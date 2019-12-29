Главная » Аналитика, Мировоззрение, События Настоящего

В Америке больше нет мужчин!

21:22. 29 декабря 2019 167 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://youtu.be/uGtEmfqBvBw

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Америка. Чёрные и цветные.
... просто отвратительно. Там от них нет проходу нигде. Американская чёрная целенаправленно... сексуального насилия со стороны черных мужчин Журнал приводит также и более... Христово. Однако как христианская страна Америка уже больше не существует, хотя 200...
«С американскими мужчинами происходит что-то тревожное», — Fox News (ВИДЕО)
... 77% всех самоубийц в Америке — это мужчины. Общее их количество стремительно ...на несколько миллионов больше. Молодые взрослые мужчины сейчас в большей степени склонны жить...уже устаревший взгляд на ту Америку, которой больше нет; в худшем — пагубная ложь...
Глава 10. Определенное время, которого нет! (То, что умышленно скрывалось от людей...)
... (автомоторно) использовать только СВОИ запасы (больше нет Полярного сияния как признака нормального..., из них 1.2 млн. мужчин (женщин они захватывали). Полный пуск... юга Европы, западное побережье Латинской Америки и зона Антарктики. Точные географические...
Америка, как она есть. Рабы и нищета.
... американцы про таких говорят: «Мозгов нет, нечему мерзнуть». Работая полицейским, я... живут. Они существуют, потому что большую часть времени проводят в очереди... и Латинской Америки в 20 лет большинство парней становятся мужчинами, а девушки...
США - страна нищих и рабов. Америка, как она есть.
... американцы про таких говорят: «Мозгов нет, нечему мерзнуть».Работая полицейским, я... живут. Они существуют, потому что большую часть времени проводят в очереди... и Латинской Америки в 20 лет большинство парней становятся мужчинами, а девушки...
ВЫДУМАННЫЕ БОЛЕЗНИ: ВИЧ/СПИД, АТИПИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ, ПТИЧИЙ ГРИПП, СВИНОЙ ГРИПП, ПНЕВМОНИЯ ЛЕГИОНЕРОВ.
... копии, то есть размножаться. Нет размножения — нет вируса. Это чрезвычайно важное положение... века из Африки в Северную Америку были вывезены миллионы чернокожих рабов... страдают от стигмы и дискриминации больше, чем мужчины. Женщины в разных странах...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)