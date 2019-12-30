Екатерина Лагно – Чемпионка мира по блицу

Екатерина Лагно стала чемпионкой мира по блиц-шахматам. Второй раз подряд! Завидная стабильность.В последнем туре она делила первое место с украинкой Анной Музычук и все зависело от результата последней партии. Екатерина пройдя через приключения смогла спасти откровенно плохую позицию в партии в экс-чемпионкой мира Стефановой, а вот конкурентка не справилась с нервами и проиграла другой экс-чемпионке мира Тань Чжуньи из Китая, в результате чего Екатерина Лагно снова стала чемпионкой мира. Вполне заслужено.У мужчин чемпионом стал Магнус Карлсен, который снова собрал в своей коллекции все титулы – и по классике, и по быстрым, и по блицу. В этом году его доминация над остальным шамхатным миром была весьма ощутимой и снова напомнила скептикам, что шахматный мир сейчас живет в эпоху Карлсена. Последний титул из коллекции Карлсен железной рукой забрал в ходе тай-брейка против Накамуры, который уже давненько является стабильным "клиентом" у норвежца.Хотелось бы отметить бронзу Владимира Крамника, который уже завязал с большими шахматами, но еще раз тряхнул стариной и показал своим более молодым оппонентам, что есть еще порох в пороховницах.Смотреть весь Чемпионат мира по блицу с комментариями гроссмейстера Сергея Шипова можно здесь:Туры 1-12Туры 13-21Ну а уже в январе начнется одно из главных событий для отечественных шахмат последний лет – Александра Горячкина сразится в матче за мировую шахматную корону по классическим шахматам с китаянкой Ю Веньюн. У Александры есть шанс вернуть одну из двух главных шахматных корон назад в Россию. Матч пройдет в рамках развития российско-китайской дружбы – первая половина в Китае, вторая во Владивостоке. Уверен, что у Александры есть серьезные шансы, хотя оппонентка очень сильна.Также в следующем году в России пройдет турнир претендентов, где 8 гроссмейстеров будут оспаривать право бросить перчатку Магнусу Карлсену. Среди кандидатов в претенденты три наших гроссмейстера – Ян Непомнящий, Александр Грищук и Кирилл Алексеенко.Хоть фаворитами и называют китайца Дин Лиженя и американца Каруана, уверен, что все будет не так просто – турниры претендентов последних лет всегда сопровождались большими неожиданностями.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5529891.html