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LostArmour. Чеченский раздел

12:10. 28 декабря 2019 88 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


На сайте LostArmour посвященном фактическому подсчету уничтоженной бронетехники в современных локальных конфликтах (Украина, Сирия, Йемен и т.д.) появился Чеченский раздел посвященный потерям бронетехники ВС РФ и чеченских боевиков с 1994 по 2009.
Как и в других случаях, каждая потеря сопровождается фотографиями.























Полностью раздел смотреть вот здесь https://lostarmour.info/chechnya/ (плюс в комментариях к разделу лежит огромное число пока что не отсортированных фотографий). Подавляющая часть потерь приходится на первую чеченскую войну – 44 единицы техники в 1994, 189 в 1995 и 113 в 196. Суммарно насчитали 454 единицы техники за все время.

Пока что раздел в  процессе наполнения.

Плюс видео.


Вторая чеченская война. Командировка.


Пермский ОМОН в Чечне. Март 1995 года.


Еще Пермский ОМОН.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5523596.html

Метки: бронетехника, потери, танки, чеченская война, Чечня

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