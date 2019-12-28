Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 28 декабря 2019

WikiLeaks опубликовал новые документы, противоречащие западной версии событий в сирийской Думе

Сегодня опять повод заявить, что в Организации по запрещению химоружия — обманщики. На сайте WikiLeaks появились новые документы, противоречащие официальной версии событий в сирийском городе Дума весной 2018 года. В отчете ОЗХО сказано: там была хлорная атака армии Асада.

Во внутренней переписке эксперты докладывают: на телах предполагаемых жертв нет никаких следов ядовитого газа. Тут же резолюция: удалить из архива это заключение и все следы его доставки. Достанется кому-то в ОЗХО. Ее только этой осенью обвинили в подгонке отчета под необходимые выводы.

Конкретно — в сокрытии ключевых фактов, что баллоны с хлором были не сброшены сирийскими ВВС, а привезены на место, куда потом явились съемочные группы тоже обманщиков, «Белых касок». А бывшие сотрудники ОЗХО напрямую заявили, что факты были скрыты с ведома их высшего начальства. Ждем продолжения.

Обложка: Фото 1tv.ru/news

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TOW против Т-62: В Сирии американская ракета влетела в советский танк (ФОТО, ВИДЕО)

В Сирии снова столкнулись вооружения России и США: Т-62М (модернизированный), который Россия поставила Вооружённым силам САР, против ПТРК «ТОУ», которыми Вашингтон снабжает местных боевиков. В Идлибе на днях террористы сняли на камеру момент попадания ракеты в танк Т-62М: американская противотанковая ракета TOW поразила боевую машину, но результат разочаровал боевиков. После этого боя — контратаки на позиции сирийской армии в районе Аль-Бараса, группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» выпустила победные реляции, заявив об уничтожении Т-62М. Но на беду джихадистов, ложь бандформирования опровергли кадры другого НВФ, которое вело съёмки атаки с дрона и с позиции ПТРК. На пропагандистском ролике хорошо видно, как противотанковая управляемая ракета попадает в танк, в результате чего происходит сильный взрыв — слышны радостные вопли террористов. Вокруг бронемашины вздымается большое облако пыли и дыма, но когда оно рассеивается, видно, что танк не горит. Сирийцы сообщают, что он не получил серьёзных повреждений и позже покинул место столкновения. По имеющимся данным, в результате точного удара американской ракеты весь экипаж танка остался жив, один военнослужащий был контужен — его вскоре эвакуировали. Отметим, что солдаты САА после попадния ПТУР всегда в начале покидают боевые машины из опасения детонации боезапаса. Читайте также: Военные России и США сошлись в рукопашной схватке в Сирии, — SOHR

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Снегурочка в камуфляже: спецоперация армии России в Сирии (ФОТО)

Военнослужащие Вооруженных Сил России, дислоцированные в Дамаске, провели благотворительную акцию и поздравили с наступающим Новым годом тяжелобольных сирийских детей. Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики. Министерство обороны России поздравило своих военнослужащих с наступающим Новым годом. Однако, военнослужащие, узнав, что в городе имеется госпиталь, где проходят лечение дети, на общем собрании приняли единогласное решение о передаче своих новогодних подарков детям. Днем 26 декабря 2019 г. военнослужащие приехали к сирийским детям, находящимся на лечении в онкологическом госпитале имени Эль-Байрони и вручили новогодние подарки. К мероприятию присоединился и общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова. Появление в госпитале военнослужащих дети и их родители восприняли с большой радостью. На мероприятии присутствовала председатель партии молодежи и строительства Сирии госпожа Бервин Ибрагиб. Главный врач госпиталя Игаб Эль-Нуккари выразил слова благодарности российской стороне за поддержку детей в трудную для них минуту.

Дарите свою любовь, заботу и внимание тем, кто в этом нуждается! Читайте также: Доказательства агрессии: В бою в Сирии уничтожена «Пантера» (ФОТО)

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Как США сливают Сирию: о чем говорят «уроки» операции в Идлибе (ВИДЕО)

Известный блогер Юрий Подоляка (Yurasumy) — с обзором самых интересных событий в Сирии. Пятые сутки идет успешное наступление Сирийской правительственной армии в Идлибе. Армия продвинулась на десятки километров вперед и заняла десятки населенных пунктов. Вот-вот будет перерезана трасса Алеппо-Хама и начнется штурм крупного города Маарат-Аль-Нуман. А западные СМИ молчат. И это говорит о многом. А говорит такое красноречивое молчание о том, что США, а тем более Европа уже приговорили своих недавних сирийских союзников, и те для них больше не интересны. Именно поэтому нет стенаний западных журналистов по поводу «невинно убиенных» во время авианалетов сирийских мирных граждан, и никто не готовит новую химическую атаку. Вместо резолюции по противодействию России и Дамаску СБ ООН обсуждает окончание «гуманитарной» миссии западных стран, а официальная Анкара делает вид, что ее все происходящее не касается. Турецкие блок-посты как стояли, так и стоят на своих местах, а мимо них «на Запад» вместо драпающих колонн боевиков идет бронетехника Сирийской арабской армии. Вот как выглядит война, об итогах которой ведущие мировые лидеры уже договорились. Читайте также: Не поверите, куда исчезли миллиарды $ из Украины! — политик рассказал о громком деле в США (ВИДЕО)

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