Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 29 декабря 2019
- 06:59 Против ЧВК «Вагнера»: сотни сирийских боевиков прибыли на войну в Ливию (ВИДЕО).
- 05:04 Активная враждебность на востоке Сирии: США призвали союзников для чёрного дела.
- 03:45 Русский Дед Мороз в камуфляже шагает по Сирии: Армия России впечатляет арабов (ФОТО).
Против ЧВК «Вагнера»: сотни сирийских боевиков прибыли на войну в Ливию (ВИДЕО)
Появилось первое видео участия сирийских боевиков в ливийском конфликте. На кадрах ниже бандиты с сирийским акцентом говорят: «Мы захватили (неразборчиво). Мы идём за тобой Шантар, Хафтар, какое его имя? Хантар!».
Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии якобы воюют около двух тысяч бойцов так называемой ЧВК «Вагнера». И добавил, что Анкара готова направить свои войска в Ливию также, как это делает Москва и Судан, чьи 5000 наёмников, по его словам, участвуют в боях.
После этого появилась информация, что Турция уже перебросила подконтрольных ей сирийских боевиков в Ливию для участия в боях против «Национальной армии» маршала Халифы Хафтара.
СМИ так называемой сирийской оппозиции подтвердили отправку как минимум 250 членов НВФ — сирийцев в Ливию из Турции. По их словам, не все они принадлежали к сирийским группировкам т.н. «Сирийской национальной армии» (СНА), некоторые из них набраны из числа сирийских беженцев.
«Согласно источникам из сирийских оппозиционных фракций, лояльных Турции, в последние дни состоялся визит высокопоставленных турецких офицеров в Ливию, за которым последовали интенсивные встречи с руководства корпусов СНА с офицерами турецкой разведки.
Источник указал, что на переговорах присутствовали командир первого корпуса Муатаз Раслян, командующий вторым корпусом Махмуд аль-Баз и командующий третьим корпусом Ахмед Абу Нур, а также представитель четвертого корпуса, который формируется к западу от Идлиба из сил Национального фронта освобождения.
Информатор добавил, что после встречи в течение последующих двух дней лидеры протурецких фракций СНА должны подготовить списки имён боевиков, желающих воевать в Ливии.
По некоторым данным размер их оплаты будет две тысячи долларов в месяц, но пока не принято окончательного решения. Кроме того, источник сообщил о направлении двух групп (по 100 человек) СНА в Идлиб с тем, чтобы снять „давление улиц“ из-за их бездействия.
Есть информация, что 250 сирийских бойцов, отправленных Турцией в Ливию это только первая группа, вслед за ней должна прибыть вторая, также 250 чел», — пишет агентство «Степ Ньюс».
Локализовали местонахождение сирийских боевиков СНА с видео под Триполи. Это район Салах эд-Дин, лагерь Текбали, который, предположительно, был очищен с их помощью от хафтаровцев (так как ранее он был под контролем ЛНА)
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Активная враждебность на востоке Сирии: США призвали союзников для чёрного дела
Современная история свидетельствует о том, что большинство войн США закончились неудачей и имели негативные последствия для этой агрессивной страны.
Действительно, Штаты развязывали все эти конфликты, но не смогли закончить их благоприятно для себя. Откровенно говоря, во всех войнах Вашингтон смог посеять лишь анархию и разрушения. Иными словами, колдовство оборачивалось против самого колдуна.
В настоящий момент Вашингтон проявляет активную враждебность на северо-востоке Сирии. Ее цель предельно ясна, поскольку сам президент, Дональд Трамп, говорит, что основная задача вторжения в Сирию — «кража сирийской нефти», которая приносит ежемесячно миллионы долларов.
Трамп и его армия воспользовались стремлением Вооружённых сил САР освободить значительную часть сирийских земель. В свете происходящего хаоса это отличная возможность для вторжения в Сирию.
Однако Трампу не известно, как долго он будет способен красть сирийскую нефть, тем более что партизанская война на северо-востоке страны идет не на руку американцам.
На днях группа специалистов из саудовской компании Aramco прибыла на захваченное Коалицией нефтяное месторождение «Аль-Омар» в Дейр-эз-Зоре. Около 80 американских единиц техники, из которых 60 грузовиков для перевозки средств и запчастей для станций нефтедобычи, а также 20 грузовых автомобилей — топливные цистерны.
