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Забытые славянские традиции

13:59. 28 декабря 2019 49 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Дискуссионный клуб «Народного Славянского Радио»

Ведущая передачи – Ольга ЯАРАЯ
В передаче принимает участие команда клуба Народного Славянского Радио.

Дискуссия на тему – Зимние праздники – традиции предков и воплощение их современном мире.
Найдём схожесть и отличия, спросим мнение экспертов. Щедро поделимся опытом и предложениями.
И по традиции держим ответ на вопросы зрителей и радиослушателей.
Мы приглашаем всех создать эту передачу вместе.
Уверены, каждый участник обогатиться новыми знаниями о наших традициях и получит ответы о том как их применить сегодня.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте Мир лучше!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sewFMuicFqs

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