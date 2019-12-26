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В Таллине открыли памятник советским воинам-освободителям

20:48. 26 декабря 2019 100 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Фото: © Посольство России в Эстонии / Facebook

Торжественное открытие памятника советским воинам-освободителям, военнопленным и жертвам фашистского террора состоялось в Таллине, сообщило посольство России в Эстонии на своей странице в Facebook, передает RT.

Как отмечается, монумент установлен на перекрёстке улицы Вальдеку и Вильяндиского шоссе — на месте танкового рва, в который нацисты во время оккупации сбрасывали тела расстрелянных. По подсчётам поисковиков, там покоятся останки более 1,5 тыс. человек.

Перед собравшимися выступил советник — посланник дипмиссии Сергей Налобин, который отметил важность работы по уходу за советскими воинскими захоронениями для сохранения памяти о победе над фашизмом.

Сотрудники посольства, военный атташе Андрей Бережной, члены ветеранских и поисковых организаций возложили к мемориалу цветы и почтили память погибших минутой молчания.

Источник: http://voicesevas.ru/news/euro/49069-v-talline-otkryli-pamyatnik-sovetskim-voinam-osvoboditelyam.html

Метки: в мире

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1493 1161
    Sergey64 27 декабря 2019 в 9:56

    Хорошая новость. Но я знаю, какая бы была в 100 раз лучше:”В Катыни закрыт и готовиться к демонтажу мемориальный комплекс жертвам сталинских репрессий”

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