Подробности того, как ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия. — Прим. ФАН) составляла доклад по «химической атаке» в сирийской Думе, не перестают удивлять. Сначала мы узнали, что из доклада были исключены данные экспертов ОЗХО, работавших непосредственно на месте проведения «химатаки». Потом мы узнали, что основу доклада составили отчеты неких экспертов из «третьих стран». И, наконец, сегодня — еще одна новость. Оказывается, токсикологи ОЗХО исключают случаи смертей в сирийской Думе от отравления хлором.

Тем не менее в итоговом докладе ОЗХО «убедительно» доказывается, что химатака была. Более того — «цивилизованный мир» даже наказал Сирию эа эту атаку массированным ракетным ударом. Наказал за то, чего не было.

Говоря простым языком, ОЗХО при составлении доклада попросту натянула сову на глобус. Причем в этом поучаствовала и небезызвестная организация «Беллингкэт», которая тоже славится своими «расследованиями» и доказательной базой.

Вся история с Думой оказалась чудовищной ложью в стиле доктора Геббельса и ничем больше. В принципе, это было ясно с самого начала. Вспомните, как российские журналисты встречались с «жертвами» химатаки. Как представители «цивилизованных стран» бежали с заседания Совбеза ООН, на котором живые и невредимые «жертвы химатаки» рассказывали, как все было инсценировано «Белыми касками».

Конечно же, за всю эту историю вряд ли кто-то ответит. Сколько бы правды не вылезало — её будут замалчивать либо объявлять ложью. Объявлять те, кто по-крупному лгал все это время. Но что касается самой ОЗХО — интересно было бы узнать, чьи все-таки интересы представляет эта якобы независимая международная организация. И нужна ли она в таком виде вообще?

Обложка: Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Источник: https://nstarikov.ru/kak-ozho-natjanula-sovu-na-globus-iz-za-himataki-v-dume-kolonka-golosa-mordora-111819