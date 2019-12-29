Коллекция артефактов Падре Креспи

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Многие, кто интересуется древней историей, сталкивались с кратким описанием и фотографиями, которые собрал за годы своей жизни в Эквадоре Падре Креспи. Этот человек более 50 лет прожил в небольшом городке Куэнка и за несколько десятилетий собрал коллекцию артефактов, которые вводят в ступор официальную историю.Эта статья – далеко не новость, тем более, новой информации про эти находки нет. Для меня оказалось новостью лишь то, что копии этих изначальных артефактов находятся в подвале одной из церквей города.Большинство находок, которые местные жители передавали (или продавали?) в его коллекцию, были найдены в местных пещерах. И ладно бы они изображали что-то из индейской культуры разных эпох этой территории. Не все. Среди экспонатов, наряду с индейскими мотивами, встречаются таблички с изображениями шумерских и египетских персонажей, Богов. Как и когда они попали на эту территорию?Кадр из сохранившейся видео хроники с Падре КреспиЕсть даже изображения, которые очень похожи на католических патриархов. Можно подумать, что такие таблички были привезены европейцами. Но тогда зачем индейцы сохранили это, что не относится к их культуре?Одно из мнений, что древние взаимно общались с разными культурами на разных континентах. И делали записи о своих путешествиях на таких табличках и листах из серебра и золота.В коллекции были и огромные золотые пластины, которые некоторые исследователи называют древней библиотекой. Их никто из официальных историков не изучал, т.к. найдены они были не в соответствии с правилами археологии и датировать такие находки невозможно.Пластины в коллекции были разных стилей или эпох. Письмена, руны или еще что?Золотые таблички не были задокументированы как библиотечные экземпляры, внесены в элементарный список. Есть информация, что с большинства находок сняли копии. А оригиналы вывезли из страны. И судьба их неизвестна. Позже музей этих артефактов сгорел. И от всей коллекции остались лишь немногие фотографии и краткие видео редких исследователей.Хотя, нет, остатки коллекции хранятся в подвале одной из церквей, их даже могут показать тем, кто интересуется.Рисунки с этого диска напоминают изображения колумбийского генетического диска, стиль очень похож. Посмотрите:Генетический диск из лиддитаКакую информацию несли эти таблички – трудно сказать. Что-то связанное с пирамидами.Представляете, сколько таких непонятных для истории артефактов находятся в частных коллекциях, запасниках музеев и закрытых от простых людей обществ. Не исключено, что кто-то знает намного больше любого из нас про настоящую историю. А мы можем только продолжать гадать на таких обрывочных снимках о том, откуда могли произойти эти находки…***Группы в соцсетях и другие площадки, где выкладываются ссылки на материалы журнала:

Источник: https://sibved.livejournal.com/309677.html