Душенов 249. Военные итоги 2019 года
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Еженедельная информационно-аналитическая передача К. Ю. Дyшенова, посвященная обзору главных событий недели, новейшим технологиям и ответам на вопросы зрителей.
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Ссылки на подкасты Константина Юрьевича
iTunes: https://podcasts.apple.com/ru/podcast…
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