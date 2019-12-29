Главная » История, Творчество

Коллекция артефактов Падре Креспи

11:59. 29 декабря 2019 208 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Многие, кто интересуется древней историей, сталкивались с кратким описанием и фотографиями, которые собрал за годы своей жизни в Эквадоре Падре Креспи. Этот человек более 50 лет прожил в небольшом городке Куэнка и за несколько десятилетий собрал коллекцию артефактов, которые вводят в ступор официальную историю.

Эта статья – далеко не новость, тем более, новой информации про эти находки нет. Для меня оказалось новостью лишь то, что копии этих изначальных артефактов находятся в подвале одной из церквей города.



Большинство находок, которые местные жители передавали (или продавали?) в его коллекцию, были найдены в местных пещерах. И ладно бы они изображали что-то из индейской культуры разных эпох этой территории. Не все. Среди экспонатов, наряду с индейскими мотивами, встречаются таблички с изображениями шумерских и египетских персонажей, Богов. Как и когда они попали на эту территорию?






Кадр из сохранившейся видео хроники с Падре Креспи
Есть даже изображения, которые очень похожи на католических патриархов. Можно подумать, что такие таблички были привезены европейцами. Но тогда зачем индейцы сохранили это, что не относится к их культуре?

Одно из мнений, что древние взаимно общались с разными культурами на разных континентах. И делали записи о своих путешествиях на таких табличках и листах из серебра и золота.




В коллекции были и огромные золотые пластины, которые некоторые исследователи называют древней библиотекой. Их никто из официальных историков не изучал, т.к. найдены они были не в соответствии с правилами археологии и датировать такие находки невозможно.


Пластины в коллекции были разных стилей или эпох. Письмена, руны или еще что?




Золотые таблички не были задокументированы как библиотечные экземпляры, внесены в элементарный список. Есть информация, что с большинства находок сняли копии. А оригиналы вывезли из страны. И судьба их неизвестна. Позже музей этих артефактов сгорел. И от всей коллекции остались лишь немногие фотографии и краткие видео редких исследователей.

Хотя, нет, остатки коллекции хранятся в подвале одной из церквей, их даже могут показать тем, кто интересуется.


Рисунки с этого диска напоминают изображения колумбийского генетического диска, стиль очень похож. Посмотрите:


Генетический диск из лиддита






Какую информацию несли эти таблички – трудно сказать. Что-то связанное с пирамидами.

Представляете, сколько таких непонятных для истории артефактов находятся в частных коллекциях, запасниках музеев и закрытых от простых людей обществ. Не исключено, что кто-то знает намного больше любого из нас про настоящую историю. А мы можем только продолжать гадать на таких обрывочных снимках о том, откуда могли произойти эти находки…
***

Дубликат статьи с комментариями

Группы в соцсетях и другие площадки, где выкладываются ссылки на материалы журнала:
ВК-sibved
ФБ-sibved
Яндекс.Дзен

Использование материалов журнала для youtube-каналов – только с разрешения и согласования с автором (с).

Источник: https://sibved.livejournal.com/309677.html

Метки: артефакты, история, находки

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Третья часть Сказки о потерянном времени, фальсификации истории, или кем и для чего создан «ФИЛЬТР ЗНАНИЙ»
... другим - 37 тысяч! Коллекцию составили несколько основных категорий артефактов: наиболее многочисленными были....yamalarchaeology.ru. Ямальская археологическая экспедиция. Коллекции, артефакты - Постройка из муассанита. [ii] http...
Загадки древней Америки. Андрей Жуков представляет свою книгу
Запрещенные коллекции артефактов рушат парадигму развития человечества. Почему...объединяет экземпляры этих коллекций? Кто и как собирал артефакты, свидетельствующие о ...Кто запретил показ этих коллекций? Как быть с артефактами, которые не укладываются...
Андрей Жуков представляет свою книгу
Запрещенные коллекции артефактов рушат парадигму развития человечества. Почему...объединяет экземпляры этих коллекций? Кто и как собирал артефакты, свидетельствующие о ...Кто запретил показ этих коллекций? Как быть с артефактами, которые не укладываются...
Фигурки Акамбаро / Часть 1 / Животные / Коллекция Вальдемара Джульсруда
...оброненная местными мальчишками, или древний артефакт, тысячелетиями ожидавший своего открывателя? ...сувенирные лавки. Так в коллекции Джульсруда появились не только керамические...неизвестные науке на момент обнаружения коллекции, были открыты позднее. Это ...
Археология и артефакты в Сибири
...была многонациональным государством. Среди множества артефактов, найденных на территории Сибири, ...Николай Перистов собрал и выставил коллекцию костей и зубов млекопитающих четвертичного... Алексей Бондарев, изучая эту коллекцию, обратил внимание на один ...
Уничтожение исторических артефактов [Свидетельства прошлого]
...коллекции, выбрасываются найденные археологами уникальные предметы. Уничтожаются даже те артефакты...почти одновременно, стал уникальный артефакт - знаменитая мумия Укокской ...принцессы. Специалисты, оберегающие артефакт, дали свой комментарий случившегося...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)