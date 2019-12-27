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«Талант командиров и мужество солдат»: 40 лет назад начался героический переход советских войск через Памир

08:35. 27 декабря 2019 54 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Источник: RT @ Алексей Заквасин

40 лет назад из киргизского города Ош в сторону Афганистана выдвинулся 860-й отдельный мотострелковый Псковский Краснознамённый полк. Соединение без человеческих потерь преодолело сложнейшие высокогорные перевалы Памира и в конце января 1980 года вошло в Файзабад, столицу афганской провинции Бадахшан. Советские военнослужащие совершили марш в условиях 30-градусных морозов по узким горным дорогам. В общей сложности они прошли 1100 км, почти треть из них — с боями. Эксперты называют Памирский переход 860-го полка беспрецедентным в мировой истории. По их словам, соединение смогло справиться с многочисленными трудностями благодаря таланту командира Виктора Кудлая и мужеству личного состава.

«Талант командиров и мужество солдат»: 40 лет назад начался героический переход советских войск через Памир

Воинская часть ограниченного контингента советских войск в горах Афганистана РИА Новости © Владимир Вяткин

Военная кампания в Афганистане знает немало подвигов советских солдат, которые выполняли боевые задачи, несмотря на тяжелейшие природно-климатические условия. Тем не менее в силу разных причин далеко не все героические свершения армии СССР получили широкую известность.

Подвиг 860-го отдельного мотострелкового Псковского Краснознамённого полка начался 24 декабря 1979 года, когда бойцы подразделения выдвинулись из пункта постоянной дислокации в Оше (Киргизская ССР) в сторону границы Советского Союза с Демократической Республикой Афганистан (ДРА). Перед соединением была поставлена задача войти в город Файзабад, столицу провинции Бадахшан. Командовал ошской группировкой подполковник Виктор Кудлай.

Колонны боевой техники 860-го полка двигались по Памирскому тракту, который соединяет города Ош и Хорог (Таджикистан). На этом пути войска преодолели десять горных перевалов, включая Талдык (3615 м), Кызыл-Арт (4280 м) и Ак-Байтал (4655 м). Несмотря на крайне сложный рельеф и трудности, связанные с холодным временем года, военнослужащие справились с задачей без человеческих потерь.

«Талант командиров и мужество солдат»: 40 лет назад начался героический переход советских войск через Памир

Колонна советских войск в ДРА РИА Новости © Андрей Соломонов

В начале января 1980 года 860-й полк перешёл через Западный Памир и прибыл в село Ишкошим (Таджикистан) на границе с ДРА. 10 января, получив приказ, войска перешли вброд реку Пяндж. 28 января советские военнослужащие вошли в Файзабад, оставив позади тяжёлый 300-километровый участок афганского высокогорья.

В общей сложности 860-й полк прошёл 1100 км. Путь по территории Афганистана сопровождался нападениями боевиков, которые пользовались тем, что советские военнослужащие постоянно расчищали завалы, преграждавшие движение колоннам.

До границы с ДРА в составе полка были танковый батальон, артиллерийский дивизион, грузовики, гусеничный и колёсный транспорт. Часть машин на марше получили повреждения. Также у соединения не было возможности переправить через Пяндж танки, поэтому в Афганистан военнослужащие вошли уже без тяжёлой военной техники.

На адаптацию не было времени

Ни одна армия мира не совершала подобный марш в зимний сезон, подчеркнули опрошенные RT эксперты. Даже легендарный поход корпуса Александра Суворова через заснеженные Альпы в Швейцарию был совершён осенью (сентябрь — октябрь 1799 года) на высоте около 2000 м. Тогда русские войска прошли по узким горным тропам и скалам почти 300 км и потеряли около четверти личного состава (более 5 тыс. человек).

В беседе с RT полковник в отставке Михаил Ходарёнок отметил уникальность подвига 860-го отдельного мотострелкового полка. По его мнению, тот факт, что советская группировка вошла в ДРА без потерь, свидетельствует о высоком профессионализме Виктора Кудлая.

«Ни в коем случае я не умаляю таланта и доблести Суворова, но переход через Альпы забрал очень много солдатских жизней. 40 лет назад Кудлай справился с более сложной задачей абсолютно без потерь. В этом его огромная личная заслуга. Он и военнослужащие 860-го полка, безусловно, являются героями. Практически без подготовки они смогли выполнить беспрецедентный в мировой истории марш с тяжёлой техникой», — сказал Ходарёнок.

Эксперт подчеркнул, что человеческий организм испытывает серьёзные перегрузки на высоте более 3800 м. Чтобы подняться выше, необходима специальная подготовка. Однако у бойцов 860-го полка не было времени на адаптацию к суровым горным условиям.

В комментарии RT эксперт Центра изучения современного Афганистана Дмитрий Верхотуров напомнил, что Памирский тракт, по которому двигались колонны 860-го полка, является одним из самых сложных маршрутов в регионе. По его словам, в конце декабря температура воздуха на высоте 3000—4000 м может понижаться до -30… — 40 °C. Кроме того, Памир опасен постоянными камнепадами и лавинами в зимний период.

