Тайна голландского газа: куда исчез Северный поток-1.5. Борис Марцинкевич
08:35. 27 декабря 2019 53 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Специалист в области энергетики Борис Марцинкевич подводит итоги 2019 года. Что изменилось на российском и мировом энергетическом рынке за этот год, как это может сыграть в дальнейшем.
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