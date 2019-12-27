В.Л. Авагян. Идеальный шторм: анатомия катастрофы

Смысл дополняющего производства был (пока он был) в физической нехватке какого-либо импортного продукта. Не могла страна-импортёр обеспечить поставки такого количества автомобилей или магнитофонов, компьютеров или судов, какие были нужны заказчикам. Поэтому закупки за рубежом и внутренние производства не конкурировали, а ДОПОЛНЯЛИ друг друга.

Это очень плохая новость для большинства стран и народов мира, потому что она говорит о КОНЦЕ ЭПОХИ. Я имею в виду эпоху ДОПОЛНЯЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА.

Если это будет оплачено – они легко увеличат производство в 2, 3, 5 раз. Производственные мощности ТНК сегодня не загружены, а даже если и будут загружены на 100% – они легко смогут (под оплату заказа) развернуть новые, как бы «клонировать» (при условии оплаты продукции) сколь угодно много производственных конвейеров.

Товарищи, внемлите! Очень, очень изменилась ситуация в наши дни, очень она отличается от знакомых вам по учебнику истории эпох, главная отличительная черта которых – крайне ограниченные возможности производства, заставлявшие вовлекать огромные массы в производственный процесс крайне низкой производительности . Сегодня трудно сегодня найти ту планку оплачиваемых потребностей, которую не смог бы удовлетворить один-единственный транснациональный профильный концерн. Эти концерны с их поистине-адской производительностью давно уже ориентированы не на возможности, а на оплату их услуг.



Яркий пример – когда Хрущеву стало собственного хлеба не хватать. И он начал закупать зерно за рубежом. Эти закупки отнюдь не мешали внутренним поставщикам зерна, никто не говорил им: выращивайте поменьше, мы за рубежом покупаем, так нам выгоднее!



Наоборот: принцип дополняющего производства в спросе, превышающем предложение.

Зерна нужно так много, что и рекордные урожаи внутри страны готовы орденами поощрять, и в Канаде тоже докупают недостающее.

Эта ситуация безнадёжно миновала. Давным-давно по основным товарным позициям (кроме сырья, которого больше не становится) предложение многократно превышает имеющийся спрос. Производитель может удовлетворить практически любой объём заказа, лишь бы тот был оплачен. Теперь потребителю нужно значительно меньше машин или обуви, чем их может предложить производитель.

А эта, принципиально новая, ситуация в мире поделила нации на три категории:

1). Государства, нашедшие своё место в глобальных обменах.



2). Государства «конченные» – которые экономически вообще никак и ни в какой роли мировому рынку не нужны.



3). Государства-паразиты, которые подкармливаются под определённый политический заказ, например, под русофобию.

Государств первого типа немного. Конкурировать с ними – почти невозможно. В принципе, одна Южная Корея может удовлетворить все потребности человечества в бытовой электронике, если ей дадут это сделать (то есть отдадут все заказы туда). Создавать отрасль бытовой электроники с ноля в какой-то стране, ранее этим не занимавшейся – очень проблемно: эти заводы, даже если их построят – явно «пятое колесо» в экономической телеге.

Завоевать рынок методом дополняющего производства (конкурируя с уже имеющимися поставщиками) нереально. Завоевать его можно теперь только одним способом: вытесняющим. Если принципиально запретить ввоз импортных телевизоров – тогда у отечественных появится шанс хоть кому-то быть проданными. Если не запрещать – кому и зачем они нужны при таком сбивающем цены и отлаженном изобилии предложения?

Удовлетворяющее дёшево и с запасом весь мир производство товаров сосредоточилось в нескольких весьма локальных зонах, которые, к тому же, по мере развития техники, всё более и более сужаются.



Между МПЗ (мировыми производственными зонами) расширяются пустоши разрухи и безнадёжности: «конченные» территории. Там жителям просто негде и незачем работать (за исключением самых примитивных форм автаркии, натурального хозяйства). Нет работы – нет заработков – нет и спроса. Откуда ничего не вывозят – туда ничего и не завозят (кроме, иногда, гуманитарной помощи).

+++

Государства-паразиты – «живая изгородь» геополитики, со своей стороны отравляют атмосферу планеты своей главной продукцией, за которую получают доллары на бытовое потребление: ненавистью, злобой, оголтелым фашизмом, мобилизацией на борьбу с предметом ненависти.

Никакого другого выхода, кроме возгонки ненависти и раздувания пожара геноцидов у государств-паразитов нет: ведь никакого реального продукта они не производят, да уже и не в состоянии организовать производство. Как только пропадёт нужда в их политической роли – они тут же провалятся в разряд «конченных» стран, туда, где Сомали.

Уже подсчитано, что вымирающие прибалтийские республики, например, до 80% своих бюджетов получают от Евросоюза, в качестве то ли дара, то ли пенсии. В фашистской Грузии времён Саакашвилли весь административный аппарат, включая «п-резидента», вполне официально получал зарплату в долларах от Госдепа США. Мало того: гордился этим и всячески рекламировал этот факт: мол, вот, у своего народа ни лари не берём!

+++

Настоящих государств, в полном смысле этого слова, а не колониальных поделок в мире мало. Едва ли не меньше, чем пальцев на двух руках. Но и они не самодостаточны в полной мере сами по себе.

Основный нерв нашей эпохи, друзья-читатели – это хозяева мировых денег против хозяев мировых минерально-сырьевых ресурсов. Люди, которые владеют всеми деньгами планеты, легко могут оплатить любую работу, организовать любое производство, где им захочется, открыть или закрыть любую отрасль в любой стране мира, как впрочем, создать или ликвидировать саму страну.

