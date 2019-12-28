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Вооружённый пёс Гитлер. Диана Романова

12:00. 28 декабря 2019 101 просмотр 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kRoUF3vpHJw

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 14984 11398
    Ъ 28 декабря 2019 в 12:57

    Я сбился со счета,сколько историков произнесли фразу:-”Если бы Гитлер умер до 1939 года-это был бы величайший политик в истории”…Кстати о Путине говорят тоже самое,только год 2008.А о Сталине так не говорят.А почему….Потому что ГАГАРИН.Пусть и не во время правления Сталина.Но….движение было создано именно тогда.Ни кому не придет в голову приписывать это Хрущеву.Может я-сталинист…Х.й то там.В концлагерях,при Гитлере были созданы,например,противозачаточные таблетки…Гитлер сильно двинул человечество вперед,за счет человечества естественно…Вы даже не представляете люди,сколькими изобретениями Третьего Рейха вы пользуетесь…Не говоря о продвижении науки в целом.Кстати…”собака Павлова”-это не гуманно,но огромный научный скачок человечества.Павлов-это величайший ученый.И “собака Павлова”-это также беспризорники…посмотрите этот научный фильм 20-х годов.Он в сети.Вова Х.,Таня З.,это-”собаки Павлова”.

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    -1
  • 12784 978
    ХОХОЛ 28 декабря 2019 в 13:27

    Какие мерзкие тётки.
    Да ещё и с претензией на интеллект.
    Тьфу

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