Вооружённый пёс Гитлер. Диана Романова
12:00. 28 декабря 2019 101 просмотр 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Кто в некоторой мере не живет для других, тот совершенно не живет для себя.
Я сбился со счета,сколько историков произнесли фразу:-”Если бы Гитлер умер до 1939 года-это был бы величайший политик в истории”…Кстати о Путине говорят тоже самое,только год 2008.А о Сталине так не говорят.А почему….Потому что ГАГАРИН.Пусть и не во время правления Сталина.Но….движение было создано именно тогда.Ни кому не придет в голову приписывать это Хрущеву.Может я-сталинист…Х.й то там.В концлагерях,при Гитлере были созданы,например,противозачаточные таблетки…Гитлер сильно двинул человечество вперед,за счет человечества естественно…Вы даже не представляете люди,сколькими изобретениями Третьего Рейха вы пользуетесь…Не говоря о продвижении науки в целом.Кстати…”собака Павлова”-это не гуманно,но огромный научный скачок человечества.Павлов-это величайший ученый.И “собака Павлова”-это также беспризорники…посмотрите этот научный фильм 20-х годов.Он в сети.Вова Х.,Таня З.,это-”собаки Павлова”.
Какие мерзкие тётки.
Да ещё и с претензией на интеллект.
Тьфу