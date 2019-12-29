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Новосибирские физики открыли новую частицу

13:07. 29 декабря 2019 81 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


Новую частицу, которая поможет понять устройство мира, открыли в Сибири; учёные верят, что это станет шагом навстречу "новой физике".

Псевдовекторную частицу f1 или частицу нового типа обнаружили учёные Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН. Открытие сделано с помощью электронно-позитронного коллайдера ВЭПП-2000. Об этом сообщает ТАСС.


По данным издания, обнаружение частицы поможет в изучении устройства мироздания, а также в поисках так называемой новой физики, которая выходит за рамки Стандартной модели.

"Мы хотим понять, из чего мы все состоим, и это любопытство не праздное. История показала, что работа в этом направлении ведет к прогрессу в технологии, технике и бытовых применениях. Это важная для всей физики частица", — цитирует ТАСС сотрудника института Юрий Тихонов.

В новосибирском институте ядерной физики проводятся крупномасштабные эксперименты по физике элементарных частиц на электрон-позитронных коллайдерах и уникальном комплексе открытых плазменных ловушек, разрабатываются современные ускорители, интенсивные источники синхротронного излучения и лазеры на свободных электронах.


Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9585343.html

Метки: Новосибирск, учёные, физика

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