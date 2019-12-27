Почему Хрущев оправдывал Ежова

До конца 80-х, начала 90-х имя Ежова никак не ассоциировалось с "репрессиями", главными злодеями были Сталин и Берия . Отголоски этих убеждений чувствуются в некоторых комментариях. К одной и той же статье можно встретить: "Ежов лишь выполнял указания Сталина" и "Берия выбивал показания, в том числе и у Ежова". Дело в том, что до относительно недавнего времени главным доказательством и источником обвинений была речь Н. С. Хрущева на ХХ съезде КПСС, и именно в ней Ежов представляется невинной жертвой, а Берия подлецом и негодяем. Вот что говорит о Ежове Хрущев в "закрытом докладе"



Мы обвиняем Ежова в извращениях 1937 года и правильно обвиняем. Но надо ответить на такие вопросы: разве мог Ежов сам, без ведома Сталина, арестовать, например, Косиора?



Был ли обмен мнениями или решение Политбюро по этому вопросу? Нет, не было, как не было этого и в отношении других подобных дел. Разве мог Ежов решать такие важные вопросы, как вопрос о судьбе видных деятелей партии?



Нет, было бы наивным считать это делом рук только Ежова. Ясно, что такие дела решал Сталин, без его указаний, без его санкции Ежов ничего не мог делать.

И больше никаких оценок Ежова вы не встретите. Зато Берия встречается на каждом шагу:

Невероятной подозрительностью Сталина ловко пользовался гнусный провокатор, подлый враг Берия, который истребил тысячи коммунистов, честных советских людей… Центральным Комитетом партии Берия был разоблачен вскоре после смерти Сталина…



В результате тщательного судебного разбирательства были установлены чудовищные злодеяния Берия, и он был расстрелян…



А банда Берия, хозяйничавшая в органах госбезопасности, из кожи лезла вон, чтобы доказать виновность арестованных лиц, правильность сфабрикованных ими материалов…



Этого он мог добиться только путем длительных истязаний, что он и делал, получая подробный инструктаж от Берия.



Откуда такая "забота" об одном наркоме и ненависть к другому? Начну с того, что дружба Ежова и Хрущева началась задолго до того, как Ежов стал наркомом внутренних дел. Аж в 1929 году…

Хрущев Никита Сергеевич "Время, Люди, Власть.". Воспоминания. Книга 1. Часть 1. Стр.46

Да и первым секретарем Московского горкома ВКП(б) Хрущев стал не по протекции Кагановича, который относился к нему с легким недоверием, а благодаря дружбе с Ежовым, в то время заведующего Организационно-распределительным отделом ЦК ВКП(б).



Возглавляемый им отдел ведал всеми кадрами: партийными, советскими, производственными, научными и даже в некоторой степени РККА и ОГПУ. А с февраля 1935 года Ежов — председатель Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б), секретарь ЦК ВКП(б)…

Еще один любопытный факт рассказал сын Маленкова:

А вот, чтобы понять ненависть к Берия, надо окунуться в события июня-июля 1937 года. Полгода действует "Сталинская конституция", которая ограничивает власть партии и ставит ее в один ряд с общественными организациями, профсоюзами и т. д., а в декабре 1937 года должны пройти первые альтернативные выборы.



Одновременно с этим снято ограничение при поступлении в вузы, связанное с социальным происхождением, реабилитирован миллион колхозников.

Так по задумке Сталина должны были проходить выборы в Верховный Совет.

Понимая, что власть уплывает из рук, Пленум, в первую очередь в лице первых секретарей обкомов, требует от Политбюро провести чистку от "чуждого элемента" в колхозах, производственных и учебных учреждений на местах, "дабы избежать проникновение врагов" в Верховный Совет, высший законодательный орган страны.

Был ли у Политбюро выбор? Точного ответа нет, так как стенограмма июньского пленума до сих пор "не обнаружена", но факт, что в противном случае Пленум мог бы разогнать Политбюро, остается фактом. Примерно так и произошло 20 лет спустя. В 1957 году семь членов Политбюро против двух проголосовали за снятие Хрущева с должности.



Кандидат в члены Политбюро Екатерина Фурцева, пользуясь привилегией своего пола, отпросилась в туалет. А сама стала названивать членам ЦК, которых на военных самолетах доставил в Москву маршал Жуков.



В результате Пленум большинством голосов сместил врагов Хрущева, "антипартийную группу" Политбюро…



А в 1964 году по той же схеме убрали, в строгом соответствии с Уставом КПСС, и самого Никиту Сергеевича…

Но вернемся к событиям июля 1937 года. Политбюро ПРЕДЛАГАЕТ первым секретарям учесть, подлежащих высылке и аресту, а самых враждебных к расстрелу. И дает на это ПЯТЬ ДНЕЙ, надеясь, что многие просто не успеют:

Но сразу же наверх полетели запросы: сколько людей уничтожить, сколько — выслать. Иные руководители на местах предлагали расправиться с 10 тысячами.



Но абсолютными чемпионами были Эйхе и Хрущев, просивший "добро" на 40.000 по Москве и области.

Понимая, что в желании устранить конкурентов, первые секретари могут зайти далеко, Политбюро устанавливает ЛИМИТЫ, то есть ограничивает их. Но боязнь самим оказаться в роли раскулаченных…



Их потомки, присылающие мне сканы запросов на увеличение лимитов с подписями членов Политбюро, как доказательство в "кровожадности" Сталина, не понимают, что тем самым подставляются – ЗАПРОСЫ ИДУТ СНИЗУ НАВЕРХ, А НЕ НАОБОРОТ!

И этот беспредел, устроенный предками современных либералов, смогли остановить лишь с назначением Берии, ликвидировав многих инициаторов репрессий и самого Ежова, который был в сговоре с "будущими разоблачителями культа личности".





Берия организовал "чистку чистильщиков", этим и объясняется "ненависть" Хрущева к Берии и "любовь" к Ежову…



И последнее. Задумайтесь, почему Хрущев называет самые страшные репрессии 37 года безобидным словом "извращения", а расстрелы Эйхе, Постышева, Ежова "чудовищными преступлениями". Почему он говорит: "подлый враг Берия, который истребил тысячи коммунистов", а не "сотни тысяч советских граждан, истребленных Ежовым", хотя на руках имел этот документ:

Дело в том, что большая часть жертв на совести таких, как Хрущев, Эйхе, Постышев, Ежов… Интересно, что даже в Википедии, в краткой биографии, уже пишут "один из организаторов, а затем жертва сталинских репрессий. После смерти Сталина реабилитирован."



Ничего не смущает?



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