Сводки от ополчения Новороссии 28 декабря 2019

Их боятся на Украине, лживые киевские СМИ называют их российскими наёмниками и пытаются очернить всеми возможными способами, а они продолжают защищать Донбасс и Русский Мир, помогать нуждающимся и спасать попавших в беду.

В Союзе Добровольцев Донбасса рассказали «Русской Весне» об итогах первой пятилетки движения.

С началом событий на Донбассе тысячи добровольцев из России приняли участие в защите мирного русскоязычного населения. Неравнодушные люди пришли на помощь Донбассу в лице добровольцев, волонтёров, военных медиков, военкоров, спасателей.

Осенью 2015 года в России была создана Межрегиональная Общественная Организация «Союз Добровольцев Донбасса», главной задачей которой является консолидация добровольцев, их социализация в обществе, помощь раненым и семьям погибших.

СДД помогает ополченцам и добровольцам решать массу насущных задач, которые ставит перед защитниками мирное и военное время. Уже пятый год организация продолжает активно действовать на различных направлениях.

Создателями Союза стали Александр Юрьевич Бородай и Андрей Юрьевич Пинчук. Своим опытом, знаниями, высоким уровнем профессионализма и личным знанием проблематики они вот уже пятый год руководят СДД, оказывая помощь и поддержку тысячам добровольцев и ополченцев.

На сегодняшний день функционирует 49 отделений и представительств Союза. В организации состоит уже около 15 000 добровольцев.

С момента начала деятельности СДД занимается содействием в оказании медицинской помощи добровольцам, которым необходима специализированная помощь в лечении военной травмы.

На данный момент силами СДД:

80 человек протезировано;

148 прошли программу медицинской реабилитации после ранений;

354 раненых излечено;

141 человек получили психологическую помощь;

343 добровольцам оказана помощь медикаментами.

Защитникам Донбасса отправлено более 3000 групповых и свыше 11000 индивидуальных кровоостанавливающих наборов, что позволило дважды обеспечить нужды передовой Донбасса в 2016/2017 годах.

В 2019 году отправлено 400 групповых и свыше 600 индивидуальных кровоостанавливающих наборов, что позволило обеспечить нужды передовых подразделений Донбасса.

Оказывается регулярная помощь медикаментами и перевязочными материалами в подразделения 1-го и 2-го Армейских Корпусов ДНР и ЛНР, МГБ, МВД, гражданские медицинские учреждения, включая детские.

Активную работу Союз добровольцев Донбасса проводит и в юридическом направлении. За время деятельности Союза предотвращено 702 депортации и экстрадиции, оказана помощь 34 военнопленным, более чем 3400 добровольцам оказана юридическая поддержка.

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В социальном направлении Союз активно работает в сфере оказания помощи семьям погибших добровольцев. Более 100 семей находятся под постоянным патронажем СДД, 379 семьям оказана материальная помощь, психолого-реабилитационную помощь получили более 400 семей, установлено 69 памятников погибшим добровольцам, для погребения на Родине организован вывоз 48 погибших.

Регулярно устанавливаются памятные таблички на домах погибших добровольцев. «Союзом добровольцев Донбасса» установлено 7 мемориалов памяти русских добровольцев, 3 из них — в Сербии.

Кроме того, в 2018 году был запущен уникальный проект — Сайт Памяти «Помни Донбасс», который ведет работу по увековечиванию памяти добровольцев, погибших на Донбассе: pomnidonbass.ru

На данный момент на сайте более 900 погибших добровольцев.

Помимо этого, важной сферой деятельности организации является трудоустройство добровольцев, военно-патриотическое воспитание молодёжи. За время деятельности Союза трудоустроено более 1630 добровольцев, организованы праздники для 2116 детей, в общеобразовательных учреждениях проведено более 550 «Уроков мужества». На международных кинофестивалях силами СДД представлено 26 документальных фильмов о Донбассе.

Круг интересов и деятельности СДД расширяется с каждым годом, в организацию приходят новые люди, те, кто принимал и принимает участие в защите мирного населения Донбасса, те, кто помогает гуманитарными грузами как мирному населению, так и тем, кто стоит на передовой.

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