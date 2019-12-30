А был ли секретный протокол к пакту Риббентропа-Молотова??
Сегодня я хотел бы предоставить новые доказательства фальсификации секретного протокола. Скажу сразу, это мои личные изыскания и наблюдения, поэтому критика приветствуется.
Исходя из логики событий, разворачивающихся в тот период, этот документ должен был существовать, и быть вообще несекретным.
Однако впервые секретный протокол к пакту "нашел" Госдеп США и передал ФРГ в 1958 г, который и был затем опубликован на сайте "100 самых важных документов Германии".
То есть немецкой версии оригинала не существует потому, что если бы он существовал, советская сторона потребовала бы экспертизы, а так:
Видите, как юридически грамотно составлен этот документ. Однако грамматические ошибки указывают на то, что составляли его не дипломаты высшего уровня, а рядовые агенты ЦРУ.
Во-первых, слово "сторона" у них мужского рода.
Во-вторых, такого государства, как Польское Государство не существовало, привыкли англосаксы писать "Штаты" и "Королевство" с большой буквы. Но об этом я уже писал.
Теперь о другом. Помните, с какой помпой были опубликованы советские "оригиналы":
Вы видите, что в слове "разграничения" уже не забыли вставить букву "З". Я решил проделать такой же "фокус"(надеюсь меня не посадят за подделку документов) и вот что получилось:
Странным образом совместились окончания в словах "обсудили" и "разграничении", а так же увеличился промежуток между предлогом "к" и словом "нижеследующему".
Смогли бы вы проделать такой фокус на пишущей машинке? Вряд ли. И наверное, чтобы не заморачиваться, вручную исправили нестандартную букву "А" в слове "Нарева".
Ну а с подписями история для отдельной статьи. Все документы, которые я публикую есть в свободном доступе (естественно кроме последнего), я лишь выбираю самые интересные для вас.
Если кто пожелает, всегда готов поделится источником, но думаю вы уснете после третьего документа.
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Источник.
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