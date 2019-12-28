Дипломатия Юзефа Липского. Кого Путин назвал «антисемитской свиньей»?

Выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России 24 декабря 2019 года, президент России Владимир Путин в очередной раз напомнил о попытках переписывания истории Второй мировой войны, которые предпринимаются в Европе и за океаном.

«Полностью солидаризировался с Гитлером»

«В некоторых странах — наших соседях, в Европе и за океаном частенько пытаются извратить историю, придумывают просто какие-то невероятные сценарии развития ситуации в мире и в Европе перед началом Второй мировой войны», — заметил президент.

Говоря о предвоенной ситуации в Европе в конце 1930-х годов, Путин напомнил о том, каких взглядов придерживались политики Польши.

«Гитлер сообщил министру иностранных дел, а потом послу Польши в Германии — прямо сказал, что у него есть идея выслать евреев в Африку в колонии… на вымирание, на уничтожение. На что посол Польши ему ответил, а потом это записал в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши господину Беку: «Когда я это услышал… я ему ответил, — фюреру он ответил, Гитлеру, — если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве»», — сказал президент России.

«Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом пообещал поставить памятник в Варшаве», — дал глава государства эмоциональную оценку данному историческому эпизоду.

Что же за человек удостоился столь нелестной характеристики Владимира Путина?

«Прекрасный памятник в Варшаве»

Речь идет о Юзефе Липском, который с 1934 по 1939 годы занимал пост посла Польши в Третьем Рейхе.

В своем донесении от 20 сентября 1938 года, направленном главе МИД Польши Юзефу Беку, Липский сообщал подробности двухчасовой встречи с Гитлером и главой МИД Германии Риббентропом, состоявшейся в этот день. Обсуждали в основном «судетский кризис», но коснулись и «еврейского вопроса», о чем Липский написал так: «Его (Гитлера — прим. АиФ.ru) осенила мысль о решении еврейской проблемы путем эмиграции в колонии в согласии с Польшей, Венгрией, а может быть и Румынией (тут я ответил, что если это найдет свое разрешение, мы поставим ему прекрасный памятник в Варшаве…)».

Данный документ не является неким секретом — ещё в 1981 году он был опубликован в СССР в сборнике «Документы и материалы кануна Второй мировой войны. 1937—1939», выпущенном издательством «Политиздат».

Уроженец Германской империи и выпусник университета Лозанны, Липский начал работу в МИД Польши в 1925 году. Дипломат был сторонником сближения с Германией и в 1934 году стал одним из разработчиков «Декларации о неприменении силы между Германией и Польшей», также известной как «Пакт Пилсудского — Гитлера».

Еще декларацию иногда именуют «Пактом фон Нейрата — Липского», поскольку 26 января 1934 года в Берлине её подписали министр иностранных дел Германии Константин фон Нейрат и польский посол Липский.

Польско-германский союз и горькое разочарование

Данное соглашение стало первым в череде подобных договоров с нацистской Германией, фактически торпедировав попытки создания единого антигитлеровского блока в Европе.

Отношения Польши и нацистской Германии с 1934 до начала 1939 года были великолепными. Польша, как известно, приняла участие в разделе Чехословакии после «Мюнхенского сговора», и Липский принимал активное участие в данном процессе.

Липского охотно, как дорого гостя, принимали все вожди Третьего Рейха, начиная с Гитлера. В 1937 году в Берлине прошла громкая премьера германского фильма «Путь к свободе», посвященного Польскому восстанию 1831 года против Российской империи. Съемки картины проходили в Польше с привлечением в качестве массовки нескольких полков польских кавалеристов. Липский способствовал укреплению союзнических отношений между двумя странами на всех возможных уровнях, начиная от дипломатического и заканчивая культурными связями.

Горькое разочарование Юзефу Липскому пришлось пережить в 1939 году, когда вчерашние «дорогие берлинские друзья» предъявили территориальные претензии к Польше, касавшиеся так называемого «данцигского коридора».

