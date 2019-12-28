Анатолий Вассерман про Грету Тунберг и семейное насилие
16:38. 28 декабря 2019 125 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Чем больше человек потребляет чужого, тем больше обирает других, тем скуднее его душа, тем больше я жалею его, потому что люди в безумии и злобе отвращаются от небесного благого закона и срываются в адскую пропасть, и необходимо их остановить, отрезвить и спасти.