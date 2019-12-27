Сотрудничество Финляндии с фашистской Германией в предвоенный период

В середине 2000-х годов исследовательский проект министра юстиции Финляндии Туйи Бракс относительно вопроса реабилитации финских военных преступников, осужденных в хельсинском процессе 1945-1946 годов, признали союзничество Финляндии с Гитлером, но добавили, что "Финляндия была де-факто союзником Германии", что значит "де-юре" союзником они не были. Получается, финский Минюст считает, что никакую ответственность за преступления нацистов Финляндия не несет, так как тому нет доказательств. Поэтому также легитимно, по их версии, заявить, что никакого союзничества не было. Но так ли это? Давайте разберемся.

Как мы знаем, 14 октября 1920 года был подписан Тартуский мирный договор между РСФСР и Финляндией. При этом отношения между странами оставались очень холодными и откровенно враждебными. Финляндия заняла агрессивную экспансионистскую позицию. Ситуация на финской границе постоянно была напряженной. Помимо агрессивных действий в 1921-1922 годах против Советской России власти Финляндии также засылали к нам разведчиков и агентов, поддерживали финских карельских сепаратистов, организовывали диверсии. У наших современников может появиться вопрос: "Как маленькая Финляндия могла угрожать своему огромному соседу"?! Однако надо понимать, что СССР 1920-1930 годов был великой державой только по территории и своему потенциалу. Реальная политика Москвы тогда была весьма осторожной и гибкой. Советская Россия пока не окрепла, чаще всего уступала, а не лезла на рожон.

Тем не менее, к концу 30-х годов в Финляндии осознали, что больше не хотят воевать с СССР в одиночку. Как отмечал первый финский премьер-министр Пер Эвинд Свинхувуд: "Любой враг России должен всегда быть другом Финляндии". Тогда финское руководство взяло курс на тесный военно-технический союз с Германией. Сегодня в финском обществе господствует точка зрения, что он был вынужденным, однако факты говорят об ином. Так, военное сотрудничество было еще в 1920-е годы: именно в Финляндии, в частности, на верфях в Турку, в обход запретов, наложенных по Версальскому мирному договору, немцы строили свои подводные лодки. К началу 1939 года Финляндия при помощи немецких специалистов построила сеть военных аэродромов, которая была способна принять в десять раз больше самолетов, чем было в финских ВВС. Весьма показателен и тот факт, что ещё до начала войны 1939-1940 годов опознавательным знаком финских ВВС и бронетанковых войск была финская свастика.

Что касается взаимодействия по линии внешней разведки между спецслужбами Германии и Финляндии, их сотрудничество началось еще с 1933 года, с момента прихода Гитлера к власти.

В середине 1939 года с согласия Финляндии в стране был создан германский разведывательный и контрразведывательный центр ("Бюро Целлариуса"). Его главной задачей было проведение разведывательной работы против СССР. В первую очередь немцев интересовали данные о Балтийском флоте, расположение соединений Ленинградского военного округа, а также промышленность северо-западной части Советского Союза.

31 июля 1940 года на совещании высшего командования вермахта, принявшем решение о подготовке нападения на СССР, Финляндия была отнесена к числу вероятных союзников Германии. Известно, что в директиве № 21 под условным названием План "Барбаросса" от 18 декабря 1940 года немцы отвели место и финнам в осуществлении данного плана. В конце мая - начале июня 1941 года во время переговоров между представителями высшего военного командования Германии и Финляндии были подробно обсуждены задачи финнов в завершении подготовки и ведении войны против СССР. Уже 17 июня 1941 года в Финляндии была объявлена всеобщая мобилизация, что вызвало, кстати, крайнее недоумение советского посольства в Хельсинки. А 21 июня, несмотря на свой официальный нейтральный статус, Финляндия предоставила немцам свои аэродромы на юге.

Таким образом, к началу Второй мировой войны на северо-западных рубежах СССР находилось явно враждебное, агрессивно настроенное государство, элита которого рассчитывала получить поддержку нацистской Германии в осуществлении замыслов о создании "Великой Финляндии" за счет советских (русских) земель. Финское руководство направило в Берлин меморандум, где выдвигало претензии на ревизию финляндско-советской границы, содержалось требование включить в состав Финляндии советскую Карелию и Кольский полуостров, а также подлежащих захвату Финляндией советских территорий и заселению их ингерманландцами, карелами, вепсами, черемисами и "другими финскими соплеменниками".

Возвращаясь же к отрицанию современной Финляндией союза с Гитлером, важно заметить, что вся эта лжеадвокатская спекуляция ни что иное, как туманная завеса, покрывающая такие преступления финского руководства, как провокация и отказ от конструктивных переговоров накануне войны, массовые депортации евреев, военнопленных и финских политических заключенных в концлагеря, геноцид мирного населения на территории советской Карелии, массовое уничтожение советских военнопленных, участие в блокаде Ленинграда, политическое преследование демократических и антифашистских движений сопротивления.