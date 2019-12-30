Ашот Оганесян про утечку персональных данных

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=d-sNc7ewWQ0
Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться
Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально. Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.
Имя (Обязательно)
Почта (не публикуется) (Обязательно)
Комментарий
Бог разумно скрывает во мраке ночи грядущее; и ему смешно, если смертный трепещет больше, чем подобает. Тот независим и счастлив, кто может сказать о сегодняшнем дне: "Пережит. Завтра пусть отец занимает свод хоть черною тучей, хоть ясным солнцем".
— Мишель Монтень
Соглашение
Принципы сообщества
Справочный раздел
Разработка сайта: Емельянов и партнёры