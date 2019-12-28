Голос Мордора: Свобода слова – это не свобода лжи и не свобода глумления над памятью

По мере приближения 75-й годовщины Великой Победы чувствуется какое-то нездоровое обострение у тех, кто, возможно, по какой-то причине ощущает себя на стороне проигравших. Просто вал мерзких публикаций в СМИ, высказывания политиков и даже голосование в Европарламенте, которым в очередной раз осудили пакт Молотова-Риббентропа и на сей раз прямо повесили вину за начало Второй мировой войны на СССР. Ну просто воплощение мечты Геббельса. Конечно, пока что всё это делается осторожно, но хорошо понятно, куда всё движется. На эту тему можно говорить долго, но я хотел рассказать немного о другом.
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Свобода слова Путина!
25 декабря на встрече с членами правительства Путин заявил: “Мы с вами знаем, что одной из главных задач в этой сфере является борьба с повышением уровня доходов граждан, особенно среди тех категорий, которые получают наименьшие доходы. Вот это задача номер один”