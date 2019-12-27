Всепропальщики, как образ жизни и мировоззрения.

...Три годика назад здесь, как по сигналу, стартовала кампания - Всё пропало! Этой осенью России пи..ец!

Сейчас как раз заканчивается третья осень с той поры искренних советов по выживанию в грядущей катастрофе.

Разумеется, советы давали не какие-то там люмпен-русофобы, а настоящие патриоты страны, которые горько осознали, что государства у них уже нет, всё пропало, гипс снимают.

И по доброте сердешной советовали более простодушным своим согражданам, а именно:

Немедленно бежать хоть куда, потом бежать в банк и снимать все деньги, в последствии надёжно закатав их в банки с помидорами, и сразу в магазин, пока там ещё соль есть и спички.

Более просвещённые господа-советчики (сплошь марксисты) рекомендовали перевести остатки капиталов в стеклянные бутылки с элитным алкоголем.

Но я, не будучи столь креативным (Маркса не читал), и понимая, что бурбон на хлеб не намажешь, скупил гречку, тем вызвав её подорожание, уж простите.

И вначале этой осени (уже ведь третий, окончательный пи..ец) закончил набивку погреба.

А неделю назад вдруг услышал отвратительный хруст и чавканье из-под пола. Поднимать люк и спускаться по лестнице вниз стало страшно, а вдруг там сидит этот самый Всёпропальщик, неудовлетворённый интернетно, от которого всем пи..ец и наступит?

Что же делать??

Источник: https://ru-polit.livejournal.com/19198044.html