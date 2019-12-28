Забытые славянские традиции

Дискуссионный клуб «Народного Славянского Радио»



Ведущая передачи – Ольга ЯАРАЯ

В передаче принимает участие команда клуба Народного Славянского Радио.



Дискуссия на тему – Зимние праздники – традиции предков и воплощение их современном мире.

Найдём схожесть и отличия, спросим мнение экспертов. Щедро поделимся опытом и предложениями.

И по традиции держим ответ на вопросы зрителей и радиослушателей.

Мы приглашаем всех создать эту передачу вместе.

Уверены, каждый участник обогатиться новыми знаниями о наших традициях и получит ответы о том как их применить сегодня.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте Мир лучше!



Быть ДОБРУ!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sewFMuicFqs