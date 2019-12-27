Главная » Видео, Мировоззрение, Политика

Монарх против Теслы, Подарки олигархам, Депутатский жир // Галопом по Европам #135

20:11. 27 декабря 2019 142 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В этом выпуске:
- Почти 60% россиян считают 2019-й трудным для себя и страны;
- Путин между тем решил облегчить жизнь бизнесменам – к уголовной ответственности за невозврат валютной выручки в страну президент

предложил привлекать только при повторном нарушении;
- Сотрудники Сургутнефтегаза угрожают забастовкой из-за резкого ухудшения условий труда;
- Население России продолжит убывать в ближайшие 16 лет – таковы прогнозы Росстата до 2035-го;
- В Казахстане разбился пассажирский самолет – известно о 15-ти погибших;
- Ливийские власти официально запросили военную поддержку у Турции;
- Тарифы ЖКХ в 2020-м вырастут в среднем на 4 процента, индексацию проведут только один раз – в июле;
- В Воронежской области взорвали главу районной администрации;
- В Москве презентовали новый отечественный электромобиль «Монарх»;
- Глава Минздрава Скворцова заочно поспорила с вице-премьером Голиковой о положении дел в здравоохранении;
- Милонов озаботился здоровьем коллег-депутатов.



_______________________________________________

Поддержать создание передач на канале:
https://agitblog.ru/donate/
_______________________________________________


Далеко не все важные события попадают в ленты новостей. Присылайте свои фото и видео с мест событий. По возможности прикрепляйте

краткое описание и ссылки.
galop.feedback@gmail.com


Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/

#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Y74ViWKZzGY

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Все - Адреса, Факты, Схемы Мирового правительства ("Николаитов" как Стравливающих - поработителей, завоевателей, скупщиков, ... народов - Новый завет, Откровение от Иоанна) - и ВЫХОДЫ из Них С-Начала России - Пойдём?!..
... считается, что в Великобритании «конституционная монархия». Как бы ограниченная. Но — ...1916—1918 известное восстание бедуинов против Оттоманского владычества. Фильмы показывают его...школьного образования – по примеру Н. Теслы, или как от непонимания этих...
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
...благородная концепция сосуществования, единство сердец, против излишеств, свобода и равенство. Обязанности... подлинное письмо Ивана Грозного Европейскому монарху, в котором он пишет,... просто. Может это Никола Тесла путешествует по времени? Николай Чудотворец...
Книга АЗ БУКА ИЗТИНЫ
...благородная концепция сосуществования, единство сердец, против излишеств, свобода и равенство. Обязанности... подлинное письмо Ивана Грозного Европейскому монарху, в котором он пишет,... просто. Может это Никола Тесла путешествует по времени? Николай Чудотворец...
Патенты – удавка на шее человечества
...году нашей эры.Монополии, раздаваемые монархами, обогащали фаворитов и сдерживали ... случаев (Попов и Маркони, Тесла и Эдисон, хотя по поводу...Европе появляются «Пиратские партии», которые против интеллектуальной собственности на общеполитическом уровне...
Бэкграунд, выпуск-299 за 30 марта 2013
...: «Мы выступаем категорически против любых форм дискриминации, будь... которых пасует даже британская монархия, про которую говорят,... Владимирович, одессит. «Я против, потому что это противоречит ...в области электрорадиотехники Никола Тесла дожил до 86-...
Евгений Родимин. Опасные лучи - защищайтесь!
...Джеймса Максвелла, Майкла Фарадея, Николы Теслы – это бред. Критике со стороны... входило творение различных обрядов направленных против недружественных монархов. Выходит, и здесь требовались...поле. Но поле обруча направлено против внешнего поля (закон Ленца). ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)