Авиация в пролёте // Письма
Мне 34 года. Я уже почти 13 лет работаю в гражданской авиации, авиатехником. Занимаюсь наземным обслуживанием пассажирских самолётов, в промежутках между прилётами и вылетами. За время своей трудовой деятельности сменил несколько авиа-компаний в России и СНГ, поэтому имею некоторое чуть более глубокое представление о происходящем в гражданской авиации, по сравнению с непричастными людьми. Поговорить я хотел бы, как ни странно, о пресловутом образовании. Но не о общем или профильном образовании, школа, ВУЗ, колледж и т.п, а о внутреннем образовании. Каждый начинающий авиаспециалист, придя работать в техническую службу, обязательно проходит обучение, по типу воздушного судна.
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