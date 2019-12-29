Новости Украины и Новороссии 29 декабря 2019
- 09:23 Черный квадрат Украины.
- 03:55 Полный триумф зеленой команды в суде.
- 03:18 В США считают, что Зеленский противостоит Путину лучше, чем Порошенко.
- 01:55 «В ЕС по частям»: Зеленский подписал закон о пересадке органов.
- 01:08 «Активисты» блокируют выезды из Лукьяновского СИЗО, чтобы сорвать обмен экс-«беркутовцев» (ВИДЕО).
Черный квадрат Украины
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Полный триумф зеленой команды в суде
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В США считают, что Зеленский противостоит Путину лучше, чем Порошенко
Украина при Владимире Зеленском занимает более уверенную позицию в отношении российского президента Владимира Путина, чем при его предшественнике олигархе Порошенко.
C таким заявлением выступил руководитель посольства США на Украине Уильям Тейлор.
«Четыре телефонных разговора, личная встреча, противостояние в которых было, по крайней мере, на равных, создают впечатление, что Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось господину Порошенко», — отметил американский дипломат.
Слова Тейлора одобрил глава администрации Зеленского Андрей Богдан.
«Интересно, а что сейчас порохоботики выть будут?» — злорадно написал он на своей официальной странице в соцсети.
Читайте также: Скандал: В Польше заявили, что Путин хочет опозорить страну
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«В ЕС по частям»: Зеленский подписал закон о пересадке органов
Владимир Зеленский 28 декабря подписал новый закон о трансплантации.
Президент подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, регулирующие вопросы трансплантации анатомических материалов человеку» № 418-IX, который Верховная рада приняла 20 декабря 2019 года.
Закон нацелен на обеспечение «построения эффективной системы трансплантации в Украине», а также на согласование национального законодательства с международными актами в этой сфере.
До начала работы Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕДИСТ), но не позднее 1 января 2021, положения этого закона по использованию указанной системы для организации оказания медицинской помощи с использованием трансплантации не применяются.
В соцсетях активно с иронией обсуждают украинское нововведение, читатели «В ЕС по частям» не остались в стороне и шутят, что теперь-то точно наступит настоящий безвиз, поскольку в Евросоюз можно будет спокойно «ехать по частям».
Интересно, что киевские СМИ утверждают, что данный закон вряд ли будет работать, так как не предусматривает никаких инвестиций в современное оборудование для трансплантации.
Читайте также: Исследователи показали, что станет с человеком после 20 лет офисной работы (ФОТО, ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
«Активисты» блокируют выезды из Лукьяновского СИЗО, чтобы сорвать обмен экс-«беркутовцев» (ВИДЕО)
Группа «активистов» блокировала выезд автозаков из Лукьяновского СИЗО, где находятся трое из пяти обвиняемых в убийствах на Майдане экс-”беркутовцев».
Участники акции заблокировали выезд из СИЗО с помощью мусорных баков. Они разошлись на 9 точек — 9 выездов из изолятора. В свою очередь, спецназовцы собрались у нескольких выездов из СИЗО.
Толпа требует досмотра автозаков, проезжающих через ворота следственного изолятора и ищет в них экс-беркутовцев, которых украинская сторона хочет отправить на обмен.
«Двух экс-беркутовцев, которые до сегодняшнего решения Киевского апелляционного суда не были под стражей — Тамтуру и Маринченко — уже вывезли спецтранспортом из Киевского апелляционного суда. Произошло это с дракой, активисты пытались помешать полиции», — сообщают украинские СМИ.
Читайте также: Либеральный прогноз на первые дни нового года — кровь стынет в жилах!
К оглавлению | Источник: rusvesna.su