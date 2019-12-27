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Всепропальщики, как образ жизни и мировоззрения.

12:12. 27 декабря 2019 216 просмотров 18 коммент. Опубликовал:

...Три годика назад здесь, как по сигналу, стартовала кампания - Всё пропало! Этой осенью России пи..ец!

Сейчас как раз заканчивается третья осень с той поры искренних советов по выживанию в грядущей катастрофе.

Разумеется, советы давали не какие-то там люмпен-русофобы, а настоящие патриоты страны, которые горько осознали, что государства у них уже нет, всё пропало, гипс снимают. 

И по доброте сердешной советовали более простодушным своим согражданам, а именно:

Немедленно бежать хоть куда, потом бежать в банк и снимать все деньги, в последствии надёжно закатав их в банки с помидорами, и сразу в магазин, пока там ещё соль есть и спички.

Более просвещённые господа-советчики (сплошь марксисты) рекомендовали перевести остатки капиталов в стеклянные бутылки с элитным алкоголем.

Но я, не будучи столь креативным (Маркса не читал), и понимая, что бурбон на хлеб не намажешь, скупил гречку, тем вызвав её подорожание, уж простите.

И вначале этой осени (уже ведь третий, окончательный пи..ец) закончил набивку погреба.

А неделю назад вдруг услышал отвратительный хруст и чавканье из-под пола. Поднимать люк и спускаться по лестнице вниз стало страшно, а вдруг там сидит этот самый Всёпропальщик, неудовлетворённый интернетно, от которого всем пи..ец и наступит?

Что же делать??

Источник: https://ru-polit.livejournal.com/19198044.html

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18 Комментариев » Оставить комментарий


  • 1502 1170
    Sergey64 27 декабря 2019 в 12:21

    “Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается”. Три года… Не смешно. Тушонка – наше всё! Лучше банки тушонки может быть только две банки тушонки. Мой искренний совет – закупайтесь предметами первой необходимости и длительного срока хранения. Если что, я предупреждал…

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    2
  • 989 629
    xazzar berlazzar 27 декабря 2019 в 12:28

    тебе необходимо продолжать верить в то, что всё хорошо. и непременно в хитрый план великого комбинатора.
    кстати, напоминаешь чем-то мне тех русских, которые в 88-89гг “да вы чё в натуре, какой развал страны, москва нас защитит”!
    собственно говоря, тебя никто не сбивает с пути освещённого ореолом славы великого вождя.

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    0
    • 6242 2490
      BlackCatxazzar berlazzar 27 декабря 2019 в 12:33

      Я не только верю, что все будет хорошо, но и знаю это. Ощущаю и логически осознаю. И делаю так, чтобы мне и близким людям было так же хорошо. А тот, кто выбирает мрак – обязательно найдет его, ибо Вселенная нейтральна, и рано или поздно дает людям то, что они просят. Бог не нанимался на отпущение грехов и воспитание тех, кто и так способен на саморазвитие, ибо дано СоЗнание и Разум людям. У всех свои уроки и их закономерные итоги.

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      • 12768 978
        ХОХОЛBlackCat 27 декабря 2019 в 13:12

        Всепрпальщики = кретинопатры.
        Просто скачут не в такт.
        Напоминает коленвал.
        или ДВС.
        В одном цилиндре выскакивает бестолковый всёпропальщик в другом не менее бестолковый кретинопатр.
        Попытаться что-то понять и мысли не имеют
        И вообще мыслей не имеют
        ВЕРЯТ
        ВЕРЯТ цуки одни во всёпропало а другие во всёхорошо.
        РЕПРОДУКТОРЫ

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      • 1502 1170
        Sergey64BlackCat 27 декабря 2019 в 13:50

        И это бред, что проезда нет,
        И нельзя входить без доклада,
        А бояться-то надо только того,
        Кто скажет: “Я знаю, как надо!”
        Гоните его! Не верьте ему!
        Он врет! Он не знает – как надо!

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  • 2327 1951
    Женечка 27 декабря 2019 в 12:35

    Что за поток параноидальных мыслей? И какими событиями трехлетней давности он вызван? Котя, этож Вы предрекали нам беспорядки в декабре и остерегали от новой революции.

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