Единственное, чего не могут сделать люди, владеющие узким междусобойчиком всеми деньгами планеты (конкретно говоря, это 62 банкира на всю планету) – это «повторить Бога» в производстве почвы и руд металлов, нефти и газа, пресной воды и даже песка с глиной. Любую работу с любым перечисленным сырьём они могут купить, печатая деньги бесконтрольно. А вот само это сырьё создать из космической пустоты – нет.

Поэтому мировым финансовым владыкам нужно захватить очаги залегания основных ресурсов Земли. Для этого – раздробить территории на множество мелких (как Эстония или Словения) карликовых псевдогосударств, марионеток, чьи госбюджеты много раз меньше собственности одного Рокфеллера или даже Сороса.

Ведь такими микроскопическими республиками можно вертеть с простотой детской игрушки! Контролируя там все потоки благ, любые выборы и вообще любые события.

Для этого владельцы мировых денег оплачивают «труд» государственных и частных военных агрессоров, огромные и разветвлённые сети шпионов и диверсантов, грантожоров внутри намеченных к расчленению стран, оплачивают все формы дестабилизации обстановки. 64 банкира, приватизировавшие планету, готовы оплачивать, и щедро – любые формы войны, например, с Россией.



За исключением, конечно же, тех, которые грозят превратить приватизированную ими планету в неликвидный ядерный пепел…

Владельцы природных ресурсов – не все, но некоторые – понимают, что, в отличие от владельцев производств, у них есть козырь в торге с владельцами мировых денег. Такой, которого у «промплощадок» нет и в помине! Владельцы мировых денег любой завод любого производства могут открыть где им угодно, да ещё и специалистов туда деньгами переманить со старого.



Так что у стран, специализированных на производстве продукции высоких переделов нет никаких шансов в споре с мировой семибанкирщиной. Малейшее неудовольствие Германией или Японией в «Бильдербергском клубе» – и нет больше вашей Германии (Японии), все заказы с их промзон переданы в Южную Корею или на Тайвань…

Промышленники стали рабами банкиров – в кандалах и с вырезанными языками. А вот контролирующие территории с ценным природным сырьём – имеют козыри на руках в «большой игре». Нельзя перенести добычу нефти как производством «мерседесов» – в любое место. Нефть, в отличие от магнитофонов и телевизоров, можно добывать только там, где она от природы есть.

Так и возникает основная линия противостояния: сырьевики против финансистов. У одних в руках все деньги мира, а у других в руках то, что за деньги не закажешь.

Сырьевые зоны – это ещё одна форма деловой и экономической активности на Земле, и они, в отличие от МПЗ, не сжимаются (а точнее, сжимаются только по мере объективной выработки месторождений).

+++

Такова картина современного мира, и она очень печальна. Поскольку народы мира не сумели выстроить социализма, давно назревшего перехода для человечества – ни ресурсы, ни деньги, ни власть не стали кондоминиумом[1]

народов Земли.

А раз они не стали кондоминиумом – то они обслуживают не народы, а конкретных частных владельцев (64 банкира), их используют только в интересах частных владельцев, как и любую частную собственность. Это значит, что интересы народов такая система попросту игнорирует – как игнорирует ваша квартира где-то замерзающего бомжа.

Вы пригласите к себе в дом только того, кого ВЫ хотите. А владельцы мировых денег пригласят в экономику только тех, кто нужен или приятен лично им. Остальным попросту нет места в мировой экономике, они там не нужны, считаются «лишними» – потому что хозяева в них не заинтересованы.

То есть: если для 5-6 млрд человек нет работы, то мировая экономика не хочет их кормить, содержать, каким-то образом обращать на них внимание, тратить на них ресурсы и т.п. И – самое страшное – НЕ ОБЯЗАНА.

Это социалистическая экономика – совладельческая для всех, кто родился человеком. А частная собственность – не обязана обслуживать интересы тех, кому не принадлежит. Вы же не обязаны пускать к себе в дом чужих, незнакомых людей – на том основании, что они на улице замёрзли!

И Рокфеллеры с Ротшильдами тоже не обязаны (по законам капитализма) тратить на нас хлеб и топливо, ткани и кирпич. Им дешевле нас уморить, чем поддерживать в нас жизнь.

+++

«Выкидыш» социализма, которым, как плодом прогресса, была очевидно-беременна человеческая цивилизация – не просто вам там какие-то «частичные неудобства». Не огорчения, типа увеличения пенсионного возраста, рабочего дня, сокращения зарплат и отпусков!

Частичные неудобства ещё можно было бы как-то перетерпеть, а вот полную ненужность, убыточность для клуба частных владельцев единственной пригодной для жизни планеты – перетерпеть нельзя. Потому что в этом случае сокращения носят уже не частичный, а полный и окончательный характер.

По формуле: «вы не нужны хозяевам планеты – покиньте планету». И ничем здесь не пользуйтесь: всё – не ваше. Хозяева вам ничего не разрешают трогать!

Формальная сторона вопроса, с точки зрения частной собственности, безупречна. Фактическая же сторона – это геноцид, по сравнению с которым даже гитлеровский холокост может показаться лишь предварительной разминкой…

[1] Кондоминиум – совместное и неделимое владение чем-либо, которым нельзя пользоваться раздельно, в частном порядке. Например, многоквартирный дом, трубопровод, централизованное отопление и т.п.

В.Л. Авагян





***

.