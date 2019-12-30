Главная » История, Мировоззрение, Политика

А был ли секретный протокол к пакту Риббентропа-Молотова??

13:23. 30 декабря 2019 20 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Сегодня я хотел бы предоставить новые доказательства фальсификации секретного протокола. Скажу сразу, это мои личные изыскания и наблюдения, поэтому критика приветствуется.

Исходя из логики событий, разворачивающихся в тот период, этот документ должен был существовать, и быть вообще несекретным.

Однако впервые секретный протокол к пакту "нашел" Госдеп США и передал ФРГ в 1958 г, который и был затем опубликован на сайте "100 самых важных документов Германии".

То есть немецкой версии оригинала не существует потому, что если бы он существовал, советская сторона потребовала бы экспертизы, а так:


Видите, как юридически грамотно составлен этот документ. Однако грамматические ошибки указывают на то, что составляли его не дипломаты высшего уровня, а рядовые агенты ЦРУ.

Во-первых, слово "сторона" у них мужского рода.

Во-вторых, такого государства, как Польское Государство не существовало, привыкли англосаксы писать "Штаты" и "Королевство" с большой буквы. Но об этом я уже писал.

Теперь о другом. Помните, с какой помпой были опубликованы советские "оригиналы":

Вы видите, что в слове "разграничения" уже не забыли вставить букву "З". Я решил проделать такой же "фокус"(надеюсь меня не посадят за подделку документов) и вот что получилось:

Странным образом совместились окончания в словах "обсудили" и "разграничении", а так же увеличился промежуток между предлогом "к" и словом "нижеследующему".

Смогли бы вы проделать такой фокус на пишущей машинке? Вряд ли. И наверное, чтобы не заморачиваться, вручную исправили нестандартную букву "А" в слове "Нарева".

Ну а с подписями история для отдельной статьи. Все документы, которые я публикую есть в свободном доступе (естественно кроме последнего), я лишь выбираю самые интересные для вас.

Если кто пожелает, всегда готов поделится источником, но думаю вы уснете после третьего документа.




ruslovo.ru




***



Источник.

.


Источник: https://ss69100.livejournal.com/4812868.html

Метки: Германия, госдеп, история, польша, ссср, фальсификация

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Секретные протоколы, которых не было
... изучал подлинность «секретных протоколов». Интервью называлось «Экспертиза «секретных протоколов» к «пакту Молотов-Риббентроп» не подтверждает...к секретному протоколу, который, по общепринятой ныне версии, сопровождал «пакт Молотова Риббентропа» и был...
Саша Корпанюк: Секретные протоколы Молотова-Риббентропа? Брехня. Ещё какая!
... запустила в мир шнягу — «Секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа». Вот по тексту пройдёмся... датирован. Потому что настоящий протокол о границе был подписан в Москве 4... германо-советской дружбе. Эти выражения были вычеркнуты или изменены». То есть...
А был ли секретный протокол к пакту Риббентропа-Молотова??
...бы предоставить новые доказательства фальсификации секретного протокола. Скажу сразу, это мои...должен был существовать, и быть вообще несекретным.Однако впервые секретный протокол к пакту ... Помните, с какой помпой были опубликованы советские "оригиналы":Вы ...
О «секретных протоколах», Сталине, Молотове и Риббентропе
... года и секретного дополнительного протокола к нему. Ранее историкам были доступны лишь... и Германией, известному как пакт Молотова — Риббентропа, в Москве многие десятилетия...), засекречивали отдельные статьи и протоколы. И пактом «там» называют только наш...
Почему они так ненавидят Пакт Молотова-Риббентропа?
...? Не будучи противоправными по форме Секретные протоколы не были таковыми и по содержанию... народных депутатов СССР, заклеймившем Пакт Молотова-Риббентропа, утверждалось, что Секретные протоколы, разграничивая сферы интересов...
Польский поход СССР: Цветы на танках и фантомные боли
... его руководством были изготовлены фальсифицированные «документы», «доказывающие» существование «секретных протоколов» Пакта Молотова-Риббентропа… Брошенные на...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)