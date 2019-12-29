Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 29 декабря 2019

Появилось первое видео участия сирийских боевиков в ливийском конфликте. На кадрах ниже бандиты с сирийским акцентом говорят: «Мы захватили (неразборчиво). Мы идём за тобой Шантар, Хафтар, какое его имя? Хантар!».

Недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Ливии якобы воюют около двух тысяч бойцов так называемой ЧВК «Вагнера». И добавил, что Анкара готова направить свои войска в Ливию также, как это делает Москва и Судан, чьи 5000 наёмников, по его словам, участвуют в боях.

После этого появилась информация, что Турция уже перебросила подконтрольных ей сирийских боевиков в Ливию для участия в боях против «Национальной армии» маршала Халифы Хафтара.

СМИ так называемой сирийской оппозиции подтвердили отправку как минимум 250 членов НВФ — сирийцев в Ливию из Турции. По их словам, не все они принадлежали к сирийским группировкам т.н. «Сирийской национальной армии» (СНА), некоторые из них набраны из числа сирийских беженцев.

«Согласно источникам из сирийских оппозиционных фракций, лояльных Турции, в последние дни состоялся визит высокопоставленных турецких офицеров в Ливию, за которым последовали интенсивные встречи с руководства корпусов СНА с офицерами турецкой разведки.

Источник указал, что на переговорах присутствовали командир первого корпуса Муатаз Раслян, командующий вторым корпусом Махмуд аль-Баз и командующий третьим корпусом Ахмед Абу Нур, а также представитель четвертого корпуса, который формируется к западу от Идлиба из сил Национального фронта освобождения.

Информатор добавил, что после встречи в течение последующих двух дней лидеры протурецких фракций СНА должны подготовить списки имён боевиков, желающих воевать в Ливии.

По некоторым данным размер их оплаты будет две тысячи долларов в месяц, но пока не принято окончательного решения. Кроме того, источник сообщил о направлении двух групп (по 100 человек) СНА в Идлиб с тем, чтобы снять „давление улиц“ из-за их бездействия.

Есть информация, что 250 сирийских бойцов, отправленных Турцией в Ливию это только первая группа, вслед за ней должна прибыть вторая, также 250 чел», — пишет агентство «Степ Ньюс».

Локализовали местонахождение сирийских боевиков СНА с видео под Триполи. Это район Салах эд-Дин, лагерь Текбали, который, предположительно, был очищен с их помощью от хафтаровцев (так как ранее он был под контролем ЛНА)

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