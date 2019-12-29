Новости Украины и Новороссии 29 декабря 2019

Украина при Владимире Зеленском занимает более уверенную позицию в отношении российского президента Владимира Путина, чем при его предшественнике олигархе Порошенко.

C таким заявлением выступил руководитель посольства США на Украине Уильям Тейлор.

«Четыре телефонных разговора, личная встреча, противостояние в которых было, по крайней мере, на равных, создают впечатление, что Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось господину Порошенко», — отметил американский дипломат.

Слова Тейлора одобрил глава администрации Зеленского Андрей Богдан.

«Интересно, а что сейчас порохоботики выть будут?» — злорадно написал он на своей официальной странице в соцсети.

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