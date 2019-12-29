Главная » Видео, Творчество

Кто такой Карачун? Алексей Орлов и Светлана Большакова

13:02. 29 декабря 2019 85 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

В эфире мы говорили о том, какое значение для жизни человека имеет самый короткий день в году.

Алексей Орлов и Светлана Большакова

Что это – праздник или не праздник? Нужно ли и как его отмечать? Что нужно делать в этот и последующие дни, чтобы жить по Совести и в Ладу с Природой.

Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

#народное #славянское #радио #карачун #зимнее #солнцестояние #корочун #дед #мороз #это #зима #древнее #язычество #родноверие #древняя #русь #праздник #алексей #орлов #светлана #большакова #славяне #староверы #боги #знания #сокровенные

#НародноеСлавянскоеРадио #СлавянскоеРадио #Карачун #ЗимнееСолнцестояние #СлавянскиеПраздники #Корочун #АлексейОрлов #СветланаБольшакова #ДедМороз #КарачунЭто #Солнцестояние #Зима #ДревнееЯзычество #ДревниеСлавяне #Староверы #Родноверие #БогиСлавян #ДревниеБоги #СлавянскиеБоги #ДревняяРусь #Знания #Сокровенные #КарачунПраздник #Чернобог

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=r8qCYiYrQvo

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Светланин День
... встреч масонов, тоже рассказала только Светлана. Так что, теперь мы знаем, что..., кто такие Думающие Тёмные, и раскрыла некоторые методы их борьбы со Светлыми Силами..., и Чёрные Силы всё-таки погасили светлый очаг Знания и опустили Европу...
Украинцам, оскорбляющим Россию, могут запретить в ней обогащаться
...может стать явью. Депутат Госдумы Алексей Журавлев считает необходимым дать Роскомнадзору... или политического ущерба. «Получается так, что некоторые из достаточно известный... специально засланные недружественным режимом. Такие случаи происходят всё чаще и...
Убита Светлана Левашова
Памяти Светланы посвящается Слова любви тебе уже ... воин с ними воевала. Ты так мечтала дальше жить, Увидеть свет... победы так мечтала. Ты не искала пользы... помнить день, Когда решились на такое... От них оставлю только тень...
Дэвид Дюк: "Россия - последний шанс цивилизации"
...возможность этими ценностями распоряжаться. Таким образом, возникает трехслойное общество:...русский народы должны знать, кто стоит за кулисами мировой... политики, кто составляет ее подполье. ... и политическим - теми, кто имеет право голоса. Как ...
Выступление Николая Левашова на круглом столе в Госдуме РФ
Круглый стол в Государственной Думе РФ на тему «К вопросу о признании геноцида русского народа» Источник
Джордж Кавассилас: “Наш путь и Великая иллюзия”, откровение 2009 года.
... являются для многих откровением (так же как и “откровения ... более высокие планы. Именно так начался опыт Джорджа Кавассиласа,..., крайне интересны всем людям, кто интересуется откровениями, дающими скрытую (...рассказ идёт о тех, кто играет в нашей реальности ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)