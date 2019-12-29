Сводки от ополчения Новороссии 29 декабря 2019

Бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко сообщил, что сегодня рано утром СИЗО города Луганска начал выдавать пленных, а чуть позже показал кадры, снятые на пути к пункту пропуска «Горловка» — группа из ЛНР выехала на обмен.

Руководитель рабочей группы по обмену пленных ЛНР Ольга Кобцева выразила надежду, что «украинская сторона до конца выполнит свои обязательства».

Напомним, сегодня состоится самое ожидаемое событие конца 2019 года — обмен удерживаемыми лицами между Украиной и республиками Донбасса.

Отдельно стоит отметить, что официальный Киев закрыл представителям СМИ доступ: ведь Украину вынудили производить обмен с ДНР и ЛНР, а не с Россией, которую продолжают называть «агрессором» даже после смены власти.

«Русская Весна» будет следить за происходящим на пункте пропуска «Горловка». Оставайтесь с нами.

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