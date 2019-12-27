Плановое отставание

Специальная комиссия, выясняющая причины отставания в развитии отечественной спутниковой группировки в интересах российских военных, начала работу после совещаний по военной тематике у главы государства, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Даны поручения создать комиссию - она уже работает - и не позднее 20 января доложить президенту о причинах, которые сопровождали срывы этих работ. Выявить все проблемные вопросы, найти пути их решения, разработать так называемые догоночные графики для того, чтобы войти в ритм и такие срывы впредь не повторялись", - сказал Борисов в интервью каналу "Россия 24" (ВГТРК).

Он напомнил, что в ходе совещаний в декабре в Сочи под руководством президента РФ Владимира Путина, посвященных оборонной тематике, обсуждалось и использование космической отрасли в интересах военных. "Был очень жесткий, серьезный разговор", - сказал вице-премьер.

https://www.interfax.ru/russia/689608

А чего разбираться, когда причина одна и она общеизвестна - деиндустриализация страны, проводимая лично президентом РФ В.Путиным?

В результате его экономической политики в России среди прочих отраслей машиностроения уничтожена и электронная промышленность. Кстати, вице-премьер Юрий Борисов прекрасно знает об этом и даже публично заявляет об этом с высоких трибун. 10 декабря 2019 г. он заявил что в России отсутствует собственная промышленная база для серийного производства микроэлектроники. «С 90-х годов практически начался закат того, что было наработано в Советском Союзе. СССР в 1970-1980-х занимал второе место в мире по производству микроэлектроники и даже в начале 1990-х поставлял простейшую электронику в Китай... Сегодня глупо говорить, что в России существует серийное микроэлектронное производство. Мы даже отсутствуем в статистике мировой", — отметил он.

https://ria.ru/20191210/1562197469.html?fbclid=IwAR3V..

А разве Путин не в курсе этого? Ведь еще почти двадцать лет назад в начале двухтысячных годов он прекрасно знал, что в новейших российских стратегических ракетах "Тополь-М" и "Булава" используются микросхемы, производимые в странах НАТО. Подчеркиваю - двадцать лет назад! И дело дошло до того, что в настоящее время до 70-80 процентов электронных комплектующих в российской боевой технике и вооружении импортного производства. Например, еще в июне этого года власти признали невозможность серийного производства спутников ГЛОНАСС-К в рамках бюджета на 2019 год из-за нехватки импортных электронных комплектующих. Правительство отказалось от планов серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К поскольку выяснилась невозможность изготовления серийных космических аппаратов ГЛОНАСС-К, а также создания наземного комплекса управления спутниками ГЛОНАСС «из-за ограничений на поставку электронной компонентной базы иностранного производства и невозможности ее оперативного замещения».

https://www.rbc.ru/socie…/…/06/2019/5d10ef6d9a79476950dcf15e

А может за двадцать лет стоило Владимиру Владимировичу озаботиться этой проблемой несколько раньше?

И вместо проведения всяких самых дорогих в мире пиар-мероприятий вроде олимпиад, универсиад и чемпионатов мира заняться восстановлением хотя бы электронной промышленности? И тогда бы не пришлось сейчас проводить по этому поводу "очень жесткий, серьезный разговор".

Источник: https://vk.com/away.php?to=httpswww.facebook.comVAlksnisposts2575053442738974&post=-19071927_559465&cc_key=