По данным местных новостных агентств, техника двигалась в сопровождении четырех курдских автомобилей. СМИ со ссылкой на источник упоминают, что цель компании «Aramco» — получение прибыли из нефтяных скважин, расположенных в районе Дейр-эз-Зора.
Так в сюжете оппозиционного агентства «Дейр эз-Зор 24» говорится, что практические шаги компании «Aramco» в этой области уже достигнуты в связи с прибытием официальных лиц компании на месторождение «Аль-Омар». Инвестиционные операции пройдут путем подписания контракта между «Aramco» и США, чьи вооруженные силы контролируют северо-восток Сирии во взаимодействии с «Сирийскими Демократическими Силами» (СДС).
Журналисты также упоминают, что группа инженеров и техников прибыла на одну из позиций США в Дейр-эз-Зоре на американских вертолетах.
27 специалистов из Египта и Саудовской Аравии приехали на крупнейшее в Сирии нефтяное месторождение «Аль-Омар» под защитой американских военных. Саудовско-египетская группа начала проводить анализ продуктивности месторождения и занялась подготовкой персонала для увеличения производства.
За прошлую неделю США через пограничный с Ираком переход Аль-Валид отправили усиления на месторождение «Аль-Омар». По данным новостного агентства колонна состояла из ста грузовиков с материально-техническим обеспечением, внедорожников, машин скорой помощи, буровых установок и топливных цистерн.
В прошлые годы ответственные лица из Саудовской Аравии также совершали визиты в северо-восточные районы Сирии. Ими руководил Тамер Ас-Сабхан, министр по делам стран Персидского Залива Министерства Иностранных Дел Саудовской Аравии. Все эти визиты совершались без официальной огласки со стороны Саудовской Аравии. Однако сейчас становится ясно, что их суть в тайных соглашениях с США.
Месторождение «Аль-Омар» считается крупнейшим в Сирии. Ежедневно оно приносит до 30 тысяч баррелей, также там находится газовый завод и электростанция.
В небе также были замечены вертолеты, бросавшие осветительные снаряды во время перехода техники. Американские военные отправили свои усиления на территорию месторождения после их вывода из провинции Ракка и западной части Хасеке.
Таким образом, захват американскими военными сирийской нефти и газа представляет собой самую уродливую форму запугивания и вымогательства, тем самым отражая менталитет лидеров «мафии», а не лидеров страны, которая стремится к тому, чтобы возглавить свободный мир, и читает всем лекции о демократии и уважении прав человека.
Захват Америкой сирийской нефти и газа и кража миллионов долларов ежедневно — не что иное, как «репетиция» перед оккупацией нефтяных скважин Ирака, Ливии, Саудовской Аравии и Персидского Залива под различными предлогами. Персидский залив станет сожалеть, когда сожаление будет уже бесполезно. Сотрудничество со Штатами похоже на сотрудничество с углем — ничего, кроме черного лица и рук.
Все уверены, что Сирийское государство и его союзники, освободившие более 80% страны, вернут эти нефтяные богатства, и Дейр-эз-Зор станет одним из сильнейших ударов по стремлению Трампа выиграть президентские выборы во второй раз, если он еще останется в Белом Доме. Ближайшее время должно всё расставить по своим местам…
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Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны»
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Русский Дед Мороз в камуфляже шагает по Сирии: Армия России впечатляет арабов (ФОТО)
В эти дни Армия России по всей Сирии поздравляет союзный нам народ с наступающим Новым годом. После офицеров из Дамаска благотворительную акцию провели военнослужащие Вооруженных Сил РФ, дислоцированные в Алеппо — самом крупном городе страны, они поздравили с приближающимся праздником сирийских детей-сирот.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон вместе с представителями фонда имени Ахмата Кадырова поздравили с наступающим Новым годом детей сирийских солдат и офицеров, погибших в ходе войны с терроризмом.
Праздничное мероприятие прошло в отеле «Шахба эль-Шам» города Алеппо, администрация которого сделала всё возможное, чтобы юные гости перенеслись в настоящую новогоднюю сказку. Ребята посмотрели рождественские мультфильмы и задорные выступления клоунов, поучаствовали в конкурсах с персонажами любимых сказок, все вместе позвали Деда Мороза и станцевали с ним новогодний танец.
Завершился праздничный вечер раздачей подарков, подготовленных российскими военнослужащими и сотрудниками регионального фонда имени Героя России Ахмата Кадырова.
Дети и взрослые были впечатлены заботой со стороны наших военных и искренне их благодарили за помощь в организации большого праздника.
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