Россия.

Собственно на самом деле, в нынешней Российской Федерации живут, как говорится в “товарных количествах” представители всех народов республик отделившихся в 90-91 годах. Так что не только русский народ разделённый, но и скажем латышский или армянский тоже изрядно разделённые народы. И с моей точки зрения, воссоединение всех этих народов дело полезное…