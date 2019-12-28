Путин подписал закон об увеличении МРОТ

Российский лидер подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда. Итак, с 2020 года МРОТ вырастет на восемьсот пятьдесят рублей и составит двенадцать тысяч сто тридцать рублей в месяц.

Более того, по словам вице-спикера Совета Федерации в северных регионах и на Дальнем Востоке МРОТ будет выше установленного размера.

Соответственно будет расти и заработная плата. Так известна сумма, которую государство планирует потратить на повышение зарплат сотрудников бюджетной сферы. В будущем году эта цифра будет равна 20,9 миллиардам рублей. Впрочем, треть бюджета будет возвращена государству в виде оплаты страховых взносов и налогов на доходы физических лиц.

Про последние хотелось бы сказать отдельно. Валентина Матвиенко на днях выступила с заявлением, в котором говорилось о необходимости отменить НДФЛ для малоимущих граждан. Напомню, ранее эту тему затрагивал глава ВТБ.