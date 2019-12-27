Монарх против Теслы, Подарки олигархам, Депутатский жир // Галопом по Европам #135
В этом выпуске:
- Почти 60% россиян считают 2019-й трудным для себя и страны;
- Путин между тем решил облегчить жизнь бизнесменам – к уголовной ответственности за невозврат валютной выручки в страну президент
предложил привлекать только при повторном нарушении;
- Сотрудники Сургутнефтегаза угрожают забастовкой из-за резкого ухудшения условий труда;
- Население России продолжит убывать в ближайшие 16 лет – таковы прогнозы Росстата до 2035-го;
- В Казахстане разбился пассажирский самолет – известно о 15-ти погибших;
- Ливийские власти официально запросили военную поддержку у Турции;
- Тарифы ЖКХ в 2020-м вырастут в среднем на 4 процента, индексацию проведут только один раз – в июле;
- В Воронежской области взорвали главу районной администрации;
- В Москве презентовали новый отечественный электромобиль «Монарх»;
- Глава Минздрава Скворцова заочно поспорила с вице-премьером Голиковой о положении дел в здравоохранении;
- Милонов озаботился здоровьем коллег-депутатов.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам