В Таллине открыли памятник советским воинам-освободителям
Фото: © Посольство России в Эстонии / Facebook
Торжественное открытие памятника советским воинам-освободителям, военнопленным и жертвам фашистского террора состоялось в Таллине, сообщило посольство России в Эстонии на своей странице в Facebook, передает RT.
Как отмечается, монумент установлен на перекрёстке улицы Вальдеку и Вильяндиского шоссе — на месте танкового рва, в который нацисты во время оккупации сбрасывали тела расстрелянных. По подсчётам поисковиков, там покоятся останки более 1,5 тыс. человек.
Перед собравшимися выступил советник — посланник дипмиссии Сергей Налобин, который отметил важность работы по уходу за советскими воинскими захоронениями для сохранения памяти о победе над фашизмом.
Сотрудники посольства, военный атташе Андрей Бережной, члены ветеранских и поисковых организаций возложили к мемориалу цветы и почтили память погибших минутой молчания.
Источник: http://voicesevas.ru/news/euro/49069-v-talline-otkryli-pamyatnik-sovetskim-voinam-osvoboditelyam.html
Хорошая новость. Но я знаю, какая бы была в 100 раз лучше:”В Катыни закрыт и готовиться к демонтажу мемориальный комплекс жертвам сталинских репрессий”