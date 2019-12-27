Могильник Советской Промышленности
23:15. 27 декабря 2019 146 просмотров Нет комментариев Опубликовал: Владимир
Источник: https://youtu.be/6DGMkTSBMcU
Источник: https://youtu.be/6DGMkTSBMcU
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Найдите в себе самую простую доброту и взвалите на свои плечи тяжесть ближнего, забыв о себе и своих стонах. И вы найдете то место, где живет Радость. Перестаньте плакать хоть на мгновение – и вы увидите, где живет Свет в человеке, что стоит рядом с вами. Перестаньте вслушиваться в неудачи своего личного пути, осушите свои слезы-ивы увидите всю вселенную не в алмазах звезд, но в живых образах Радости.