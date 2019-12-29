Сводки от ополчения Новороссии 29 декабря 2019
- 08:47 Обмен пленными: группа из ЛНР выехала на место (ФОТО, ВИДЕО).
- 02:52 Жители оккупированной Луганщины больше не в силах терпеть и просят вывести ВСУ (ВИДЕО).
- 00:30 На Украине засекретили обмен пленными на Донбассе.
Обмен пленными: группа из ЛНР выехала на место (ФОТО, ВИДЕО)
Бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко сообщил, что сегодня рано утром СИЗО города Луганска начал выдавать пленных, а чуть позже показал кадры, снятые на пути к пункту пропуска «Горловка» — группа из ЛНР выехала на обмен.
Руководитель рабочей группы по обмену пленных ЛНР Ольга Кобцева выразила надежду, что «украинская сторона до конца выполнит свои обязательства».
Напомним, сегодня состоится самое ожидаемое событие конца 2019 года — обмен удерживаемыми лицами между Украиной и республиками Донбасса.
Отдельно стоит отметить, что официальный Киев закрыл представителям СМИ доступ: ведь Украину вынудили производить обмен с ДНР и ЛНР, а не с Россией, которую продолжают называть «агрессором» даже после смены власти.
«Русская Весна» будет следить за происходящим на пункте пропуска «Горловка». Оставайтесь с нами.
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Жители оккупированной Луганщины больше не в силах терпеть и просят вывести ВСУ (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не производилось.
В соединениях и частях ВСУ продолжают отмечаться случаи небоевых потерь.
По информации нашего источника в штабе ОТГ «Север», 26 декабря в результате совместного распития алкогольных напитков на фоне недовольства размером получаемой премии за выполнение задач на первой линии обороны между военнослужащими одного из БТГр 46 одшбр ВСУ возник конфликт, в ходе которого выстрелом из автомата был тяжело ранен один из участников конфликта.
С целью сокрытия данного факта командиром бригады полковником Котенко было принято решение о госпитализации раненого в лечебное учреждение Станицы Луганской.
Для проведения разбирательства в расположение 46 бригады прибыла комиссия штаба ОТГ «Север».
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Все попытки командования соединений, выполняющих задачи в зоне «ООС», взять под контроль незаконный оборот оружия и боеприпасов в подразделениях не увенчались успехом, в результате чего продолжаются случаи хищения, совершенные военнослужащими.
Так, 27 декабря в н.п. Лисичанск сотрудниками полиции задержан военнослужащий 72 омбр ефр. Кулинич С.Л., находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе обыска у которого была изъята одна граната РГД-5, которую он пытался реализовать на центральном рынке города.
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Командование оккупационных сил Украины размещает запрещенную технику в населенных пунктах на подконтрольной территории, находящихся вблизи линии боевого соприкосновения.
Так, в населенном пункте Счастье выявлены пять БМП, три БТР и один танк из состава 46-й бригады ВСУ, размещенные на участках жилых домовладений.
После неоднократных обращений жителей Счастья к командованию бригады и ОТГ «Север» с жалобами на противоправные действия военнослужащих, военная техника из населенного пункта не выведена.
Инициативная группа из числа местных жителей подготовила и отправила коллективное обращение главе оккупационной Луганской ОГА с требованиями принять меры по выводу личного состава и военной техники 46 бригады из населенного пункта.
Со своей стороны, призываем жителей оккупированных Украиной территорий Донбасса принять все меры по недопущению размещения вооружения и военной техники ВСУ вблизи жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры и обращаться по всем фактам нарушений своих прав и свобод к представителям СММ ОБСЕ.
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А тем временем в ЛНР школьники и участники республиканского военно-патриотического движения «Молодая гвардия — Юнармия» передали защитникам Донбасса на передовую подарки и новогодние поздравления. Военнослужащие, украсив детскими игрушками позиции на линии фронта, вспомнили мирное время, как когда-то праздники проводили со своей семьёй.
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На Украине засекретили обмен пленными на Донбассе
Обмен пленных, который должен состояться 29 декабря на Донбассе, пройдет без участия журналистов.
Об этом заявил представитель штаба оккупационной операции Виталий Саранцев.
«Мы не отказывали в аккредитации журналистов, потому что у нас нет таких полномочий. Штаб ООС не является организатором данного мероприятия. Силы ООС только обеспечивают проведение мероприятия, но не организуют его», — отметил пресс-секретарь.
По словам представителя штаба «ООС» фото и видеоматериалы процесса обмена пленными предоставит Офис президента Украины.
Также Саранцев добавил, что в штабе собрали список журналистов, которые обращались к штабу по вопросу аккредитации и, в случае поступления соответствующего приказа, журналистов смогут допустить к освещению обмена.
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