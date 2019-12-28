Голос Мордора: Свобода слова – это не свобода лжи и не свобода глумления над памятью

По мере приближения 75-й годовщины Великой Победы чувствуется какое-то нездоровое обострение у тех, кто, возможно, по какой-то причине ощущает себя на стороне проигравших. Просто вал мерзких публикаций в СМИ, высказывания политиков и даже голосование в Европарламенте, которым в очередной раз осудили пакт Молотова-Риббентропа и на сей раз прямо повесили вину за начало Второй мировой войны на СССР. Ну просто воплощение мечты Геббельса. Конечно, пока что всё это делается осторожно, но хорошо понятно, куда всё движется. На эту тему можно говорить долго, но я хотел рассказать немного о другом.

Зовут этого персонажа — Никита Петров. Историк, работает в известной организации «Мемориал». Организация эта многим очень хорошо известна. В частности, тем, что любит записывать в жертвы сталинских репрессий всевозможных предателей и сволочей, во время Великой Отечественной войны сотрудничавших с нацистским оккупационным режимом. Среди жертв сталинских репрессий по версии мемориала, можно найти полицаев, бандеровцев, власовцев — тех, у кого руки по локоть в крови мирного населения Советского Союза. Но историку Петрову этого мало, и он решил пойти ещё дальше. Недавно, на сайте «Радио Свобода» был опубликован материал о советском разведчике Судоплатове, который во время войны занимался организацией разведывательной и диверсионной деятельностью в тылу нацистов на оккупированной территории. Материал мерзкий и лживый, вызвавший справедливое возмущение в России. «Радио свобода» решило развить эту тему и пригласило в свой эфир этого самого историка Петрова, чтобы получить от него комментарии к своему материалу. Обратились по адресу. Историк Петров в эфире «Свободы» выдал такое:

«Макс Ильген, генерал-майор, выходец из простой семьи, родился в семье мясника, сделал карьеру, что называется, народного офицера. Командовал он с 1943 года 740-й казачьей русской запасной бригадой, которая состояла из шести батальонов. Все это происходило в рейхскомиссариате Украины. Относительно того, каратели эти казаки или нет, вопрос остается открытым. Да, он был похищен и был в тот же день, кстати говоря, в лесу Кузнецовым убит вместе с шофером. Это называется терроризм, если так разобраться. Мы еще можем вернуться к теме того, является ли восхваление Судоплатова как такового оправданием терроризма.»

Вчитайтесь и вдумайтесь. Тут впору себя ущипнуть, чтобы убедиться, что всё это происходит не в каком-то кошмарном сюрреалистичном сне, а вполне себе наяву. В нашей с вами реальности. Я даже не буду говорить о том, почти ласковом тоне, которым Петров говорит о «народном офицере» Ильгене. Самое главное слово в этой цитате — терроризм. И террористом, по мнению Петрова, является советский разведчик Кузнецов, работавший в тылу врага. И его начальник Судоплатов. И это уже не просто за рамками. Это самое настоящее оправдание нацизма, прямым текстом. Следующими «сталинскими террористами» окажутся партизаны Ковпака, а потом офицеры и солдаты Красной Армии, устроившие чудовищный теракт против германских военнослужащих в Сталинграде.

Я понимаю, что в России сейчас свобода слова. И это прекрасно. Но свобода слова — это не язык без костей, который мелет то, что диктует ему уродливое гнилое образование, выросшее на том месте, где у нормального человека должна быть совесть. Это уже не свобод слова. Это самое настоящее глумление над миллионами погибших в той страшной войне. Это оскорбление памяти и предательство. И просто так оставлять это нельзя.

Голос Мордора, специально для News Front

Обложка: Советский разведчик Николай Кузнецов, 1942 год