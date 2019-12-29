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Новости Украины и Новороссии 29 декабря 2019

08:29. 29 декабря 2019 145 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Черный квадрат Украины

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Полный триумф зеленой команды в суде

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В США считают, что Зеленский противостоит Путину лучше, чем Порошенко

В США считают, что Зеленский противостоит Путину лучше, чем Порошенко | Русская весна

Украина при Владимире Зеленском занимает более уверенную позицию в отношении российского президента Владимира Путина, чем при его предшественнике олигархе Порошенко.

C таким заявлением выступил руководитель посольства США на Украине Уильям Тейлор.

«Четыре телефонных разговора, личная встреча, противостояние в которых было, по крайней мере, на равных, создают впечатление, что Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось господину Порошенко», — отметил американский дипломат.

Слова Тейлора одобрил глава администрации Зеленского Андрей Богдан.

«Интересно, а что сейчас порохоботики выть будут?» — злорадно написал он на своей официальной странице в соцсети.

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«В ЕС по частям»: Зеленский подписал закон о пересадке органов

«В ЕС по частям»: Зеленский подписал закон о пересадке органов | Русская весна

Владимир Зеленский 28 декабря подписал новый закон о трансплантации.

Президент подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку» № 418-IX, который Верховная рада приняла 20 декабря 2019 года.

Закон нацелен на обеспечение «построения эффективной системы трансплантации в Украине», а также на согласование национального законодательства с международными актами в этой сфере.

До начала работы Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕДИСТ), но не позднее 1 января 2021, положения этого закона по использованию указанной системы для организации оказания медицинской помощи с использованием трансплантации не применяются.

В соцсетях активно с иронией обсуждают украинское нововведение, читатели «В ЕС по частям» не остались в стороне и шутят, что теперь-то точно наступит настоящий безвиз, поскольку в Евросоюз можно будет спокойно «ехать по частям».

Интересно, что киевские СМИ утверждают, что данный закон вряд ли будет работать, так как не предусматривает никаких инвестиций в современное оборудование для трансплантации.

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«Активисты» блокируют выезды из Лукьяновского СИЗО, чтобы сорвать обмен экс-«беркутовцев» (ВИДЕО)

«Активисты» блокируют выезды из Лукьяновского СИЗО, чтобы сорвать обмен экс-«беркутовцев» (ВИДЕО) | Русская весна

Группа «активистов» блокировала выезд автозаков из Лукьяновского СИЗО, где находятся трое из пяти обвиняемых в убийствах на Майдане экс-”беркутовцев».

Участники акции заблокировали выезд из СИЗО с помощью мусорных баков. Они разошлись на 9 точек — 9 выездов из изолятора. В свою очередь, спецназовцы собрались у нескольких выездов из СИЗО.

Толпа требует досмотра автозаков, проезжающих через ворота следственного изолятора и ищет в них экс-беркутовцев, которых украинская сторона хочет отправить на обмен.

«Двух экс-беркутовцев, которые до сегодняшнего решения Киевского апелляционного суда не были под стражей — Тамтуру и Маринченко — уже вывезли спецтранспортом из Киевского апелляционного суда. Произошло это с дракой, активисты пытались помешать полиции», — сообщают украинские СМИ.

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Метки: важное, компиляция

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