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1958. Томас Т. Хаммонд в Ялте

08:47. 28 декабря 2019 212 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Источник: https://humus.livejournal.com/7004083.html

Метки: история, Россия, фото, ялта

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1958. Томас Т. Хаммонд в Ялте

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