«Талант командиров и мужество солдат»: 40 лет назад начался героический переход советских войск через Памир

Советские военнослужащие зимой в горах Афганистана РИА Новости © В. Киселев

«Памирский тракт — очень тяжёлая дорога, по которой можно более-менее благополучно передвигаться на специальной технике (внедорожниках или джипах) только в тёплый сезон. Ничего подобного у советской армии не было. По Памирскому тракту каким-то чудом прошли даже танки и артиллерия 860-го полка. Это невероятный подвиг советской армии, который я могу объяснить лишь талантом командиров и мужеством советских солдат», — заявил Верхотуров.

Эксперт обратил внимание на то, что по состоянию на 1979 год в Средней Азии не было ни одного боеготового соединения, развёрнутого по штатам военного времени. Часть 860-го полка состояла из так называемого приписного состава — гражданских лиц, находившихся в запасе. Несмотря на это, войска успешно преодолели путь от Оша до Файзабада.

Преодолевая трудности

860-й отдельный мотострелковый Псковский полк двигался в сторону Афганистана по самому сложному маршруту. 25 декабря в районе города Хайратон через Амударью переправилась 108-я мотострелковая Невельская дивизия и потом маршем двинулась на Кабул. Ещё одно советское формирование — 5-я гвардейская мотострелковая дивизия — совершила марш от Кушки (Туркмения) до Шинданда (провинция Герат).

«Организация процесса ввода войск в Афганистан была хорошо организована. Тем не менее последствия этого события в Москве недооценили. В частности, в 1980 году в спешном порядке пришлось менять приписной состав из республик Средней Азии на срочников из России, Украины и Белоруссии. Ставка на то, что солдаты из мусульманских регионов СССР поладят с местными, не оправдалась», — констатировал Верхотуров.

Вошедшие в Афганистан части составили Ограниченный контингент советских войск (ОКСВ), которым управляла из Кабула оперативная группа Минобороны и Генерального штаба ВС СССР. Офицеры прибыли в столицу ДРА 23 декабря 1979 года.

Москва не собиралась ввязываться в гражданский конфликт, который разгорелся между местным социалистическим правительством и радикальной исламистской оппозицией. Предполагалось, что миссия ОКСВ ограничится охраной стратегически важных объектов, обучением и материально-технической помощью ВС ДРА.

Однако регулярные нападения моджахедов и вмешательство зарубежных государств (США, Пакистана, Китая, стран Европы и Персидского залива) вынудили советское командование начать боевые действия против исламистов. Одновременно Минобороны СССР последовательно наращивало численность 40-й армии, которая объединяла армейские части на территории ДРА.

Ситуация осложнялась слабой выучкой и недостаточной мотивацией правительственных сил. Как вспоминал экс-командующий 40-й армией Борис Громов, лояльные Москве формирования не могли удержать освобождённые советскими солдатами населённые пункты.

С января 1980 года в задачи 860-го отдельного мотострелкового Псковского полка входило обеспечение безопасности в провинции Бадахшан, которая расположена к северо-востоку от Кабула. Военнослужащим приходилось воевать в непривычных природно-климатических условиях — большая часть региона представлена горными хребтами Гиндукуша и Памира.

«Талант командиров и мужество солдат»: 40 лет назад начался героический переход советских войск через Памир

Высокогорная военная застава ограниченного контингента советских войск близ Кабула РИА Новости © Андрей Соломонов

Из-за сложного рельефа местности боевые действия в ДРА были сопряжены с острой нехваткой тяжёлого вооружения, боеприпасов, продовольствия, пресной воды и медикаментов. Однако, несмотря на трудности, части 40-й армии, включая 860-й полк, в целом успешно выполняли поставленные командованием задачи.

Один из первых боёв 860-го полка с группировкой моджахедов состоялся 24 февраля в районе кишлака Аше севернее Файзабада. Во время ликвидации банды из 200 боевиков командир полка Виктор Кудлай получил ранение в правую ногу и был переправлен в Союз на лечение. Исполняющим обязанности командира был назначен подполковник Артуш Арутюнян. В дальнейшем соединение в основном занималось охраной дороги Файзабад — Бахарак и проводило операции по нейтрализации скоплений моджахедов.

В разговоре с RT Михаил Ходарёнок посетовал на то, что о героическом переходе 860-го отдельного мотострелкового полка через Памир очень мало информации. По его словам, в открытом доступе весьма ограниченное количество документов и фотографий, свидетельствующих о подвиге советских солдат.

«Несмотря на то что в соединении не было достаточного количества опытных кадров, непривычные к условиям высокогорья советские военнослужащие успешно справились с задачей, поставленной командованием. Но, к большому сожалению, российский обыватель практически ничего не знает об этом подвиге, хотя марш 860-го полка является уникальным в летописи нашей воинской славы», — резюмировал эксперт.

Источник: https://nstarikov.ru/talant-komandirov-i-muzhestvo-soldat-40-let-nazad-nachalsja-geroicheskij-perehod-sovetskih-vojsk-cherez-pamir-111727

Метки: чит.клуб

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