Интересно, что польский посол был до конца уверен, что Гитлер блефует и его требования не обернутся реальным военным конфликтом. 31 августа 1939 года Риббентроп на встрече с Липским заявил, что не может обсуждать с ним вопросы мирного урегулирования конфликта, сославшись на отсутствие у поляка необходимых полномочий. На следующий день началась война.

«Евреев на Мадагаскар! »

Что касается открытых антисемитских взглядов Липского, то они были характерны не только для него но и для всех польской верхушки того времени.

В середине 1930-х годов в Польше был провозглашен лозунг «Евреев на Мадагаскар! » Националисты с помощью массовой депортации предлагали избавить страну «от еврейского влияния».

Мадагаскар, являвшийся французской колонией, предложил передать Польше французский министр заморских территорий Мариус Муте.

Идею массового переселения евреев поддержал непосредственный шеф Липского — глава МИД Польши Юзеф Бек. В министерстве была создана рабочая группа по решению еврейского вопроса в Польше, которая в декабре 1936 года представила меморандум под названием «Еврейская эмиграция и колониальные вопросы», в котором подчёркивалась еврейская перенаселённость Польши, превышение еврейской рождаемости над польской, преобладание евреев в промышленности и их более высокое материальное положение, чем у польского населения.

В 1937 году Мадагаскар посетила польская правительственная комиссия под руководством майора Мечислава Лепецкого с участием представителей еврейских организаций. Стороны не сошлись во мнениях — поляки полагали, что на острове можно разместить до 60 000 еврейских переселенцев, еврейские представители говорили, что речь может идти не более чем о 2000 человек.

Скандальный план не был реализован, но весьма характерно, что за него ухватились немцы. Летом 1940 года, после разгрома Франции, план массового переселения на Мадагаскар теперь уже миллионов европейских евреев рассматривался на уровне высших вождей Третьего Рейха, включая Гитлера и Гиммлера. Проработкой плана занимался никто иной, как печально известный Адольф Эйхман.

Проект был свернут из-за военной обстановки, не позволявшей осуществить переселение технически — Германия не располагала достаточным количеством свободных судов. В итоге Третий Рейх принял план полного уничтожения еврейского населения Европы.

Липский пережил Вторую мировую войну и закончил свои дни в Вашингтоне

Глава МИД Польши Бек после разгрома его страны Германией перешел на территорию Румынии, где был арестован. В 1944 году он умер от туберкулеза.

Что касается самого Липского, то ему удалось пережить Вторую мировую войну. Оказавшись после нападения Германии на Польшу на территории Франции, дипломат добровольцем вступил 1-ю польскую гренадерскую дивизию, сформированную в ноябре 1939 года из представителей польской диаспоры.

Дивизия, подчинявшаяся так называемому правительству Польши в изгнании, была разгромлена немцами в ходе битвы за Францию. Липский избежал гибели и вскоре стал сотрудником Генерального штаба польских вооруженных сил на западе.

После того как Польшу освободили Красная Армия и сформированное в СССР Войско Польское, положение правительства Польши в изгнании и его вооруженных сил стало шатким. В конечном итоге Запад признал новое, просоветское правительство в Варшаве и добился роспуска польских формирований в Западной Европе.

Липский на Родину возвращаться не захотел, справедливо полагая, что его вряд ли ждет теплый прием.

Правительство Польши в изгнании, несмотря на потерю всяческого влияния и признания в мире, продолжало формально существовать в Лондоне. В 1951 году Липский был назначен представителем этого правительства в Соединенных Штатах.

«Сволочь» и «антисемитская свинья» скончалась в Вашингтоне в ноябре 1958 года, в возрасте 64 лет.

На обложке: Президент России Владимир Путин. © / www.globallookpress.com

Источник: https://nstarikov.ru/diplomatija-juzefa-lipskogo-kogo-putin-nazval-antisemitskoj-svinej-111759