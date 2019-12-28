Главная » Видео, История, Мировоззрение

Е.Ю.Спицын и А.П.Синелобов “Из истории русского книгопечатания” Часть I

11:59. 28 декабря 2019 68 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qZ8VA9H9kQc

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Историческим корням Руси - МИЛЛИОНЫ ЛЕТ
...религией, но основными массами русского народа воспринималось скорее, ...Разрядные Книги, содержавшие историю государственных назначений и прослеживавшие..., у русских было украдено 5508 лет их истории. В... пытаются убедить, что русским людям нечем гордиться, мол...
Русских выживают из Кабардино-Балкарии.
...открытый бандитизм способствует постепенному оттоку русского населения. Хотя в последние ...даже муфтии призывают не трогать русских, сложностей в межнациональных отношениях ... русскоязычными — Майском (79,4% русского населения) и Прохладненском (около 60...
СЕНСАЦИОННОЕ Обращение Президента Российской Федерации Д.А.Медведева к гражданам страны (Президент просит о помощи?)
... правителю за всю многовековую её историю. А именно - ОСВОБОДИТЬ НАРОД ОТ...
Дискуссия: Было ли нашествие монголо-татар на Русь?
Тема передачи - Было ли нашествие монголо-татар на Русь? Версии, мнения, звонки слушателей. Источник
Встреча с Левашовым Н.В. в ДК им. Луначарского 26 февраля 2011 года
В субботу 26 февраля 2011 года состоится встреча академика Николая Левашова с читателями его книг. Встреча состоится в Москве, с 15-00 до 18-00 часов, в ДК им. Луначарского по адресу: ул. Сельскохозяйственная, д. 24. Проезд: м. «Ботанический сад», ...
О Камчатской пирамиде от Михаила Угрина В.А. Чудинов
... пирамиды древности являлись храмами основных русских богов, но чаще всего – храмами.... Заключение. Пирамиды в качестве храмов русских богов были распространены в древности...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)