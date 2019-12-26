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У сталинских террористов руки в крови немецких генералов

19:05. 26 декабря 2019 45 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


ЦРУшная контора прямым текстом называет нацистских генералов "жертвами террористов".
Товарищ Майсурян о новых веяниях борьбы с "проклятым советским прошлым":

Как говорится, когда мы достигли дна, снизу постучали. Господа либералы уже давно навострились клеймить советскую героиню Зою Космодемьянскую как военную преступницу, убийцу русских крестьян, сумасшедшую… (нужное подчеркнуть). Теперь сделан следующий шаг. Оказывается, уничтожать гитлеровских генералов на войне — это вообще был терроризм! "Вы звери, господа красноармейцы, вы звери!"
Такое открытие совершил зампред Совета российского общества «Мемориал» историк Никита Петров. Он комментировал материал «Радио Свобода» тоже под крайне характерным названием «Заповедник гоблинов. Зачем изуверов-чекистов засылали в немецкий тыл». Речь шла о деятельности советского разведчика Николая Кузнецова.

«Вернёмся к одному из фактов деятельности героя Кузнецова, — рассуждал Петров (выделение моё). — Это похищение генерала Ильгена. Очень интересно, когда мы говорим о том, соответствуют факты действительности, правда или ложь. „Средь бела дня похитил в Ровно командующего карательными войсками генерала фон Ильгена и личного шофера гауляйтера Украины Коха“. Правда это? Правда. Только, во-первых, не командующий карательными войсками и никакой не фон. Макс Ильген, генерал-майор, выходец из простой семьи, родился в семье мясника, сделал карьеру, что называется, народного офицера. Командовал он с 1943 года 740-й казачьей русской запасной бригадой, которая состояла из шести батальонов. Всё это происходило в рейхскомиссариате Украины. Относительно того, каратели эти казаки или нет, вопрос остаётся открытым. Да, он был похищен и был в тот же день, кстати говоря, в лесу Кузнецовым убит вместе с шофёром. Это называется терроризм, если так разобраться. Мы ещё можем вернуться к теме того, является ли восхваление Судоплатова как такового оправданием терроризма».

Постмайданная Украина начала борьбу с "оправданием террориста Кузнецова" несколько раньше России. Так выглядел разрушенный памятник Н.И. Кузнецову в селе Повча Вместо памятников советским террористам Котовскому, Чапаеву, Щорсу, Кузнецову повсюду воздвигаются статуи антитеррориста Бандеры

То есть ликвидация генералов вермахта на оккупированной вермахтом территории СССР — это терроризм, шутки в сторону! Особенно если эти генералы — «выходцы из простой семьи», мясники не только по призванию, но и по происхождению, «народные офицеры».
За оправдание терроризма, по ныне действующим в России законам, полагается, если оно совершено через сеть интернет (пункт 2 ст. 205 УК), крупный штраф или лишение свободы на срок до семи лет. То есть добрейший и либеральнейший зампред «Мемориала» предлагает тех, кто посмеет сказать, например, что Кузнецов или тем паче Судоплатов обходились с нацистами абсолютно правильно, упекать в тюрьму сроком до семи лет.
Может быть, это я домысливаю за него, а г-н Петров вёл речь совсем не о презренном Уголовном кодексе? Нет. Вот его собственные слова: «Нужно понимать, что если кто-то говорит, что это всё безоговорочно мы должны поддерживать и одобрять, то уже маячит призрак статьи 205, пункт 2 "Оправдание терроризма"».

Такие дела. По семёрочке вам, граждане нелюбители нацистских «народных генералов», по семёрочке на душу населения.
Разве это не прекрасно?..
Ну, а чего мы, собственно, ожидали? После дружно поддержанных всей либеральной, пардон, «элитой» памятных откровений «новоуренгойского мальчика» — это абсолютно закономерный следующий шаг. Он, как мы помним, провозгласил, что погибшие солдаты вермахта — это «невинные жертвы». Ну, а как называется тот, кто убивает невинных жертв? Террорист, как ещё. Вот так-то!

Советская марка в честь Н.И. Кузнецова. Вскоре перепост такой марки, глядишь, станет рассматриваться как оправдание или пропаганда терроризма и потянет годков на семь. Так что торопитесь смотреть, пока ещё можно:



https://maysuryan.livejournal.com/978930.html – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5520891.html

Метки: вермахт, либералы, мемориал, пропаганда, пятая колонна, радио свобода, сталин, судоплатов, США

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