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“Вы с ума сошли, их не волнуют бедные”

10:35. 26 декабря 2019 237 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Хазин назвал истинную цель правительства Медведева

Источник: https://yandex.ru/turbo?text=httpstsargrad.tvnewsvy-s-uma-soshli-ih-ne-volnujut-bednye-hazin-nazval-istinuju-cel-pravitelstva-medvedeva_232205&promo=navbar&utm_referrer=httpszen.yandex.com

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 5431 4085
    марина 26 декабря 2019 в 12:09

    Ну, вообщем надежда только на Трампа,он победит Байдена и финансистов мировых и возможно сверхаккуратный Путин разгонит ожиревших либералов и их Заде.Но то ,что Америка отказалась содержать Украину писалось давно и прилюдно послал Вову к Вове и они “договорились”,даже сэкономив на РБ .Пронько хохол,Хазин массон с братом и то, что это публикует Джейкоб ,всегда балансирующий на грани за/против-сложно понять какую цель кто преследует,но обдирают Россию,за счет россиян и верхи от сладкой жизни не хотят отказываться ,значит будут рисовать ,что мы в окружении и нужно терпеть ,а их цель заменить Путина на совсем своего очевидна,надоело им по чуть -чуть ,хотят сразу и сейчас.
    П.С .В реальности же ,отмечает РБК после 2018 резко возросло количество корпоративов и их денежное содержание,и даже в нашей РБ корпоративы отмечались с приглашением звезд иностранных типа Вакарчука Океан Эльзы ,а это 100000 дол.-значит многим жизнь удалась.

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    1
    • 12736 974
      ХОХОЛмарина 26 декабря 2019 в 12:19

      Путина УЖЕ заменилм на “своего” но тоже Путина ))
      Это нам втирают про ПРОТИВОСТОЯНИЕ и борцуны борюцца с рЫжимом а кретинопатры воюют с Западом.
      Кретины чё с их взять.
      Убить нельзя но утилизировать уже пора.
      70% трансконтинентального транспортного коридора выкупили частные инвесторы.
      А там и Трапм и Меркель и другие.
      Шрёдер в деректорах Газпрома.
      Экс.канцлер Австрии в директорах РЖД.
      В Рлссиию вбухивают немыслимые деньжищт и скоро будет гигантская стройка ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ.
      Кретинов надо много.
      И будут ПАХАТЬ за миску супа РАДОСТНО ибо вокруг России будут резать друг-друга безжалостно

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      1
      • 5431 4085
        маринаХОХОЛ 26 декабря 2019 в 12:38

        не мытьем так катаньем Они (жиды в т.ч)осуществили свой план-через мировую геволюцию им не получилось,местным российским жидам с Лениным и рыжим (горским евреем)Дугой этот план не понравился , т.е. обьединение с великой кладовой мира и европы,так они через экономическое сотрудничество(транспортные коридоры ) обьегорили всех.Китай немного не доволен ,где-то ему куска не досталось ,раз посол встал на защиту Сталина.”Чтобы ты жил во времена перемен” желают врагу китайцы-нам это наказание теперь на ближайшие 50 лет,просто копец как русские захотят рожать побольше детей.

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