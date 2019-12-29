Фантастика, от которой захватывает дух: арт Пола Чадейсона
Пол Чадейсон (Paul Chadeisson) — французский художник, создатель концепт-арта ко многим фильмам и компьютерным играм. В списке его клиентов такие знаковые проекты как Cyberpunk 2077, Halo, Final Fantasy XV, Call of duty, Blade Runner 2049, Alien 5 и многие другие.
Space station
Чадейсон специализируется на создании крупномасштабных панорам, гигантских строений и космических станций и целых городов. Детализация и масштаб захватывают дух. При знакомстве с творчеством художника возникает ощущение, словно паришь на огромной высоте:
Space base 2
Orbital city | 3284
Разглядывать эти прекрасные работы можно подолгу, каждый раз отмечая всё новые и новые штрихи, строения и детали. Колонии на других планетах? Будущее человечества? Утопия или антиутопия? Тысячи возможных сюжетов:
Exoplanet | Red city
Space base
City
Нет художника, который бы изобразил огромные небоскрёбы, звездолёты и механизмы лучше Чадейсона. Вот пример настоящего профессионализма в компьютерной живописи. Посетите его страницу!
Источник: http://magspace.ru/blog/327859.html
Тю.
Малевич круче ))
Ты смотришь в квадрат который ромб а он смотрит в тебя ))
Так вот они каки были изначально перамиды хе.ропса.)))Интересно куды металл с них дели,наверняка сдали в цветмет пьяные аннунаки.)