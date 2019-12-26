“Вы с ума сошли, их не волнуют бедные”
10:35. 26 декабря 2019 237 просмотров 3 коммент. Опубликовал: jackomb
Хазин назвал истинную цель правительства Медведева
Источник: https://yandex.ru/turbo?text=httpstsargrad.tvnewsvy-s-uma-soshli-ih-ne-volnujut-bednye-hazin-nazval-istinuju-cel-pravitelstva-medvedeva_232205&promo=navbar&utm_referrer=httpszen.yandex.com
Ну, вообщем надежда только на Трампа,он победит Байдена и финансистов мировых и возможно сверхаккуратный Путин разгонит ожиревших либералов и их Заде.Но то ,что Америка отказалась содержать Украину писалось давно и прилюдно послал Вову к Вове и они “договорились”,даже сэкономив на РБ .Пронько хохол,Хазин массон с братом и то, что это публикует Джейкоб ,всегда балансирующий на грани за/против-сложно понять какую цель кто преследует,но обдирают Россию,за счет россиян и верхи от сладкой жизни не хотят отказываться ,значит будут рисовать ,что мы в окружении и нужно терпеть ,а их цель заменить Путина на совсем своего очевидна,надоело им по чуть -чуть ,хотят сразу и сейчас.
П.С .В реальности же ,отмечает РБК после 2018 резко возросло количество корпоративов и их денежное содержание,и даже в нашей РБ корпоративы отмечались с приглашением звезд иностранных типа Вакарчука Океан Эльзы ,а это 100000 дол.-значит многим жизнь удалась.
Путина УЖЕ заменилм на “своего” но тоже Путина ))
Это нам втирают про ПРОТИВОСТОЯНИЕ и борцуны борюцца с рЫжимом а кретинопатры воюют с Западом.
Кретины чё с их взять.
Убить нельзя но утилизировать уже пора.
70% трансконтинентального транспортного коридора выкупили частные инвесторы.
А там и Трапм и Меркель и другие.
Шрёдер в деректорах Газпрома.
Экс.канцлер Австрии в директорах РЖД.
В Рлссиию вбухивают немыслимые деньжищт и скоро будет гигантская стройка ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ.
Кретинов надо много.
И будут ПАХАТЬ за миску супа РАДОСТНО ибо вокруг России будут резать друг-друга безжалостно
не мытьем так катаньем Они (жиды в т.ч)осуществили свой план-через мировую геволюцию им не получилось,местным российским жидам с Лениным и рыжим (горским евреем)Дугой этот план не понравился , т.е. обьединение с великой кладовой мира и европы,так они через экономическое сотрудничество(транспортные коридоры ) обьегорили всех.Китай немного не доволен ,где-то ему куска не досталось ,раз посол встал на защиту Сталина.”Чтобы ты жил во времена перемен” желают врагу китайцы-нам это наказание теперь на ближайшие 50 лет,просто копец как русские захотят рожать побольше детей.