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Душенов 249. Военные итоги 2019 года

08:45. 28 декабря 2019 127 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

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Еженедельная информационно-аналитическая передача К. Ю. Дyшенова, посвященная обзору главных событий недели, новейшим технологиям и ответам на вопросы зрителей.

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Ссылки на подкасты Константина Юрьевича
iTunes: https://podcasts.apple.com/ru/podcast…
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#ДеньТВ #Душенов #техника #Сармат #Циркон

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QUCHYUFIqxk

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