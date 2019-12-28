LostArmour. Чеченский раздел
12:10. 28 декабря 2019 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
На сайте LostArmour посвященном фактическому подсчету уничтоженной бронетехники в современных локальных конфликтах (Украина, Сирия, Йемен и т.д.) появился Чеченский раздел посвященный потерям бронетехники ВС РФ и чеченских боевиков с 1994 по 2009.
Как и в других случаях, каждая потеря сопровождается фотографиями.
Полностью раздел смотреть вот здесь https://lostarmour.info/chechnya/ (плюс в комментариях к разделу лежит огромное число пока что не отсортированных фотографий). Подавляющая часть потерь приходится на первую чеченскую войну – 44 единицы техники в 1994, 189 в 1995 и 113 в 196. Суммарно насчитали 454 единицы техники за все время.
Пока что раздел в процессе наполнения.
Плюс видео.
Вторая чеченская война. Командировка.
Пермский ОМОН в Чечне. Март 1995 года.
Еще Пермский ОМОН.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5523596.html