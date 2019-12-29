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Фантастика, от которой захватывает дух: арт Пола Чадейсона

21:46. 29 декабря 2019 191 просмотр 2 коммент. Опубликовал:

 

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Air carrier facility

Пол Чадейсон (Paul Chadeisson) — французский художник, создатель концепт-арта ко многим фильмам и компьютерным играм. В списке его клиентов такие знаковые проекты как Cyberpunk 2077, Halo, Final Fantasy XV, Call of duty, Blade Runner 2049, Alien 5 и многие другие.

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Space station

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Exoplanet | 2784

Чадейсон специализируется на создании крупномасштабных панорам, гигантских строений и космических станций и целых городов. Детализация и масштаб захватывают дух. При знакомстве с творчеством художника возникает ощущение, словно паришь на огромной высоте:

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Space base 2

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Orbital city | 3284

Разглядывать эти прекрасные работы можно подолгу, каждый раз отмечая всё новые и новые штрихи, строения и детали. Колонии на других планетах? Будущее человечества? Утопия или антиутопия? Тысячи возможных сюжетов:

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Exoplanet | Red city

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Space base

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City

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BLADE RUNNER 2049: Black Out 2022

Нет художника, который бы изобразил огромные небоскрёбы, звездолёты и механизмы лучше Чадейсона. Вот пример настоящего профессионализма в компьютерной живописи. Посетите его страницу!

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Источник: http://magspace.ru/blog/327859.html

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