Монарх против Теслы, Подарки олигархам, Депутатский жир // Галопом по Европам #135

В этом выпуске:

- Почти 60% россиян считают 2019-й трудным для себя и страны;

- Путин между тем решил облегчить жизнь бизнесменам – к уголовной ответственности за невозврат валютной выручки в страну президент



предложил привлекать только при повторном нарушении;

- Сотрудники Сургутнефтегаза угрожают забастовкой из-за резкого ухудшения условий труда;

- Население России продолжит убывать в ближайшие 16 лет – таковы прогнозы Росстата до 2035-го;

- В Казахстане разбился пассажирский самолет – известно о 15-ти погибших;

- Ливийские власти официально запросили военную поддержку у Турции;

- Тарифы ЖКХ в 2020-м вырастут в среднем на 4 процента, индексацию проведут только один раз – в июле;

- В Воронежской области взорвали главу районной администрации;

- В Москве презентовали новый отечественный электромобиль «Монарх»;

- Глава Минздрава Скворцова заочно поспорила с вице-премьером Голиковой о положении дел в здравоохранении;

- Милонов озаботился здоровьем коллег-депутатов.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Y74ViWKZzGY