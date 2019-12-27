Всепропальщики, как образ жизни и мировоззрения.
...Три годика назад здесь, как по сигналу, стартовала кампания - Всё пропало! Этой осенью России пи..ец!
Сейчас как раз заканчивается третья осень с той поры искренних советов по выживанию в грядущей катастрофе.
Разумеется, советы давали не какие-то там люмпен-русофобы, а настоящие патриоты страны, которые горько осознали, что государства у них уже нет, всё пропало, гипс снимают.
И по доброте сердешной советовали более простодушным своим согражданам, а именно:
Немедленно бежать хоть куда, потом бежать в банк и снимать все деньги, в последствии надёжно закатав их в банки с помидорами, и сразу в магазин, пока там ещё соль есть и спички.
Более просвещённые господа-советчики (сплошь марксисты) рекомендовали перевести остатки капиталов в стеклянные бутылки с элитным алкоголем.
Но я, не будучи столь креативным (Маркса не читал), и понимая, что бурбон на хлеб не намажешь, скупил гречку, тем вызвав её подорожание, уж простите.
И вначале этой осени (уже ведь третий, окончательный пи..ец) закончил набивку погреба.
А неделю назад вдруг услышал отвратительный хруст и чавканье из-под пола. Поднимать люк и спускаться по лестнице вниз стало страшно, а вдруг там сидит этот самый Всёпропальщик, неудовлетворённый интернетно, от которого всем пи..ец и наступит?
Что же делать??
“Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается”. Три года… Не смешно. Тушонка – наше всё! Лучше банки тушонки может быть только две банки тушонки. Мой искренний совет – закупайтесь предметами первой необходимости и длительного срока хранения. Если что, я предупреждал…
И надувную бабу. Ибо живые будут жить с адекватными мужиками)))
Ты себе лучше с интернета скачай бабу и поучи её щи варить.
У меня своя живая есть. Которая не только щи варит.
тебе необходимо продолжать верить в то, что всё хорошо. и непременно в хитрый план великого комбинатора.
кстати, напоминаешь чем-то мне тех русских, которые в 88-89гг “да вы чё в натуре, какой развал страны, москва нас защитит”!
собственно говоря, тебя никто не сбивает с пути освещённого ореолом славы великого вождя.
Я не только верю, что все будет хорошо, но и знаю это. Ощущаю и логически осознаю. И делаю так, чтобы мне и близким людям было так же хорошо. А тот, кто выбирает мрак – обязательно найдет его, ибо Вселенная нейтральна, и рано или поздно дает людям то, что они просят. Бог не нанимался на отпущение грехов и воспитание тех, кто и так способен на саморазвитие, ибо дано СоЗнание и Разум людям. У всех свои уроки и их закономерные итоги.
Всепрпальщики = кретинопатры.
Просто скачут не в такт.
Напоминает коленвал.
или ДВС.
В одном цилиндре выскакивает бестолковый всёпропальщик в другом не менее бестолковый кретинопатр.
Попытаться что-то понять и мысли не имеют
И вообще мыслей не имеют
ВЕРЯТ
ВЕРЯТ цуки одни во всёпропало а другие во всёхорошо.
РЕПРОДУКТОРЫ
Выбор есть всегда. И выбор того, во что верить в первую очередь. Ленивое коллективное сознание подобно отаре овец, да простят меня читатели ЯП, но это так и есть. Что же тогда возмущаться, если свой выбор они предпочитают тому, что за них должны думать? Это и происходит.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=220&v=SFCwdBMJV2A&feature=emb_logo
Ну и прекрасно.
Пусть идут.
Это смоутилизация идиотов.
И это бред, что проезда нет,
И нельзя входить без доклада,
А бояться-то надо только того,
Кто скажет: “Я знаю, как надо!”
Гоните его! Не верьте ему!
Он врет! Он не знает – как надо!
Что за поток параноидальных мыслей? И какими событиями трехлетней давности он вызван? Котя, этож Вы предрекали нам беспорядки в декабре и остерегали от новой революции.
А ещё редактирование авторского текста-это преступление. У Вас это вошло в правило. Вы рецидивист?
…и остерегали от новой революции…
И продолжаю остерегать, ибо ни к чему хорошему, в первую очередь для революционеров, это не приведет.
Не стоит совать свой нос в глобальные процессы трансформации страны, миропонимания народа в дни, когда от каждого шага народа этой страны может зависеть будущее всей цивилизации. Слишком длинные носы могут и укоротить.
Почему ответ дан не на вопросы, а на упрек? Мне кажется, это тоже какое-то психическое расстройство, имеющие свое название в медицинской лит-ре. Не хочется сейчас копаться в интернете по данной теме.
Вы сами с собой общаетесь? Сами задали вопрос – сами придумали на него ответ.
Всё-таки придется поискать… Но позже.
Ищите. Любая информация полезна хотя бы тем, что закрывает потенциальный вопрос в будущем.
Так революция и идёт))
Прекрасна тем что незаметна))
Необольшевики с неомонархистами тихо и незаметно мочат друг друга.