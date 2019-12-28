США использовали Россию как удобный повод сломать ракетный договор, — Захарова

США использовали Россию как «удобную точку» для слома ДРСМД, истинная причина лежала в обеспокоенности из-за потенциала Китая, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Основную причину разрушения ДРСМД американцы обозначили не столько в нас, сколько, как потом стало очевидно, в Китае. Поэтому Россия в данном случае стала просто удобной точкой входа в разрушение очередной международной договоренности», — заявила она в интервью программе «Международное обозрение» на телеканале «Россия 24».

По словам Захаровой, абсолютно очевидно, что Вашингтон взволнован экономическими и военными возможностями Пекина.

«Конечно, их больше всего волнует Китай. Их волнует Китай с точки зрения экономической мощи… Они начали настоящую торговую войну с Китаем. Их волнует Китай с точки зрения военной мощи нарастающей, влияния в регионе и так далее», — заявила она.

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