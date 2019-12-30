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Екатерина Лагно – Чемпионка мира по блицу

19:39. 30 декабря 2019 65 просмотров 2 коммент. Опубликовал:


Екатерина Лагно стала чемпионкой мира по блиц-шахматам. Второй раз подряд! Завидная стабильность.
В последнем туре она делила первое место с украинкой Анной Музычук и все зависело от результата последней партии. Екатерина пройдя через приключения смогла спасти откровенно плохую позицию в партии в экс-чемпионкой мира Стефановой, а вот конкурентка не справилась с нервами и проиграла другой экс-чемпионке мира Тань Чжуньи из Китая, в результате чего Екатерина Лагно снова стала чемпионкой мира. Вполне заслужено.



У мужчин чемпионом стал Магнус Карлсен, который снова собрал в своей коллекции все титулы – и по классике, и по быстрым, и по блицу. В этом году его доминация над остальным шамхатным миром была весьма ощутимой и снова напомнила скептикам, что шахматный мир сейчас живет в эпоху Карлсена. Последний титул из коллекции Карлсен железной рукой забрал в ходе тай-брейка против Накамуры, который уже давненько является стабильным "клиентом" у норвежца.
Хотелось бы отметить бронзу Владимира Крамника, который уже завязал с большими шахматами, но еще раз тряхнул стариной и показал своим более молодым оппонентам, что есть еще порох в пороховницах.



Смотреть весь Чемпионат мира по блицу с комментариями гроссмейстера Сергея Шипова можно здесь:


Туры 1-12


Туры 13-21

Ну а уже в январе начнется одно из главных событий для отечественных шахмат последний лет – Александра Горячкина сразится в матче за мировую шахматную корону по классическим шахматам с китаянкой Ю Веньюн. У Александры есть шанс вернуть одну из двух главных шахматных корон назад в Россию. Матч пройдет в рамках развития российско-китайской дружбы – первая половина в Китае, вторая во Владивостоке. Уверен, что у Александры есть серьезные шансы, хотя оппонентка очень сильна.



Также в следующем году в России пройдет турнир претендентов, где 8 гроссмейстеров будут оспаривать право бросить перчатку Магнусу Карлсену. Среди кандидатов в претенденты три наших гроссмейстера – Ян Непомнящий, Александр Грищук и Кирилл Алексеенко.
Хоть фаворитами и называют китайца Дин Лиженя и американца Каруана, уверен, что все будет не так просто – турниры претендентов последних лет всегда сопровождались большими неожиданностями.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5529891.html

Метки: карлсен, крамник, лагно, музычук, спорт, чемпионат мира по шахматам, шахматы

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 2649 1697
    чужой 30 декабря 2019 в 21:18

    Невезучее детство, деревянные игрушки.
    Кто кого размазжит за две секунды – во жизнь у людей интересная.
    С Наступающим всех хорошим годом крысы.
    Пойду семгу заворачивать в лаваш. Всем счастья, любимые вы мои.

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  • 23842 20794
    Вячеслав 30 декабря 2019 в 21:38

    На Востоке говорят:

    Рэндзю – игра простолюдинов
    Шахматы – игра воинов
    Го – игра Богов…

    В шахматы у нас, в разные годы, были свои чемпионы мира… А вот в ГО выше 10 места наши пока не понимаются… Корейцы с китайцами и японцами пока впереди всех…

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