Душенов 249. Военные итоги 2019 года

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Еженедельная информационно-аналитическая передача К. Ю. Дyшенова, посвященная обзору главных событий недели, новейшим технологиям и ответам на вопросы зрителей.



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Ссылки на подкасты Константина Юрьевича

iTunes: https://podcasts.apple.com/ru/podcast…

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Больше интересных материалов на портале Завтра http://zavtra.ru/



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QUCHYUFIqxk