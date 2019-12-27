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Тайна голландского газа: куда исчез Северный поток-1.5. Борис Марцинкевич

08:35. 27 декабря 2019 53 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Специалист в области энергетики Борис Марцинкевич подводит итоги 2019 года. Что изменилось на российском и мировом энергетическом рынке за этот год, как это может сыграть в дальнейшем.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=gmCAxEStlFI

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