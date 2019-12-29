Кто такой Карачун? Алексей Орлов и Светлана Большакова

В эфире мы говорили о том, какое значение для жизни человека имеет самый короткий день в году.



Алексей Орлов и Светлана Большакова



Что это – праздник или не праздник? Нужно ли и как его отмечать? Что нужно делать в этот и последующие дни, чтобы жить по Совести и в Ладу с Природой.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=r8qCYiYrQvo