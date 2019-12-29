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Падение Берлина и новогоднее настроение

13:02. 29 декабря 2019 102 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Продолжаем нашу новую рубрику, которая теперь регулярно появляется на сайте nstarikov.ru. Это — «Фильм, который вам не показали».

Это советские фильмы, которые практически не показывали даже в позднем СССР. Причина проста – в них рассказывалось о Сталине.

Позднее их не показывали и по другой причине – рассказы о революционном прошлом, о Гражданской войне, показ точки зрения «красных» победителей Русской смуты стал нерукопожатным в среде либералов и «демократов».

Но каждому образованному человеку важно иметь целостное представление об истории своей страны, об истории своей культуры. В них не должно быть пробелов и белых пятен, созданных из-за идеологических предпочтений и антипатий.

Вот для «закрытия» этих искусственно созданных белых пятен и послужит наша новая рубрика «Фильм, который вам не показали».

Начали мы с фильма «Сталинградская битва».  С того сражения, с которого в войне наступил перелом.

Но перед Новым годом предлагаем вам другую картину – о битве, которая эту войну фактически завершала. Взятие Берлина – это всегда хорошее настроение для человека Русского мира.

Итак – «Падение Берлина». Две серии. Картина 1949 года.

В роли Сталина – артист Михаил Геловани.

Приятного просмотра.

Источник: https://nstarikov.ru/padenie-berlina-i-novogodnee-nastroenie-111830

Метки: блог, фильмы

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