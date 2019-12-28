Не факт! Тайны мощей святого Матфея

1857 год. Знаменитый русский путешественник Петр Семенов-Тян-Шанский отправляется в Среднюю Азию. Среди целей путешествия – проверить данные средневековой карты, которая попала к нему в руки в Венеции. Там Семенов обнаружил загадочную пометку: рядом с озером Иссык-Куль в Киргизии был нарисован христианский монастырь, а также была сделана надпись: «Здесь хранятся мощи святого апостола и евангелиста Матфея».

Программа «НЕ ФАКТ» и ее ведущий Арарат Кещян отправятся по следам путешественника и постараются выяснить, как мощи апостола могли оказаться в Киргизии? Действительно ли на берегах озера когда-то был христианский монастырь? И правда ли, что средневековые города могут находиться под водой?



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UJdT9Sr5GKs