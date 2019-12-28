Главная » Видео, История, Мировоззрение

Не факт! Тайны мощей святого Матфея

12:00. 28 декабря 2019 134 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

1857 год. Знаменитый русский путешественник Петр Семенов-Тян-Шанский отправляется в Среднюю Азию. Среди целей путешествия – проверить данные средневековой карты, которая попала к нему в руки в Венеции. Там Семенов обнаружил загадочную пометку: рядом с озером Иссык-Куль в Киргизии был нарисован христианский монастырь, а также была сделана надпись: «Здесь хранятся мощи святого апостола и евангелиста Матфея».
Программа «НЕ ФАКТ» и ее ведущий Арарат Кещян отправятся по следам путешественника и постараются выяснить, как мощи апостола могли оказаться в Киргизии? Действительно ли на берегах озера когда-то был христианский монастырь? И правда ли, что средневековые города могут находиться под водой?

Подробности на https://tvzvezda.ru
#НеФакт #История #Тайна

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UJdT9Sr5GKs

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
ТАЙНЫ ЦИВИЛИЗАЦИИ: „Там Русский Дух...”. Или Европа, История которой пропитана Русью
...храм именуется Кафедральный собор Святых Петра и Марии и... высокопоставленных священников?Тайны ВолхвовВспомним Евангелия. От Матфея говорит, что...месяца…».С размерами и мощью этого суперцарства, таким ...даже раздражение также тот факт, что православие является...
В это очень трудно поверить, но религиозная история — одна сплошная фальсификация!!!
... Виктора Печорина касательно того факта, что "на следующий день...евангелистов: Матфея, Марка, Луки и Иоанна, а также святого Павла..." ...это продемонстрируем. Разгадать эту тайну помогут два ключа. Первый...от Климента крещенны; и мощи Климентовы ис Корсуни взял ...
Европа, история которой пропитана Русью
...храм именуется Кафедральный собор Святых Петра и Марии и... высокопоставленных священников?Тайны ВолхвовВспомним Евангелия. От Матфея говорит, что...месяца…».С размерами и мощью этого суперцарства, таким ...даже раздражение также тот факт, что православие является...
Глава 9. ИНОЕ ОСОЗНАНИЕ. Часть 3 – Физика реалий. Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
...глубинных ТАЙН для Человека на Переходный период – есть осознание самого ФАКТА ... прикладыванию к различным «святым» предметам церковной атрибутики (святые мощи, пояс Богородицы и т... опутан проводами…» – Евангелие от Матфея. Как Программа, она была раскрыта...
О миссии Русской цивилизации
...толпы поклоняющихся «пояскам богородицы» и мощам-костям святых — ни что иное как...; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.5 И...прошения у Него.Евангелия от Матфея гл.6, ст.1-8...более по мере восстановления де-факто полноты суверенитета народов обоих ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)