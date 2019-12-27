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Добро пожаловать в СМИ контролируемые либеральным правительством

11:49. 27 декабря 2019 121 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


Когда борьба с агентом Дональдом доходит до маразма. Цензуре подверглась известная сцена с Трампом из старой комедии "Один дома 2".

Сцена из фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» 1992 года выпуска с участием бизнесмена и нынешнего президента США Дональда Трампа была вырезана из версии картины, которую показал в эфире канадский телеканал CBC. Внимание на это обратил портал Comicbook.
Пропажу камео Трампа из фильма также заметили пользователи соцсетей, которые предположили, что этот шаг канадского CBC был политически мотивированным. «Редактирование эпизода с участием Трампа в «Один дома 2». Что это за спонсируемый государством бред?» — написал один из пользователей Twitter, Jameseast. «Добро пожаловать в СМИ, контролируемые либеральным правительством», — заявил другой пользователь, The Conservative Humorist.

В самой телекомпании CBC изданию заявили, что показанная на канале версия фильма «Один дома 2» были отредактирована из-за недостатка эфирного времени. Накануне, 25 декабря, Трамп назвал честью участие в фильме «Один дома 2». «Это хороший фильм, и я был, мягко говоря, помоложе. И для меня было честью сделать это», — сказал американский лидер.

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e045ee09a7947508af9f1df – цинк

Чем ближе становятся выборы президента США, тем более упоротым становится этот крестовый поход против Трампа, который проявляется не только в очевидных актах политической борьбы вроде импичмента и бесконечной кампании Рашагейта, но и в подобных незначительных актах диффамации, при этом их авторы порой даже сами не понимают, насколько смешно они выглядят, воюя с Трампом таким образом.
Сам Трамп на эту тему отметил, что возможно его вырезали из фильма из-за того, что Трамп требовал от премьер-министра Канады увеличить оборонные расходы на НАТО и заключить более выгодную для США торговую сделку.
Если "ценное указание" действительно как-то связано с офисом Трюдо, то это уже маразм в кубе.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5522016.html

Метки: выборы, канада, США, Трамп, трюдо, цензура

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